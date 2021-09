Premjerė: kainų šuolį amortizuos „Igničio“ pajamų srautai

Vyriausybei paskelbtus planą itin didelį elektros ir dujų kainų augimą vartotojams išdėstyti per penkerius metus, premjerė Ingrida Šimonytė teigia, kad kainas padės amortizuoti elektros ir dujų tiekėjos „Ignitis“ pajamų srautai.

„Tas kainų padidėjimas, kuris bus amortizuojamas per įmonę, jis tiesiog bus išdėstytas per ilgesnį laikotarpį ir šiuo laikotarpiu balansuojamais įmonės pajamų srautais. Kadangi pasikliaujame ekspertų vertinimu, kad šitas padidėjimas yra laikinas šokas, todėl per laiką turėtų išsilyginti. Tas lyginamas bus atliktas per įmonės pinigų srautus“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė premjerė.

„Tai suderinta su reguliatoriumi, nes negalime ant įmonės numesti nuostolių, reikia tą labai aiškiai suprasti. Kadangi, viena vertus, tai neatitiktų reguliavimo principų, kita vertus, tai neleistų įmonei investuoti į tai, į ką ji turi investuoti, – į žaliąją energetiką, skirstymo tinklų sprendimus“, – kalbėjo ji.

Premjerės teigimu, vertinant įmonės finansinę padėtį, Energetikos reguliavimo taryba mato galimybę išdėstymą atlikti nepakenkiant jos finansinei padėčiai.

Nei „Ignitis“, nei Energetikos ministerija kol kas BNS nekomentuoja, kiek pajamų dėl kainų didinimo „lubų“ kitąmet neteks įmonė.

I. Šmonytė kartojo, kad atsiradus papildomai pasiūlai, rinkoje anksčiau ar vėliau spaudimas elektros ir dujų kainoms nuslūgs.

„Žinome, kad paprastai rinka tokiais atvejais ateina į pagalbą, antras dalykas, yra labai daug nesėkmingai supuolusių aplinkybių, dėl kurių tas kainų šuolis dabar toks didelis – tai ir situacija Azijoje, situacija su neužpildytomis saugyklomis Europoje, vėlgi turbūt labiausiai dėl Azijoje išaugusios paklausos ir tam tikri Rusijos sprendimai dėl tiekimo spotinėmis kainomis“, – sakė premjerė.

Trečiadienį energetikos ministras Dainius Kreivys paskelbė, jog planuoja „nupjauti“ elektros ir dujų kainų kilimą nuo 2022 metų sausio, o kainų skirtumas būtų padengtas per penkerius metus.

Pasak ministro, elektros kaina maždaug 80-čiai procentų visų vartotojų, kurie dar nėra pasirinkę nepriklausomo tiekėjo, nuo sausio turėtų didėti ne daugiau kaip 21 proc., o dujų kaina virykles turintiems vartotojams, – vietoj 50 proc. ne daugiau kaip 20 proc. Tuo metu dujų, skirtų būsto šildymui, kaina vietoj 80 proc. didės ne daugiau kaip 30 procentų.

Vyriausybė taip pat siūlo antrai vartotojų grupei pusmečiui pratęsti nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimą.

Dabar numatyta, kad didesni elektros vartotojai (per metus suvartojantys 1-5 tūkst. kWh) – daugiausia daugiabučių gyventojai – nepriklausomą tiekėją turi pasirinkti iki gruodžio vidurio. Jiems elektra, priklausomai nuo pasirinkto tiekėjo ir plano, nuo sausio galėtų brangti iki 50 procentų.