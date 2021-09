Iki kitų metų vidurio bankomatų skaičius šalyje turėtų padvigubėti

Lietuvos bankui birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo pasirašymą su septyniais finansų rinkos dalyviais bei jiems atstovaujančia Lietuvos bankų asociacija (LBA), naujų bankomatų projektavimas juda į priekį, tad jau iki kitų metų vidurio pinigų išgryninimo vietų skaičius šalyje padvigubės.

Trečiadienį vykusiame Lietuvos banko valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus susitikime su memorandumą pasirašiusių bankų ir LBA vadovais tartasi, kuris tiekėjas statys naujuosius bankomatus, derinta projekto išlaidų pasidalijimo schema, analizuoti reikalingi techniniai pakeitimai.

„Mūsų prioritetas – gyventojai turi kuo greičiau ir patogiau pasiekti pinigų išsigryninimo vietas, todėl siekiame, kad papildomi bankomatai būtų pradėti įrengti kuo greičiau. Vis dėlto nepriklausomai nuo to, kada tiksliai ir kur konkrečiai nauji bankomatai atsiras, 2022 m. liepos 1 d. galimybė išsigryninti pinigus turės būti užtikrinta 100 papildomai nustatytų šalies vietovių. Iš viso, įgyvendinus memorandumą, galimybė išsigryninti pinigus bus prieinama ne mažiau kaip 191 vietovėje“, – sako G. Šimkus.

Gediminas Šimkus / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Įgyvendindami pinigų išgryninimo tinklo plėtros projektą, bankai bendradarbiauja laikydamiesi visų konkurencijos apribojimų. Šiuo metu siekiame suderinti visoms pusėms tinkamą projekto modelį, kurį būtų galima sklandžiai įgyvendinti, įrengiant naujus bankomatus. Dedame visas pastangas, kad šio tinklo plėtra kuo greičiau įgautų pagreitį, ir galime pasidžiaugti, kad viskas vyksta pagal sudėliotą planą“, – sako Eivilė Čipkutė, LBA prezidentė.

Lietuvos bankui skatinant finansų rinkos dalyvių dialogą, septynios šalies finansų ir kredito įstaigos šiemet birželį įsipareigojo per metus padvigubinti vietovių, kuriose galima išsigryninti pinigus, skaičių. Tarpusavio supratimo memorandumą, siekiant užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą Lietuvoje, pasirašė „Swedbank“, AB, AB SEB bankas, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, AB Šiaulių bankas, AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, Revolut Payments UAB ir Lietuvos centrinė kredito unija, taip pat Lietuvos bankas ir Lietuvos bankų asociacija (LBA).

Memorandumą pasirašę finansų rinkos dalyviai įsipareigojo per vienus metus užtikrinti, kad ne mažiau kaip 90 proc. Lietuvos gyventojų grynųjų pinigų išgryninimo vieta (bankomatas ar kita bankomatui lygiavertė vieta) būtų pasiekiama iki 10 km atstumu nuo gyventojų deklaruotos gyvenamosios vietos arba 99 proc. gyventojų – iki 20 km atstumu.

Grynųjų pinigų prieigos taškų plėtra bus sutelkta į gyvenamąsias vietoves, kuriose gyvena iki 4 tūkst. gyventojų. Grynųjų pinigų prieinamumas bus užtikrintas pasitelkiant bankomatus arba alternatyvias grynųjų pinigų prieigos vietas (pavyzdžiui, bankų partnerių teikiamas išsigryninimo paslaugas prekybos vietose), jeigu bus užtikrintos lygiavertės bankomatui pinigų išgryninimo paslaugų galimybės.

Bankomatas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jei vietovėje gyvena daugiau nei 2 tūkst. gyventojų ir 10 km atstumu nėra grynųjų pinigų išsigryninimo vietos, tuomet ten bus įrengiamas bankomatas. Bankomatai turėtų būti įrengti ne mažiau kaip 50 vietovių, kitose vietovėse galimi ir kiti sprendimai.

Lietuvos bankas stebi šio memorandumo įsipareigojimų įgyvendinimą, konsultuoja susitarimo dalyvius, skelbia žemėlapį, kuriame nurodomos grynųjų pinigų prieigos vietos, taip pat kartą per metus skelbia apžvalgą apie grynųjų pinigų prieinamumą Lietuvoje.