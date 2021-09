„Sodra“: rugpjūtį triskart daugiau nei pernai žmonių nedirbo dėl koronaviruso

Vasaros pabaigoje pradėjus vėl daugėti susirgimų COVID-19 infekcija, rugpjūtį išduota kur kas daugiau nedarbingumo pažymėjimų nei prieš metus, sako „Sodros“ vadovė. Julitos Varanauskienės teigimu, jų per mėnesį išduota beveik 12,8 tūkst. – triskart daugiau nei tuo metu pernai, kai jų buvo 4,16 tūkst.

„Šiltėjant orams nuo balandžio su kiekvienu mėnesiu išduodamų nedarbingumo pažymėjimų dėl patvirtintos, įtariamos COVID-19 ligos, slaugos, vaikų priežiūros ir izoliacijos vis mažėjo. Liepą buvo išduota mažiausiai nuo metų pradžios nedarbingumo pažymėjimų – 2,62 tūkst. Deja, paskutinį vasaros mėnesį buvo didelis šuolis“, – BNS sakė J. Varanauskienė.

Nuo metų pradžios iki rugsėjo vidurio jau priskaičiuota 59,3 mln. eurų ligos išmokų.

„Jau rugsėjį, per tris savaites, turime ligos išmokų sumokėję daugiau (434 tūkst. eurų) negu per visą rugpjūtį (380 tūkst. eurų). Pernai rugsėjį 1,1 mln. eurų išmokėta, pasieksime tą patį lygį ir šiemet. Tai milijonas per mėnesį, o ne per dieną, kaip buvo pernai birželį“, – teigė „Sodros“ vadovė.

Verslas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pasak jos, pernai nuo kovo, kai šalyje pradėjo sirgti žmonės, iki metų pabaigos ligos išmokos siekė beveik 126 mln. eurų.

J. Varanauskienės teigimu, šiuo metu dėl koronaviruso nedarbingumą turi maždaug 3 tūkst. žmonių, dėl izoliacijos – apie 500, dėl vaikų slaugymo – 300.