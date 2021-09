Nuo pandemijos nukentėję mokesčių mokėtojai jau sudarė mokestinės paskolos sutarčių be palūkanų 685 mln. eurų sumai

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad 39,2 tūkst. mokesčių mokėtojų, kurie buvo įtraukti į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašus ir turi mokestinę nepriemoką, jau sudarė daugiau nei 14 tūkst. mokestinės paskolos sutarčių (MPS) be palūkanų 685 mln. eurų sumai.

Į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašus įtraukti mokesčių mokėtojai, mokestinę nepriemoką, kuri susidarė iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., galėjo išdėstyti dalimis be palūkanų iki 2022 m. gruodžio 31 d., pirmąją įmoką atidedant ne ilgesniam laikotarpiui nei iki 2021 m. spalio 31 d. ir šiais atvejais jokių dokumentų papildomai pateikti prie prašymo nereikėjo. Norėdami pasinaudoti šia valstybės pagalba minėtomis sąlygomis, prašymus per Mano VMI jie turėjo pateikti iki š.m. rugpjūčio 31 d. Iš viso iki šio termino gauta virš 15 tūkst. tokių mokesčių mokėtojų prašymų.

VMI / E. Blaževič/LRT nuotr.

Mokesčių mokėtojai, kurių finansinė situacija itin sudėtinga, taip pat galėjo pateikti prašymus turimą nepriemoką išdėstyti ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui (bet ne ilgesniam nei 5 metai). Tokiu atveju, iki š.m. rugpjūčio 31 d. susidariusią nepriemoką, iki 2022 m. gruodžio 31 d. buvo galima išdėstyti ir sumokėti be palūkanų, o vėlesnio laikotarpio įmokoms skaičiuojamos 0,01 proc. per dieną palūkanos. Ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. termino mokestinės paskolos sutarties sudarymui taikoma standartinė procedūra ir reikalavimai, todėl teikdami prašymą VMI mokesčių mokėtojai turėjo pridėti laisvos formos paaiškinimą, kodėl jiems nepriemokos išdėstymui reikalingas ilgesnis terminas, kokio mokėjimo grafiko jie pageidauja, kaip ketina vykdyti savo įsipareigojimus, kitus dokumentus. Daugiau informacijos apie tai - VMI svetainėje. Teigiamus sprendimus dėl MPS sudarymo ilgesniam terminui jau gavo 180 mokesčių mokėtojų, sudarytų sutarčių suma 4,7 mln. eurų.

„Rugpjūčio paskutinę savaitę daugiau nei 1 tūkst. mokesčių mokėtojų pateikė prašymus sudaryti MPS ilgesniam laikotarpiui, tačiau nepridėjo finansinę būklę pagrindžiančių dokumentų. Kad neprarastų galimybės gauti valstybės pagalbą, per Mano VMI jiems taip pat pateikėme parengtas MPS, kuriose turima nepriemoka be palūkanų išdėstyta dalimis iki 2022 m. gruodžio 31 d. Kviečiame mokesčių mokėtojus šias sutartis pasirašyti per nurodytą laikotarpį. Sudarę MPS be palūkanų, klientai esant poreikiui galės kreiptis į VMI dėl sutarties sąlygų keitimo (nepriemokos išdėstymo dalimis ilgesniam laikotarpiui) ir pateikti trūkstamus dokumentus“, - sako VMI Nepriemokų administravimo departamento direktorė Irina Gavrilova.

Pajamų deklaravimas VMI / LRT nuotr.

Pažymėtina, kad į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašus įtraukti mokesčių mokėtojai, kurie nesumokėjo mokestinės nepriemokos ir nepateikė prašymų sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., turi galimybę mokestinę nepriemoką, kuri susidarė iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., sumokėti geranoriškai iki 2021 m. spalio 31 d. Iki šios datos jiems nevykdomas išieškojimas ir neskaičiuojami delspinigiai.

Primenama, kad visais atvejais, kai mokesčių mokėtojai susiduria su laikinais finansiniais sunkumais, jie gali kreiptis su prašymu sudaryti MPS su palūkanomis įprasta tvarka. Palūkanų dydis – 0,01 proc. už dieną.

Konsultacijas mokesčių klausimais gyventojai gali gauti paskambinę 1882 (+370 5 260 5060) ar 8 5 2191 777, taip pat pateikę paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI. Konsultacijos aptarnavimo padaliniuose - su išankstine rezervacija.