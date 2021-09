„Amber Grid“ pradėjo žaliosios elektros energijos iš saulės jėgainių gamybą

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ įsirengė 450 kilovatų (kW) galios saulės elektrinę ir pradėjo gaminti žaliąją elektros energiją dujų tinklo reikmėms. Iš viso iki metų pabaigos „Amber Grid“ įmonės teritorijoje turės beveik 1,5 megavatų (MW) galios nuosavų saulės jėgainių, kurios padės sutaupyti apie 50 proc. įmonės išlaidų už elektrą.

Kaip teigiama „Amber Grid“ pranešime, tapusi gaminančiu vartotoju ir įsirengusi saulės elektrines ant įmonės teritorijoje esančių pastatų bei žemės sklypo, „Amber Grid“ atsinaujinančia elektros energija aprūpina bendrovei priklausantį, pagrindinį sistemos objektą Vilniaus pakraštyje, Gudelių gatvėje. Per pirmą savaitę saulės elektrinė pagamino daugiau kaip 140 megavatvalandžių elektros energijos, tai leido įmonei sumažinti į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekį daugiau kaip 74 tonomis.

„Dujotiekių sistema ir visi jai priklausantys objektai per metus sunaudoja reikšmingą elektros energijos kiekį, todėl investicija į nuosavą saulės energijos gamybą pasiteisina. Be to, pradėję gaminti saulės energiją jau dabar matome, kad iš atsinaujinančių išteklių pagaminta elektra padeda ženkliai sumažinti išskiriamo CO2 kiekį ir leidžia prisidėti prie klimato kaitos švelninimo tikslų bei atsinaujinančios energijos plėtros Lietuvoje. Ateityje šis indėlis tik didės, nes iki metų pabaigos planuojame įsirengti dar 1 MW galingumo elektrines kituose dviejuose savo objektuose“, – teigia „Amber Grid“ generalinis direktorius Nemunas Biknius.

„Amber Grid“ valdomi objektai, tokie kaip dujų kompresorių stotys, dujų skirstymo bei apskaitos stotys, per metus vidutiniškai suvartoja apie 3 gigavatvalandes (GWh) elektros energijos. Visų trijų saulės elektrinių įrengimas ir žaliosios energijos gaminimas savo reikmėms leis išlaidas už elektros energiją sumažinti maždaug perpus.

Saulės elektrinė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Planuojama, kad iki šių metų pabaigos elektros energiją pradės gaminti dar dvi 1 MW galios saulės elektrinės įrengtos Jauniūnų ir Panevėžio dujų kompresorių stočių teritorijose. Visos „Amber Grid“ saulės elektrinės leis pasigaminti beveik 40 proc. bendrovės sunaudojamos elektros energijos.

Saulėtomis dienomis pagaminama perteklinė elektros energija bus atiduodama saugoti „Energijos skirstymo operatoriui“ (ESO), o tai leis dar labiau optimizuoti pagamintos ir suvartotos energijos kaštus bei perteklinę energiją vartoti esant poreikiui. Projekto įgyvendinimui buvo pasirinkta naujausia dvipusė saulės modulių technologija ir saulės sekimo sistema daliai elektrinės.

Įgyvendinus saulės elektrinių įrengimo projektą, „Amber Grid“ taps energiją gaminančiu vartotoju ir prisidės prie Lietuvos strateginio pasirinkimo padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį energetikoje.