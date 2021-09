Viešieji pirkimai laimimi per 11 sekundžių, bet galvos dėl to niekas nesuka

Ką galima nuveikti per 11 sekundžių? Pasirodo, galima nuveikti labai daug. Prisijungti prie perkančiosios organizacijos sistemos, atsisiųsti šūsnį dokumentų, paskaičiuoti kainą ir pateikti pasiūlymą strateginio valstybės objekto statybų techninės priežiūros viešajame pirkime. Kol išvardijau, ką galima nuveikti, praėjo daugiau nei 11 sekundžių. Tačiau viešieji pirkimai per centrinę perkančiąją organizaciją veikia būtent sekundžių greitumu, bet pirkimų organizatoriams net nekyla abejonių, kad čia kažkas ne taip.

Nuo pirmadienio Palangos oro uostas uždaromas rekonstrukcijai. Jos metu bus atnaujintas kilimo-tūpimo takas ir peronas. Statybos darbus vykdys Latvijos bendrovė. Statybų techninės priežiūros viešąjį pirkimą laimėjo įmonė, kuri pasiūlymą Centrinės perkančiosios organizacijos sistemoje sugebėjo pateikti per keliolika sekundžių.

„Per 11 sekundžių nuo konkurso pradžios yra pateikiamas pasiūlymas, įskaitant, kad reikia užpildyti kažką, ne tik paskaityti, ne tik susipažinti, bet ir užpildyti, pasikalbėti su žmonėmis, įvertinti savo pajėgumus, ir pateikti. Ir mes matome, kad viena kompanija [paraišką] pateikė per 11 sekundžių, kita – per 13 sekundžių, dar kita – per minutę. Kaip taip galima?“, – svarsto „Viamatikos“ vadovas Artūras Palekas.

A. Paleko vadovaujama valstybės įmonė konkurse dalyvavo, bet pralaimėjo. Pasiūlymą rengė kelias dienas.

Per 11 sekundžių pasiūlymą pateikusi bendrovė pirmos vietos atsisakė, todėl laimėtoju paskelbta bendrovė „Resums“, kuri pasiūlymą pateikė per 12 sekundžių. Pirmą ir antrą vietą konkurse užėmusių bendrovių vadovai, neslepia – buvę kolegos.

Palangos oro uostas / Lietuvos oro uostų nuotr.

„Esame jauna įmonė, naudojamės technologijomis. Prisijungi prie sistemos, yra skelbiami konkursai, yra nustatytas laikas, kada konkursai yra paskelbiami. Labai standartinė yra ir tipinė informacija , visi ją gali rasti, viešai yra prieinama, ir visa kita. Visi dalyviai yra prisitaikę prie rinkos, lygiai taip pat ir mes“, – komentuoja konkursą laimėjusios bendrovės „Resums“ direktorius Mindaugas Sakalauskas.

Konkurso dalyviai spėlioja, kad scenarijai gali būti tik du: arba kai kurie dalyviai iš anksto žino konkurso sąlygas, arba pasiūlymą pateikia ne žmogus, o automatinė programa, kitaip sakant – robotas. Nors prisijungiant prie pirkimo sistemos būtina nurodyti, kad jungiasi ne robotas.

„Jeigu pasiūlymą užpildo robotas, o žmogus tik jį pateikia, tai gali būti ir 11 sekundžių. Sunku pasakyti, ar tai normalu, tai yra konkurencija“, – komentuoja Centrinės perkančiosios organizacijos atstovas Mindaugas Žukas.

Palangos oro uostas / BNS nuotr.

Klausimų kelia ir statybų techninės priežiūros kaina. Laimėtojas pasižadėjo, kad jo įmonės specialistai dirbs už atlygį, tik vienu centu didesnį už minimalų valandinį įkainį.

„Oficialus valandinis darbo užmokestis yra 3,93 euro, o už mėnesį mokami 642 eurai. Tai yra pinigai, kurie mokami nekvalifikuotiems, neturintiems patirties, specialių mokymų nepraėjusiems darbuotojams“, – nurodo Užimtumo tarnybos komunikacijos vadovas Liudas Dapkus.

Tokį pat darbo užmokestį paskaičiavo ir Valstybės įmonė „Viamatika“.

„Čia nėra vienadienė situacija, kad vėliau, norint išsiaiškinti, kokias konkursines sąlygas pateikė konkurentai, tai yra labai sudėtinga padaryti“, – sako A. Palekas.

Euras / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kai visi gauna vienodą balų skaičių, informacija, kas, kada ir ką pateikė, visiems jiems tampa prieinama.

„Viamatikos“ vadovas sako, kad jis pasiūlyto įkainio pagrįsti nebūtų sugebėjęs, nes už tokią sumą niekas nedirba.

Iš laimėtojos kainos pagrįsti niekas neprašė, nes per kelias sekundes arba iki minutės pasiūlymą pateikusios įmonės siūlė tokią pat kainą, o tai jau esą rodo, kad toks rinkos įkainis.

Iš viso statybos darbus Palangos oro uoste turi prižiūrėti 12 techninės priežiūros specialistų, visą darbo dieną jie turėtų dirbti 8 mėnesius. Įmonėje laimėtojoje dirba penki darbuotojai. Už kone minimalų atlygį dirbančio kvalifikuoto techninio prižiūrėtojo nerasi net Užimtumo tarnyboje.

„2021 m. buvo iš viso 44 tokie pasiūlymai. Mažiausiai alga buvo 800 eurų, o didžiausia – 2 000 eurų“, – sako Užimtumo tarnybos atstovas.

Užimtumo tarnyba / E. Blaževič/LRT nuotr.

Laimėtoja už tuos pačius pinigus įsipareigojo padengti draudimo, transporto ir kitas išlaidas.

„Tai gal tos kompanijos, kurios sako, kad yra modernios ir sugeba labai greitai pateikti pasiūlymus, tai gal jos ir teleportaciją turi į objektus? Nežinau, gal joms nereikia papildomų išlaidų“, – sako A. Palekas.

Pirkimo organizatoriams įtarimų nekyla.

„Tai yra perkančiosios organizacijos sprendimas įsigyti tokias paslaugas per CPO, jie tą sprendimą turbūt pasvėrė ir visas rizikas įvertino“, – teigia Centrinės perkančiosios organizacijos atstovas M. Žukas.

„Pasitikėjome tikrai kompetencija centrinės perkančiosios organizacijos“, – tvirtina Lietuvos oro uostų atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas.

Vilniaus oro uosto VIP terminalas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tačiau kompetencija suabejojo Viešųjų pirkimų tarnyba. „Dabar atliekamas tikrinimas perkančiosios organizacijos būtent pirkimų, susijusių su techninės priežiūros vykdymu. Vienas iš indikatorių buvo vieno konkretaus iš tiekėjų aktyvus dalyvavimas ir aktyvus laimėjimas“, – nurodo Viešųjų pirkimų tarnybos skyriaus patarėjas Povilas Straševičius.

Politikams nerimą kelia, kad net strateginių objektų priežiūrai specialistai parenkami už mažiausią kainą ir per trumpiausią laiką.

„Aš matau tam tikrą riziką, kad yra tam tikra disproporcija, nėra pusiausvyros tarp viešųjų pirkimų procedūrų, kaip ateina projektas į oro uostą, į strateginį objektą, ir kaip vykdoma techninė priežiūra. Tai atsiranda galimybė tokiai karikatūrinei techninei priežiūrai“, – sako Seimo NSGK pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Laurynas Kasčiūnas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Ta priežiūra apsiriboja tuo, kad inžinierius atvyksta į vietą kokius du kartus pasirašyti tam tikrų dokumentų, kurie jam būna iš anksto paruošti, ir ta priežiūra tuo baigiasi. Tas prižiūrėtojas gauna kelis šimtus eurų ir jis sau galvos nesuka, – sako Seimo antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojas Bronislovas Matelis. – Jeigu valstybė stato netgi strateginį objektą, kokybiškai dirbantį techninį prižiūrėtoją yra be galo sunku surasti, nes viešieji pirkimai yra tokie, kad atlyginimas už šį darbą mažesnis už nekvalifikuoto statybininko atlyginimą. Štai čia ir visa problema. Čia tik laiko klausimas, kada sprogs kažkoks skandalas dėl to, kad objektas sugrius, nes niekas jo neprižiūrėjo.“

Laimėjusios įmonės vadovas sako, kad įmonė nori įsitvirtinti rinkoje, dėl to paslaugas gali teikti už minimalią kainą.

Centrinė perkančioji organizacija pavaldi Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Pastarosios atstovas sako, kad nėra galimybės patikrinti, ar pasiūlymai teikiami automatizuotai. Esą svarbu, kad paslauga būtų kokybiška.

„Jeigu visi reikalaus kokybiško darbo, tai labai greitai pamatysime, kad dalyvių su tokiomis mažomis kainomis tiesiog nebeliks“, – įsitikinęs ekonomikos ir inovacijų viceministras Vincas Jurgutis.

Palangos oro uosto rekonstrukcija kainuos daugiau kaip 13 mln. eurų.