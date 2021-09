Į „raudonąją knygą“ įrašytos profesijos atstovai: nuo mažens mums kalė į galvą – iš cirko negyvensim

„Ši profesija jums yra egzotika, nors tokiame dinamiškame pasaulyje esate jau visko matęs. Tačiau jūs įsivaizduokite, kada 1988 metais pasakai, jog būsi cirko artistas. Visų reakcijos būdavo vienodos – vaikeli, kaip tu iš to gyvensi, juk tai ne profesija“, – sako 15 metų cirko artistu dirbęs Raimondas Januševičius.

Jei Lietuvoje yra vieta, kur galima pabendrauti su itin retos profesijos atstovais, tikėtina, ši vieta yra Šakiuose. Būtent šiame mieste dar galima rasti buvusių ir esamų cirko artistų, čia veikia ir vienintelė Baltijos šalyse cirko mokykla, kurios įkūrėjai – Raimondas ir Itana Januševičiai.

Penkiolika gyvenimo metų jie paskyrė profesionaliai cirko karjerai, o įgyta patirtimi šiuo metu dalijasi su Šakių cirko mokyklos auklėtiniais.

Šakių cirko mokykla / D. Umbraso/LRT nuotr.

Poros teigimu, cirko artisto karjera įdomi, pilna kelionių, naujos patirties, tačiau neatsiejama nuo labai sunkaus darbo, rutinos, traumų, artimiausių žmonių spaudimo.

„Man visą laiką sakė, kad iš cirko negyvensiu“, – prisipažįsta I. Užupytė-Januševičienė.

Treniruotis pradėjo dar vaikystėje

Raimondas ir Itana Januševičiai pasakoja cirku susidomėję dar mokykloje, o mokytis gimnastikos, teatro, choreografijos ir kitų cirko meno subtilybių pasirinko dėl scenos žavesio.

„Tuo metu, kada pradėjau lankyti cirko būrelį, tai buvo apie 1984–1985 metai, didelio pasirinkimo nebuvo. Mieste veikė mokama meno mokykla, bet mano tėvai to leisti negalėjo. Mokykloje buvo galima lankyti krepšinį, lengvąją atletiką, bet cirkas sužavėjo dėl pasirodymų.

Šakių cirko mokykla / D. Umbraso/LRT nuotr.

Atsimenu pirmą treniruotę, kada rugsėjo mėnesį gavome kvietimus lankyti cirko būrelį. Atėjome į Kultūros centrą, o mūsų buvo apie 40 vaikų. Visi norintieji net netilpo ant scenos. Pradėjome treniruotis, gavome fizinio krūvio. Po savaitės sumažėjo vaikų, po mėnesio jų likdavo dar mažiau. Po pusės metų iš tų 40 liko tik 5–6, o po dar kelių – tik 1–2 atletai. Aš buvau vienas iš tų, kurie pasiliko“, – pirmus žingsnius cirko artisto profesijos link prisimena R. Januševičius.

Mums sakė – iš cirko negyvensim

Buvę cirko artistai pasakoja dar mokykloje ėmę svajoti apie profesionalią cirko artistų karjerą. Tiesa, tuo metu artimieji ir mokytojai jaunuolius nuo to bandė atkalbėti ir ragino susirasti „normalią profesiją“.

„Ši profesija jums yra egzotika, nors tokiame dinamiškame pasaulyje esate jau visko matęs. Tačiau jūs įsivaizduokite, kada 1988 metais pasakai, jog būsi cirko artistas. Visų reakcija būdavo vienoda – vaikeli, kaip tu iš to gyvensi, juk tai ne profesija. Visi mokytojai kalė į galvą, kad tau cirkas maišo, tu iš cirko negyvensi, duonos nevalgysi“, – pasakoja pora.

Visų reakcija būdavo vienoda – vaikeli, kaip tu iš to gyvensi, juk tai ne profesija.

Itana sako jautusi ir tėvų spaudimą. Tiesa, tų pačių tėvų pastūmėta ji vėliau ir pasirinko ateitį sieti su cirku: „Man buvo pasakyta, jeigu mokykloje gausi mažesnį balą nei 5, tai atsisveikinsi su cirku. Tai, kaip aš sakau, mokiausi dėl cirko.

Kada buvau 16–17 metų, tuo metu įkurta estrados ir cirko įmonė „Miražas“ pranešė apie pirmąsias gastroles. Gavau kvietimą į jas vykti. Tačiau tokiu atveju turėjau pasirinkti eiti į vakarinę mokyklą. O juk žinote, kas eidavo į vakarinę mokyklą... Prisimenu, pasakiau apie šį pasiūlymą mamai, o ji iš karto – o ką tėtė pasakys? Nuėjau pas tėtį, jis tuo metu valgė barščius virtuvėje ir jam sakau, kad noriu vykti į gastroles su cirku. Jis į mane pažiūrėjo ir sako – važiuok, nors pasaulį pamatysi. Aš pati netikėjau tuo, ką išgirdau. Jeigu ne tėčio sprendimas, cirko artiste nebūčiau tapusi“, – įsitikinusi Itana.

Šakių cirko mokykla / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ji pasakoja iki šiol prisimenanti savo pirmas gastroles, kurios iš tėvų namų pirmą kartą iškeliavusiam vaikui nebuvo lengvos: „Kada tu esi vaikais, tai pirmieji mėnesiai gastrolių būna labai sunkūs. Juk tėvų šalia nėra. Iki dabar prisimenu, kad bambagyslė labai sunkiai nusikirpo.“

Tiesa, vos 16 metų paaugliai po pirmų gastrolių į namus pervežė ir nemažą sumą pinigų – ji buvo daug didesnė nei tėvų atlyginimai.

Po gastrolių į namus parsivežiau 1 200 rublių. 200 rublių pasilikau, o 1 000 rublių atidaviau mamai. Kai mama pamatė, kiek pinigų pervežiau, neteko žado. Itana

„Mano tėtis buvo vairuotojas. Kiek žinau, uždirbdavo neblogai, apie 500 rublių, bet ir ardavo nuo ryto iki vakaro. Po gastrolių į namus parsivežiau 1 200 rublių. 200 rublių pasilikau, o 1 000 rublių atidaviau mamai. Kai ji pamatė, kiek pinigų pervežiau, neteko žado. Mes su šeima tuos pinigus panaudojome namo statybai, o Raimondas taupė ir į banką pasidėjo. Nepriklausomybės metais atgavo 80 litų“, – prisimena Itana.

Nepaisant didelių pirmųjų atlyginimų, pora sako niekada mokslų nuošalyje nepalikę ir abu įgiję magistro laipsnį. Kad mokslas turi būti svarbiausia, moko ir savo auklėtinius.

Cirko artistai – tarsi krepšininkai

Didžiąją karjeros dalį Itana pasakoja atlikusi pasirodymus žongliruodama kojomis, taip pat turėdavo pasirodymų su šuniukais. Savo ruožtu Raimondas pasirodydavo su lėkštėmis.

Nors cirko scenoje pasirodymą matome vos kelias minutes, pora sako, kad jį paruošti tobulai užtrunka keletą metų. Parengę vieną ar keletą numerių cirko artistai įprastai ieško cirkų, su kuriais galėtų pasirašyti kelių mėnesių darbo sutartį.

„Todėl aš sakau, kad profesionalus cirko artistas yra kaip krepšininkas: sudarai sutartį ir vienus metus dirbi viename cirke, o kitąmet gali dirbti jau kitame“, – pasakoja Raimondas.

Raimondas ir Itana Januševičiai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Surasti geriausią pasiūlymą neretai padeda ir cirko agentai, kurie ieško talentingų atlikėjų ir bendradarbiauja sudarant sutartis. Kaip ir krepšinyje, cirko agentai artistui kainuoja, tačiau gali padėti sudaryti gerą sutartį, sako Itana ir priduria, kad bandant rasti darbą savarankiškai kartais tenka skaudžiai nusivilti.

„Gali pasirašyti sutartį ir nežinoti, kur atvyksi. Tau gali net ir nesumokėti. Yra istorijų, kada praeina 2–3 mėnesiai ir tau sako, kad nėra žiūrovų, todėl nėra pinigų ir atlyginimams. Susirenki daiktus ir dingsti iš ten“, – kolegoms nutikusias istorija prisimena Itana.

Pusę metų gyveni iš santaupų

Cirko artistas per metus pasirodymus rengia apie 6 mėnesius, tad per šį laiką privalo užsidirbti tiek, kad užtektų pragyventi visus metus.

„Cirko artistas – kaip Palangos verslininkas, kuris per tris mėnesius turi užsidirbti visiems metams. Tik tiek, kad cirko artistas užsidirbti visiems metams turi per 5–6 mėnesius, nes žiemą daugelyje šalių gastrolės nevyksta“, – sako R. Januševičius.

Šakių cirko mokykla / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kai kur cirko sezonas trunka ilgiau arba visai nenutrūksta, tačiau itin ilgų darbo mėnesių šeima sako vengdavusi dėl dukros.

„Kadangi auginome dukrą, sutarčių, kurios truktų ilgiau nei 7–8 mėnesius, net neieškodavome. Net ir su trumpesnėmis sutartimis būdavo sunku. Dirbti išvažiuodavome likus dar dviem mėnesiams iki moksleivių vasaros atostogų, o grįždavome jau mokslo metams prasidėjus, todėl dukrai, žinoma, būdavo streso“, – pasakoja moteris.

Šakių cirko mokykla / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kitus pusę metų cirko artistams niekas pinigų nemokėdavo. Tekdavo gyventi iš santaupų, o grįžus iš gastrolių neretai būdavo itin sunku vėl pradėti treniruotis, ruoštis naujam sezonui.

„Juk gastroliuodamas turi pusei metų sustyguotą maratoną, daug dirbi. Grįžus į Lietuvą viskas dingsta. Gali repetuoti, gali ne, niekas neverčia. Todėl būna sunku perlipti per save. Galų gale esi labai pavargęs, nei žmonių nori matyti, nei bendrauti“, – prisimena R. Januševičius.

Atlyginimai svyruoja tarp 100–200 eurų per dieną

Bene įdomiausias klausimas – kiekgi uždirba cirko artistai. Atsakymas, anot R. Januševičiaus, priklauso nuo to, kokiame cirke dirbama ir kokio lygio yra artistas. Vidutinio lygio cirko artistas už darbo dieną gali gauti 100–200 eurų.

„Iki pandemijos už darbo dieną gaudavai 100–200 eurų. Jeigu cirko artistas dirba su gyvūnais, tuomet gauna daugiau ir be 300–500 eurų už dieną nevažiuos dirbti. Iš cirko tikrai galima gyventi, susitaupyti. Tikrai nebuvo, kad per tuos 15 metų galvotume, ką reikia dėti ant duonos. Tačiau turi turėti gerą pasirodymą, kurį galėtum parduoti. Čia kaip ir versle: turėsi gerą produktą – jis visada ras pirkėją“, – sako R. Januševičius.

Jis aiškina, kad cirke vyrauja du apmokėjimo būdai. Pirmasis, kada cirko artistas pasirodo du kartus per dieną ir gauna atlyginimą už darbo dieną. Jeigu tą pačią dieną būna trys pasirodymai, už trečią mokamas 50 proc. dienos atlyginimo siekiantis priedas. Antras apmokėjimo būdas – kada cirko artistas gauna atlygį už kiekvieną pasirodymą.

Šakių cirko mokykla / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Darbdavys dažniausiai įsipareigoja, kad per mėnesį būtų ne mažiau kaip 24 darbo dienos. Tačiau gali būti ir daugiau. Pavyzdžiui, Švedijoje pasirodydavome 30 dienų per mėnesį, o laisvadienį turėdavome tik tada, kada mėnesyje būdavo 31 diena. Būna ir tokių cirkų, kur siūlo tik 15 darbo dienų per mėnesį. Tokiu atveju nieko neuždirbsi, nes moka už pasirodymo dieną“, – cirko atlyginimų specifiką aiškina pašnekovas.

Jo teigimu, nors užsidirbti šios profesijos atstovams galima, nereikia pamiršti, kad užsienyje neretai pačiam cirko artistui tenka pasirūpinti apgyvendinimo bei kitomis išlaidomis. „Būna cirkų, duodančių gyvenamąją vietą, tačiau už tai reikės susimokėti. Mes patys 15 metų važiuodavome dirbti su savo kemperiu, kuris tapdavo nedideliais namais. Ten turėdavome dušą, skalbimo mašiną – viską, ko reikia“, – sako vyras.

Viena klaida gali kainuoti karjerą

Cirko artisto gyvenimas, kaip ir bet kurio kito profesionalaus sportininko, neapsieina be traumų. Kai kada jos būna tokios rimtos, kad gali tekti baigti karjerą.

„Jei trauma, tuomet būna liūdna... Keiti profesiją arba bandai atlikti kitokius numerius. Pažįstu oro akrobatę, kuri nukritusi susilaužė stuburą. Tuomet reikėjo pusės metų reabilitacijos. Kadangi cirkas tampa kaip šeima, gali tau pasiūlyti pagalbą, paimti kaip asistentą, paprašyti padėti dirbti su gyvūnais. Taip po truputį vėl įsivažiuojama, pareinama prie paprastesnių numerių. Būna, kad traumą patyręs asmuo nebegali sudėtingų triukų atlikti, tuomet ima kamuolius ir vėl dieną naktį aria, mokosi žongliruoti, kad galėtų grįžti į sceną“, – pasakoja I. Užupytė-Januševičienė.

Šakių cirko mokykla / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ji teigia ir pati scenoje patyrusi traumų: „Prisimenu, kažkada per pasirodymą atsistojau komplimentui, pasisukau ir kažkas trakštelėjo nugaroje. Nesupratau, kas įvyko. Atsiguliau atlikti numerio ir pajutau, kad viena koja neklauso. Nežinau, kaip man ten pavyko užbaigti pasirodymą, bet baigiau.

Tą vakarą tai buvo mano antras pasirodymas, bet turėjau atlikti dar vieną – numerį su šuniukais. Labai skaudėjo, nuėjau į kempingą persirengti ir parkritau, nes koją atjungė. Vyrui sakau, kad viskas, negaliu pasirodyti, tačiau žmonėms to nepasakysi. Vyras vietoj manęs išėjo su tais šuniukais pasirodyti. Atsigulusi girdžiu, kaip skamba muzika, ir galvoju – šakės. Paskui vyro klausiau, ką su jais darė, tai jie ten ir keturiomis ėjo, kartu vartėsi, bet žmonėms patiko“, – istoriją prisimena moteris.

Ilgametė svajonė – Lietuvoje įkurti cirko teatrą

Raimondas ir Itana Januševičiai pasakoja, kad cirko artisto kelią Lietuvoje pasirenka vienetai, o šiuo metu profesionalius cirko artistus būtų galima suskaičiuoti abiejų rankų pirštais.

Pagrindinė problema, anot poros, yra tai, kad Lietuvoje nėra stacionaraus cirko: „Įsivaizduokite, kaip yra Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, taip galėtų būti ir cirko teatras. Tokiu atveju cirko mokyklą baigę vaikai galėtų tęsti karjerą pasirodydami cirko teatre. Teatras turėtų savo repertuarą, vyktų nuolatiniai pasirodymai.

Šakių cirko mokykla / D. Umbraso/LRT nuotr.

Dabar įsivaizduokite, jeigu baleto šokėjai neturėtų savo pastato ir būtų priversti per gastroles pasirodyti tokiose palapinėse kaip cirko artistai, kur sąlygos nėra geros. Juk visai kitas prestižas, kada gali ateiti į cirką ne palapinėje, o tam skirtame pastate su progine suknele, kur būtų rodomi cirko spektakliai. Iki pensijos mums liko dar 20 metų, tad tikimės, jog per šį laikotarpį pavyks įgyvendinti tokią svajonę“, – viliasi Raimondas ir Itana.