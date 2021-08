Lustų krizė: prekių dabar reikia laukti tiek, kiek niekada neteko, įspėjama apie kainų kilimą

Pardavėjai sako: lustų pasaulinis trūkumas išprovokavo unikalią situaciją – norimos prekės žmonėms dabar tenka laukti tiek, kiek niekada neteko. Be to, gamybos komponentai brangsta, o tiekimas stringa. Ilgiau nei metus trunkanti krizė, anot ekonomistų, gali privesti prie to, kad rudenį arba žiemą elektronikos prekės ir naujos transporto priemonės bus ne tik brangesnės. Kai kurių gali iš viso pristigti.

Antano šeimai dabar turima mašina – vienintelė. Todėl taip mylima. Antra turėta mašina sugedo. Vyras su žmona nutarė pirkti naują – naujutėlaitę. Sako, du automobiliai jiems būtini – vairuoja ir į darbus, ir po jų. Naujos mašinos vilniečiai laukia jau 4-is mėnesius.

„Mes užsisakėm balandžio pabaigoje naują automobilį. Tai mums buvo žadėta, kad užtruks iki 12 savaičių. Tai maždaug po dviejų mėnesių paskambino vadybininkas, sako, žinokit, turim bėdų, dar su mašina nieko nebus. Pasirinkom kitą modelį, jau buvo jisai užsakytas. Čia buvo liepos vidurys, sako, palauksit mėnesį laiko, automobilis bus pas jus“, – pasakoja vyras.

Bet mėnuo praėjo, o mašinos – nė kvapo.

„Laukiant naujos mašinos ilgiau nei pusę metų, aš manau, kad yra toks... tu užsisakai senesnį modelį, o, sulaukus pusę metų, tu galėtum užsisakyti kitų metų modelį“, – teigia automobilio pirkėjas Antanas.

Mašinų importuotojai ir pardavėjai sako, tai – ne jų kaltė. COVID-19 pristabdė gamintojų greitį. O pavasarį aukštesnę atsigavimo pavarą įjungusios pasaulio ekonomikos nestoja. Pirkėjai nori inovatyvesnių produktų. Tam būtinos mikroschemos. Būtent jų gamyba nespėja su poreikiu. O kur dar kiekvienos šalies įsivesti saugumo apribojimai.

Mašinų gamintoja „Toyota“ skelbia apie gamybos stabdymą kone perpus. O „Tesla“ perrašo programinę įrangą pagal tai, kokių lustų šiuo metu turi.

Toyota Highlander / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Visiškai suplėšyta tiekimo grandinė. O kadangi automobilis yra labai sudėtinga konstrukcija, nuo daug ko priklauso, tai mažiausias trūkis neleidžia iš gamybos paleisti paruošto automobilio. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, išaugęs išmaniųjų technologijų poreikis visuose gaminiuose“, – teigia Autoverslininkų asociacijos direktorius Tomas Grabauskas.

Dėl lustų konkuruoja automobilių, kompiuterių, elektronikos, buitinės technikos, nešiojamų įrenginių ir daugybė kitų gamintojų. Mobiliųjų telefonų pardavėjai sako, tai, kad žmonės turi laukti norimos prekės – unikali situacija – taip niekada nebuvo. Ir skubiai padidinti komponentų gamybos nepavyksta.

„Aukštos technologijos, reikalaujančios tam tikrų specifinių sąlygų. Negali tiesiog staiga paimti ir gaminti kaip veido kaukių, kur pasaulis gana greitai, net ir lietuviai pradėjo tą gaminti. Iš esmės yra skaičiuojama, kad tam, kad pradėtų gaminti lustus naujoje vietoje, bendrovė atidarinėja fabrikus. Pavyzdžiui, „Intel“ ketina atidaryti net ne vieną fabriką JAV. Bent dviejų metų laikotarpis. Bent“, – teigia „Bitė Lietuva“ komunikacijos vadovas Jaunius Špakauskas.

Lustas / Shutterstock nuotr.

Gamybos lūžis prognozuojamas tik kitąmet. Ekonomistai sako, bėda ne tik lustų trūkumas. Jie ir brangsta kylant metalų, kitų žaliavų kainoms.

Mobiliųjų įrenginių ir automobilių pardavėjų teigimu, jų prekės nebrangs, esą tik neliks nuolaidų, pavyzdžiui, mašinoms.

Bet ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, visa tai gali branginti prekes, net ir po keliolika procentų.

Aleksandras Izgorodinas / BNS nuotr.

„Tai yra tiesioginė koronaviruso delta atmainos pasekmė. Nes mes matome, kad jinai ekonomikos nenužudo. Ir jinai nenužudo ir sveikatos sistemos. Bet jinai labai stipriai pradėjo žudyti būtent tiekimo grandines ir transportavimo kelius. Bus tikrai mėnesių arba savaičių, kai mes matysime pakankami didelį prekių kainų šuolį ir apskritai gali būti, kad kai kurių prekių tiesiog fiziškai pritrūks“, – sako „Brandnomikos“ ekonomistas A. Izgorodinas.

Vis dėlto prekių, kurioms reikalingos mikroschemos, brangimas, anot ekonomisto, labiausiai pasijaus tik jų pirkėjams, o ne bendrai šalies infliacijai. Ją koreguoja didžiausios žmonių išlaidos – maistui ir degalams.