„Go Vilnius“ įsitikinusi – investicijos leidžia sostinei būti vienu perspektyviausių technologinių miestų Europoje

Vilniaus savivaldybė sako, kad sostinei tapti vienu perspektyviausių technologinių miestų Europoje leidžia sėkmingas investicijų pritraukimas.

Kaip rodo neseniai paviešintas „Financial Times“ reitingas, Vilnius patenka į perspektyviausiųjų 20-uką.

Lietuvos sostinei pavyko aplenkti tokius Europos miestus kaip Talinas, Milanas ar Kopenhaga.

Vilnius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Agentūros „Go Vilnius“ Verslo departamento vadovas Tautvydas Tamulevičius sako, kad sostinei pavyko pritraukti ir didelių investicijų iš Baltarusijos.

„Ateinančių investicijų kiekis eurais ir milijonais eurų yra viena labai svarbi reitingų sudedamoji dalis. Išties, per pastaruosius metus, kalbant apie užsienio investicijas Vilniuje, tikrai buvo žymus procesas. Tai, kad mes labai aktyviai sudalyvavome tame procese iš Baltarusijos, lėmė nemažos dalies IT įmonių persikėlimą į kitas šalis – ir čia be abejo buvome mes, Lenkija ir Varšuva“, – LRT RADIJUI teigė jis.

LRT.lt primena, kad pernai puikiai pasirodęs kai kuriose kategorijose, bet nepatekęs į bendrą geriausiųjų miestų 25-tuką, šiemet Vilnius bendroje lentelėje užima 17 vietą.