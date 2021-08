5,4 mln. eurų už konteinerius migrantams apgyvendinti įmonių nestebina: kainą lemia ir lietuviška žiema, viduje – tik būtini patogumai

5,4 mln. eurų – apie tokią sumą maždaug 200 konteinerinių namelių įrengimui neseniai paskelbė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tai netrukus sukėlė reakcijas viešojoje erdvėje esą iš situacijos pelnomasi ir valstybė šią paslaugą galėjo įsigyti gerokai pigiau. Vis dėlto tiek paslaugią teiksianti, tiek kitos modulinių namelių veikla užsiimančios bendrovės akcentuoja – vien namelių nuoma sutarties įgyvendinimas nesibaigia, o ir nameliai ne visi vienodi.

Paskelbus, kad Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) už 5,4 mln. eurų išsinuomojo konteinerius apgyvendinti neteisėtus migrantus, viešojoje erdvėje pasirodė kritika, kad valstybė už šią paslaugą gerokai permokėjo.

Viešojoje erdvėje buvo dalinamasi skaičiavimais, kad vieno konteinerinio nuoma per mėnesį siekia mažiau nei 200 eurų, todėl esą maždaug 200 namelių nuoma per metus turėtų atsieiti kiek daugiau nei 400 tūkst. eurų arba maždaug 1,2 mln. eurų per trejus metus. Skaičiuota, kad net ir su papildomomis transporto paslaugomis ar nenumatytomis lėšomis esą valstybė vis tiek permokėjo.

Vis dėlto VSAT atstovas Rokas Pukinskas patikina – buvo pasirinktas pigiausias pasiūlymas. Sutartis su bendrove pasirašyta neskelbiamų derybų būdu, siekiant paspartinti procesą, kuris, vykdant viešuosius pirkimus, būtų užtrukęs ilgiau. Be to, atkreipia dėmesį R. Pukinskas, kalbama ne apie paprastų konteinerių nuomą.

Rūdninkų poligone įkurdinti migrantai / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Tuose konteineriuose bus sanitariniai mazgai, šildymas ir, kaip sakoma, minimalūs, patys svarbiausi, gyvybiškai būtiniausi buitiniai patogumai. Nėra visiškai tikslu šį konteinerį lyginti, pavyzdžiui, su statybininkų nameliu, kur gyvena statybininkai. Tie konteineriai visiškai kitokie“, – akcentuoja R. Pukinskas.

Jo vertinimu, šių namelių taip pat nederėtų lyginti su butų nuoma: „Kiek žinau, bandyta lyginti tuos namelius su buto kaina Vilniuje. Nemanau, kad tai yra sąžiningas palyginimas. Butas yra butas. Nepamirškime, kad kalbame apie užsieniečius, kurie atvyko į Lietuvą ir prašo tam tikrų paslaugų. Tai yra vadinamasis laikinas teritorijos prieglobstis. Manau, nelabai sąžininga būtų lyginti tokių asmenų apgyvendinimą Vilniaus butuose.“

Apgyvendintų žmonių skaičius priklausys nuo atvykstančiųjų

Kaip nurodo VSAT atstovas, pagal sutartį numatyta įrengti 217 namelių, kuriuose ketinama apgyvendinti 860–870 žmonių. Skaičiavimai nėra tikslūs, nes tai, kaip bus apgyvendinti žmonės priklausys nuo konkrečios situacijos.

Migrantai Druskininkuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Viskas priklauso nuo žmonių kontingento. Pavyzdžiui, negalime pažeidžiamų grupių asmenų apgyvendinti su vienišais vyrais. Automatiškai dalis tų konteinerių bus skirta vienišoms moterims su nepilnamečiais vaikais. Tokiame namelyje nebegalime apgyvendinti vyrų, jeigu jie nėra šeimos nariai. Čia tų variacijų yra labai daug“, – komentuoja R. Pukinskas.

Anot jo, sutartis su pasirinkta bendrove numatyta trejiems metams, vertinant galimas perspektyvas.

„Tai planuojama į ateitį. Migrantų krizė nėra toks reiškinys, kuris bus išspręstas per pusę metų. Akivaizdu, kad tam tikros dalies žmonių, kuri yra atvykusi į Lietuvą ir yra sulaikyta, prašymai bus nagrinėjami. Tuos žmones reikia kažkur apgyvendinti.

Nedrįstu prognozuoti, kokia dalis – didesnioji, mažesnioji, pusė ar mažiau nei pusė – liks Lietuvoje ir reikia galvoti apie tai, kur juos apgyvendinti. Yra šiltasis ir šaltasis metų sezonas. Palapinių miesteliai nebebus ta išeitis, kuri padės mums tuos žmones apgyvendinti. Juo labiau kad ir Užsieniečių registravimo centras Pabradėje yra perpildytas. Tai yra toks laiko tarpas, kuris, manome, yra racionalus dabar, atsižvelgiant į situaciją“, – sako R. Pukinskas.

Migrantai Druskininkuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sutarčiai pasibaigus įsipareigoja stovyklą išmontuoti

Bendrovės, su kuria buvo pasirašyta sutartis, „Arijus“ viešųjų ryšių ir reklamos vadovė Virginija Kaunietė LRT.lt raštu pateiktame komentaro nurodė, kad bendrovė dalyvavo Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) paskelbtame konkurse. Anot V. Kaunietės, konkurse dalyvavo dar kelios įmonės.

„Mūsų turimomis žiniomis, šis konkursas buvo sustabdytas dėl situacijos rimtumo pasienyje ir laiko stokos. „Arijus“ buvo pakviesta pasirašyti sutartį, kaip įmonė, kuri stovyklavietę iš visų konkurso dalyvių gali įrengti per trumpiausią laiką. Sutartis pasirašyta metams su galimybe ją pratęsti metams du kartus“, – teigė V. Kaunietė.

Ji akcentavo, kad įmonė šiuo atveju rūpinasi ne tik namelių atgabenimu, bet stovyklą migrantų apgyvendinimui ruošia kompleksiškai: įrengia stovyklą, užtikrina visas stovyklos eksploatavimui reikalingas paslaugas.

Raudonojo Kryžiaus atstovas migrantų stovykloje Rūdninkų poligone / AP nuotr.

Be to, stovykloje be namelių bus įrengti sanitariniai mazgai, dušai, gyvenimui ir poilsiui skirta infrastruktūra. Pasibaigus sutarties laikotarpiui bendrovė yra įsipareigojusi atlikti stovyklos išmontavimą.

Pasidomėjus, ar bendrovė praeityje yra teikusi panašias paslaugas, nes po sutarties pasirašyti viešojoje erdvėje buvo pristatoma kaip krovinių gabenimo ir ekspedijavimo bendrovė, V. Kaunietės teigė, kad tai nėra vienintelės veiklos.

„Esame ne vien tik logistikos kompanija, teikianti krovinių gabenimo ir ekspedijavimo paslaugas, bet teikiame ir specialiųjų projektų paslaugas – negabaritinių ir projektinių krovinių gabenimo, stovyklų įrengimo, eksploatavimo bei jų aptarnavimo“, – patikino V. Karalienė.

Ji teigė, kad įrengiant stovyklą fotografuoti ir platini nuotraukas nėra galima, tačiau pasidalino panašaus namelio, įrengto įgyvendinant kitą projektą, nuotrauka.

Modulinio namelio vidus / Bendrovės „Arijus“ nuotr.

Bendrovės atstovė prabrėžė, kad namelio įranga gali skirtis, nes ją lemia sutartyje numatytos sąlygos.

Viešųjų pirkimų tarnyba: derėjimasis su vienu tiekėju nėra neteisėtas

Viešųjų pirkimų tarnybos vyriausiasis patarėjas, laikinai atliekantis direktoriaus pavaduotojo funkcijas Arūnas Siniauskas, komentuodamas VSAT pasirašytą sutartį dėl namelių įrengimo LRT.lt teigė, kad besąlygiškai vertinti kainos pagrįstumą ar ją palyginti būtų sudėtinga, nes kainai įtaką gali daryti daugybė kriterijų.

„Siekiant maksimalaus objektyvumo, reikėtų detaliai vertinti ir (ar) lyginti perkamų/siūlomų objektų, šiuo atveju konteinerinių namelių, technines specifikacijas (kokios paskirties, kokių konkrečių parametrų ir kt. tai konteineriai - nameliai), koks kiekis nuomojamas, kuriam laikotarpiui ir pan. Taip pat gali būti svarbu, kada yra vykdomas pirkimas (pvz. kainai įtaką gali daryti susijusių žaliavų ar komplektuojamų dalių kainų pokyčiai) ir kt.“, – argumentavo A. Siniauskas.

Migrantai Druskininkuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jo teigimu, nors sutartis dėl skubos buvo sudaryta įvykdžius neskelbiamas derybas, tarnyba raginam ir primena, kad, siekiant didesnės konkurencijos, į derybas tikslinga kviesti daugiau nei vieną tiekėją. „Tačiau pagal galiojantį reglamentavimą derėjimasis su vienu pasirinktu tiekėju nėra neteisėtas“, – pridūrė A. Siniauskas.

Namukus privalu pritaikyti žiemai

Bendrovės „Storent“, teikiančios dalį reikiamos technikos, įgyvendinant projektą, nuomos projektų vadovas Linas Zdanavičius, LRT.lt teigia negalintis komentuoti viso projekto, nes nežinantis jų sąlygų, tačiau atkreipia dėmesį, kad konteinerinių namelių nuoma nėra vienintelės išlaidos.

„Mes dažnai būna kaip subrangovai, gal tikslia u būtų sakyti – subtiekėjai toms įmonėms, kurios dalyvauja viešuosiuose pirkimuose. Šiuo atveju buvo panašiai. Aš, aišku, nežinau dėl to konkurso, į tai nesigilinau. Bet tai, kas liečia bendrai kainas, tai jas diktuoja rinką.

Migrantai Druskininkuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jeigu kalbame apie namukų rinką, tai šiais metais jaučiamas labai didelis trūkumas, nes atsirado keli didžiuliai projektai, kur iš visos Lietuvos visi konkurentai suvežė labai daug namukų. Visoje statybos rinkoje (nes dažniausiai namukus statybininkai nuomoja) yra labai didelis trūkumas“, – atkreipia dėmesį L. Zdanavičius.

Jo teigimu, tai lemia ir kainų augimą. Be to, priduria pašnekovas, dėmesį reikėtų atkreipti ir į namukų įrengimo kaštus.

„Įsivaizduokite, atvežame dušinį konteinerį. Tai paprasti dalykai – pirma, ką reikia padaryti, tai namuką pakelti, nes apačioje turi būti oro cirkuliacija. Antras dalykas – vandenį atvesti, kanalizaciją išvežti ir elektrą pajungti. Kaip tai saugiai padaryti, jeigu poligone namukas numestas bet kur, o pajungimo taškai yra už šimtų metrų? Žmonės kasa tą kabelį po žemę, papildomai apšiltina, ypač vandentiekį, kad jis neužšaltų, nes pastarosiomis žiemomis buvo dideli šalčiai. Norint, kad laikytų žiemą, tikrai kasama giliai. Tos sąnaudos tikrai yra“, – komentuoja L. Zdanavičius.

Neteisėti migrantai Druskininkų užkardoje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jis priduria, kad tai – tik dalis reikalingų darbų. Be to, akcentuoja L. Zdanavičius, patalpas privalu pritaikyti ir islamo tikėjimą išpažįstantiems migrantams. „Musulmonai nenaudoja tualetinio popieriaus, jie naudoja vandenį. Jiems privalomas apsiplovimas prie tualeto. (...) Visa kita priežiūra, pavyzdžiui, patalpų valymas, iš tiesų daug kainuoja“, – tvirtina L. Zdanavičius.

Namelio nuomos kaina siekia apie 200 eurų, įsigijimo – tūkstančius

LRT.lt kalbintos konteinerinių arba modulinių namelių nuoma ir prekyba užsiimančios bendrovės teigė, kad nereikėtų sutartyje numatytos sumos vertinti vien tik matematiškai apskaičiuojant namelių skaičių ir nuomos kainą. Kaip nurodo, bendrovių atstovai, reikėtų atsižvelgti ir į namelių pritaikymą gyvenimui, stovyklos įrengimą ir kitus kaštus.

Bendrovės „Transrifus“ konteinerinių patalpų skyriaus vadovas Albertas Zujus LRT.lt teigė, kad jo atstovaujama bendrovė domėjosi VSAT paskelbtu konkursu, tačiau vėliau nusprendė jame nedalyvauti dėl keliamų sąlygų.

Migrantų stovykla Rūdninkų poligone / AP nuotr.

„Nusprendėme nedalyvauti, nes sutarties projekte buvo nurodyta projekto pradžia rugpjūčio 5 d., o nuomojamas kiekis nemažas (t. y. apie 200 modulių) – mes (o, manau, niekas Lietuvoje) tokio kiekio laisvos įrangos nesandėliuoja.“, – komentavo A. Zujus.

Jis pridūrė, kad šiuo atveju vertinti viešai paskelbtą 5,4 mln. eurų sumą būtų sunku, nežinant visų sąlygų. Anot jo, dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose dažnai atsiranda nežinomųjų dėl kartais miglotai suformuluotų sąlygų.

„Vertėtų paminėti, kad konkursuose į nuomos kainą dažniausiai būna įskaičiuoti transportavimo, montavimo darbai, sanitarinės įrangos, kondicionavimo įrenginių nuoma ir aptarnavimas, gedimų šalinimas, remontas, įrangos nusidėvėjimo, demontavimo, teritorijos išvalymo kaštai“, – atkreipia dėmesį A. Zujus.

Migrants in Lithuania. / J. Stacevičius/LRT

Jo aiškinimu, iš išorės dauguma konteinerinių patalpų atrodo panašiai, tačiau iš vidaus jie skiriasi: „Pavyzdžiui, jūriniai konteineriai neturi jokio apšiltinimo, langų, elektros instaliacijos. O buitiniai – apšiltini, su langais, vidaus apdaila, elektros instaliacija.“

Modulinius namelius gaminančios bendrovės „Profileksas“ vadovė Rūta Žilevičiūtė-Martinėnė taip pat teigia, kad svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip nameliai įrengiami bei kitus kaštus, susijusius su sutarties įvykdymu.

„Pirmiausia bet kokiu atveju, neskaitant to, kokia yra kaina, reikia visada žiūrėti, kokia to namelio specifikacija, kas reikalinga pateikti. Ar tai buvo namelis su sanitariniu mazgu viduje, kondicionavimo sistema, ar tai visiškai paprasti, baziniai nameliai. Koks jų apšiltinimas? Bet kokiu atveju negali kainos tiesiog taip įvertinti – pasižiūrėti į laikraštį ir pasakyti, kad ji didelė ar maža. Visada reikia lyginti obuolį su obuoliu“, – komentuoja R. Žilevičiūtė-Martinėnė.

Migrantai Druskininkuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pašnekovų teigimu, vieno namelio nuomos kaina, neįskaičiuojant transportavimo ir kitų išlaidų, paprastai siekia apie 200 eurų mėnesiui, o norint tokį namelį įsigyti, jo kaina siekia apie 7 tūkst. eurų be PVM. Vis dėlto, įmonių atstovai atkreipia dėmesį, kad brangstančių žaliavų kainų ir intensyvių statybų, kuriose taip pat naudojami moduliniai nameliai, kainos šiuo metu yra išaugusios.

Sprendimas, ar miestelis būtų plečiamas – politikų rankose

Savivaldybių asociacijos vadovas Mindaugas Sinkevičius, reaguodamas į numatomą namelių skaičių anksčiau LRT TELEVIZIJAI teigė, kad jau dabar reikalingi keturi tokie miesteliai.

„Miestelis talpins tik iki 900 (žmonių – LRT.lt). Mums reikia jau 4 miestelių, o mes kalbame tik apie vieno įsigijimą, ir tai tos sumos įspūdingos. Tai faktas tas, kad mes vėluojam – srautas didesnis, nei mes spėjam juos rasti kažkur kur patalpinti“, – tvirtino M. Sinkevičius.

Nuotolinis Lietuvos socialdemokratų partijos suvažiavimas Mindaugas Sinkevičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasiteiravus, ar ketinama numatytą miestelį plėsti arba statyti daugiau miestelių, R. Pukinskas LRT.lt nurodo negalintis atsakyti.

„Dėl tokių miestelių dislokacijų ir kitų dalykų sprendžia politikai. Mes nelabai daugiau ką bepasakysim, nes VSAT yra jėgos struktūra, statutinė struktūra ir apolitinė organizacija. Labai daug klausimų dėl apgyvendinimo kyla aukštu politiniu lygiu: ministrai, viceministrai, savivaldybės. (...) Mums svarbu, kad tokios vietos būtų, jeigu migrantų srautas ir toliau didės. Kur tos vietos bus, kokios jos gali ir galėtų būti, negaliu atsakyti, nes tai – ne mūsų kompetencija“, – nurodo R. Pukinskas.

Vidaus reikalų ministerija, paprašius pakomentuoti situaciją dėl įrengiamo miestelio migrantams iš pradžių teigė pateiksianti komentarą, tačiau vėliau nurodė dėl komentarų kreiptis į VSAT, argumentuodama, kad ministerija neprisideda prie pirkimų.

Migrantai Druskininkuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

LRT.lt primena, kad nameliams įsigyti buvo paskelbtas konkursas, tačiau, kaip nurodo R. Pukinskas, dėl skubos buvo pasirinkta sutartį pasirašyti neskelbiamų derybų būdu su mažiausią kainą pasiūliusia bendrove.

Konteinerinių namelių nuoma kol kas finansuojama iš biudžeto, tačiau tikimasi, kad vėliau lėšos bus padengtos iš Europos Sąjungos fondų.

Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius BNS anksčiau sakė, kad į šį miestelį bus perkelti migrantai iš pasienio užkardų, savivaldybių patalpų – mokyklų ir kitų vietų.