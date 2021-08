„Linavos“ atstovas apie tam tikrų darbuotojų skiepijimą: kiekvienas nori apsaugoti, bet negali imtis prievartos

Vyriausybė planuoja nepasiskiepijusiems ir susirgusiems COVID-19 nemokėti ligos išmokų. Taip pat įvesti reikalavimą skiepytis tam tikrų profesijų darbuotojams ir leisti darbdaviams nušalinti nepasiskiepijusius. Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas sako, kad parlamente siūlymai gali būti atmesti.

Skiepas nuo koronaviruso jau ne tik savo ir kitų sveikatai saugoti. Siekiant paskiepyti kuo daugiau transporto sektoriaus darbuotojų, ypač tolimųjų reisų vairuotojų, Kalvarijos pasienio kontrolės punkte pradėjo veikti mobili vakcinavimo vieta. Šiuo metu pasiskiepiję vos trečdalis transporto sektoriaus darbuotojų.

„Šiaip žiūrėjau į skiepus skeptiškai, bet teko pabendrauti su žmonėmis, kurie persirgę ir su rimtomis komplikacijoms. Tai priėmiau sprendimą, kad reikia saugoti save ir kitus“, – pasakoja vežėjas Liutauras.

Bet ir tiems, kurie vis dar skeptiški gali tekti dar kartą pagalvoti. Vyriausybė planuoja nepasiskiepijusiems nuo COVID-19 ir susirgusiems šia liga nemokėti ligos išmokų.

„Čia visiška nesąmonė. Valdžia daro tokias nesąmones, kad aš net nežinau“, – LRT TELEVIZIJAI sako kalbintas vyras.

„Gal per drastiška ligos išmoka, bet bausti reikėtų kažkuo. Juk žmogus su savimi ką nori gali daryti, bet kitus gali apkrėsti“, – tvirtina kalbinta moteris.

Taip pat Vyriausybė planuoja įvesti privalomą skiepijimą tam tikrų profesijų darbuotojams ir leisti darbdaviams nušalinti nepasiskiepijusius darbuotojus. Ir viena, ir kita negaliotų negalintiems skiepytis dėl medicininių priežasčių.

Kai kurie darbdavių atstovai į privalomą skiepijimą kol kas žiūri atsargiai.

„Kiekvienas nori apsaugoti savo darbuotoją, tą reikia suprasti. Bet supraskime, kad žmonės turi įvairių nuomonių, darbdavys negali (to daryti – LRT.lt) prievarta“, – sako „Linavos“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas.

Vilkikai / BNS nuotr.

Premjerė sako, kad privalomai skiepyti pirmiausia galvojama sveikatos sistemos darbuotojus ir slaugos įstaigose dirbančius žmones

„Kur baigiasi žmogaus laisvė pasirinkti tam tikrą profesiją ir kur prasideda kito žmogaus laisvė – to žmogaus, kuris yra šito žmogaus valioje ir negali be to žmogaus išsiversti – jo laisvė yra neužsikrėsti ir nesusirgti. Nė kiek neabejoju, kad diskusijų bus ir kritikos bus kaip ir kitose šalyse, kurios tokius sprendimus yra priėmusios, bet Vyriausybė yra nusiteikusi šiuos pasiūlymus Seimui teikti“, – kalbėjo Ingrida Šimonytė.

Ingrida Šimonytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tačiau Seime, pasak Sveikatos reikalų komiteto pirmininko, šie siūlymai palaikymo greičiausiai nesulauks.

„Aš manau, kad tai būtų precedentas: jeigu dėl vienos ligos nepasiskiepijus nebūtų mokamas nedarbingumo lapelis, tai tada iškyla klausimas, o kitos ligos dėl kurių žmogus suserga, pavyzdžiui, alkoholio vartojimas ir kažkokia trauma, tai lygiai taip pat reikėtų daryti. Tai aš manau sunkiai prasiskins kelią“, – svarsto Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A. Matulas.

Antanas Matulas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Lietuvoje trečiadienį jau yra ir savivaldybė, patekusi į juodąją zoną – Ignalinos rajonas, kur per 14 dienų COVID-19 susirgo daugiau kaip 500 žmonių šimtui tūkstančių gyventojų. Ignalinos meras sako, kad ši statistika iškreipia realią situaciją, nes užsikrėtę tik rajone esančiose pasienio užkardose ir izoliacinėse zonose esantys migrantai.