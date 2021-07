Verslas ragina nenusigręžti nuo migrantų, dalis jų – moterys ir vaikai

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus duomenimis, birželį net 63 proc. Lietuvos-Baltarusijos sieną kirtusių migrantų sudarė moterys ir vaikai – jie sudarė beveik trečdalį, t. y. 28 procentus. Liepą tarp Lietuvos-Baltarusijos sieną kertančių migrantų moterys ir vaikai vis dar sudaro daugiau kaip trečdalį (33 proc.). Šalies verslas ir visuomeninės organizacijos ragina nenusigręžti nuo labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių ir telkti dėmesį į opėjančias socialinės gerovės bei žmogaus teisių problemas, rašoma „Yukon Advanced Optics Worldwide“ pranešime žiniasklaidai.

Tarp atvykstančiųjų gausu šeimų su vaikais, yra besilaukiančių moterų, nelydimų nepilnamečių. Dažnas jų atkeliauja kaip stovi – be drabužių pamainos, be specialaus maisto atsargų vaikams. O sergantys lėtinėmis ligomis – be vaistų artimiausioms dienoms.

„Koordinuodami kitų nevyriausybinių organizacijų pajėgas, stengiamės reaguoti į pagrindinius šeimų ir pažeidžiamų žmonių poreikius, tačiau be verslo ir kitų pilietiškų žmonių pagalbos, vien savo pajėgomis tai galėtume daryti itin ribotą laiką. Esame dėkingi verslui, kad sureagavo į skaudžią situaciją migrantų apgyvendinimo vietose bei pasiūlė savo pagalbą – kiekviena tokia iniciatyva mums leidžia pratęsti pagalbą valstybei, valdant šią kritinę situaciją“, – sako Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vadovė Kristina Meidė.

„Socialinė gerovė ir teisingumas egzistuoja tik tuomet, kai yra vienodai pasiekiami visiems“, – įsitikinęs Germanas Kavalskis, aukštųjų optikos technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“ komunikacijos vadovas. Ši įmonė skyrė 10 tūkst. eurų paramos, kurią Raudonasis Kryžius naudos pažeidžiamiausių migrantų būtinųjų reikmių užtikrinimui – bus rūpinamasi specialiu maistu kūdikiams ir vaikams, higienos priemonėmis, sezoną atitinkančiais drabužiais bei avalyne, priemonėmis vaikų užimtumui ir kitais būtiniausiais poreikiais.

„Esu įsitikinęs, kad atsakomybę už bendrą gerovę visuomenėje nešame kiekvienas iš mūsų – tiek asmeniškai, tiek ir kolektyviai. Kol vyksta sudėtingi socialiniai, geopolitiniai ar kultūriniai pokyčiai, nepriklausantys nuo mūsų asmeniškai, vietos žmogiškam supratimui, empatijai ir pagalbai visada yra“, – sako G. Kavalskis.