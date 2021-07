LBA: nuostoliai dėl elektroninių sukčių vasarą krito, tačiau incidentų vis daugėja

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) duomenimis, šių metų antrąjį ketvirtį, lyginant su pirmuoju, elektroninių sukčių Lietuvos gyventojams daroma žala sumažėjo beveik 1 mln. eurų – tai siejama su šiltuoju metu sezonu bei aktyvia finansų rinkos dalyvių ir institucijų prevencine komunikacija.

Vis dėlto nerimą kelia sukčiavimų atakų intensyvumas: fiksuojamų incidentų skaičius ir nuostoliai per metus ūgtelėjo dvigubai, o ypač išskiria vėl paplitęs telefoninis sukčiavimas, teigiama LBA pranešime.

„Tiek finansų įstaigos, tiek valstybės institucijos skiria daug dėmesio vartotojų informavimui apie sukčių keliamas grėsmes. Tad nusikaltėliai nuolat ieško naujų sprendimų ir veikia itin intensyviai: pastaruoju metu bemaž kasdien tenka sulaukti pranešimų apie rusų kalba kalbančių asmenų skambučius gyventojams, prisistatant Lietuvoje veikiančių bankų atstovais ir informuojant apie neva įtartinas operacijas sąskaitoje“, – pranešime sakė LBA prezidentė Eivilė Čipkutė.

Ji pabrėžė, kad bankai niekuomet neprašo diktuoti telefonu savo prisijungimo duomenų, nesiunčia prisijungimo nuorodų laiškais ar žinutėmis.

Antrąjį ketvirtį asociacijai priklausantys finansų bei kredito rinkos dalyviai fiksavo 645 sukčiavimo incidentus elektroninėje erdvėje, nuostoliai siekė 2 mln. eurų, tuo metu pirmąjį ketvirtį jie sudarė 2,9 mln. eurų. Iš viso pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos finansų ir kredito įstaigos registravo 1117 tokius atvejus – panašiai, kiek pernai įvyko per metus.

Sukčiai / BNS nuotr.

Pusmečio nuostoliai jau pranoko per 2020-uosius padarytą žalą: šiemet, pasibaigus birželiui, jie pasiekė 5 mln. eurų, kai pernai per visus metus dėl sukčių prarasta 4,8 mln. eurų.

Kurį laiką pagal daromus nuostolius pirmavęs investicinis sukčiavimas ir susirašinėjimo elektroniniu paštu perėmimas pasitraukė į antrą planą – kartu sudėjus, jų padaryta žala per ketvirtį sumažėjo perpus iki 1 mln. eurų, atvejų skaičius, kaip ir ankstesnį ketvirtį, neperkopė 200.

Tačiau labai išaugo telefoninio sukčiavimo atvejų skaičius – per antrąjį šių metų ketvirtį šitaip netekta 316 tūkst. eurų, kai metų pradžioje nuostoliai siekė vos 770 eurų. Be to, sukčiai ir toliau aktyviai pasitelkia suklastotas SMS žinutes ir elektroninius laiškus – jų per ketvirtį padaugėjo keliskart, tiesa, laikotarpio nuostoliai tebesvyruoja apie 60 tūkst. eurų.