„Biržos laikmatis“: akcijų biržose – atšokimas

Po pirmadienio prekybos sesijos išpardavimo, pagrindiniai akcijų indeksai atšoko (S&P500 +1,52 proc., DOW JONES +1,62 proc., EURO STOXX 50 +0,71 proc.).

JAV 10 metų vyriausybės obligacijų pajamingumas prekybos sesijos metu reikšmingai mažėjo ir siekė vos 1,12 proc. arba žemiausią lygį nuo vasario mėnesio. Visgi rizikos apetitui didėjant ir akcijų indeksų reikšmėms stiebiantis aukštyn, JAV 10 metų obligacijų kainos pradėjo mažėti ir šiuo metu pajamingumas svyruoja ties 1,21 proc. lygiu. Azijos rinkos 9 val. Lietuvos laiku juda priešingomis kryptimis – Japonijos NIKKEI indekso reikšmė kyla 0,50 proc., Honkongo HANG SENG smunka beveik 0,60 procento. Vertinant bendrai, finansų rinkų dalyviai atidžiai seka koronaviruso Delta atmainos plitimą ir vertina galimas pasekmes globalios ekonomikos atsigavimui. Taip pat kartu investuotojai supranta, kad pinigų perteklius rinkoje yra didelis, tad net ir labai nežymi akcijų kainų korekcija gali būti traktuojama, kaip galimybė įsigyti atpigusių akcijų, kas ir įvyko vakar. Ateities sandoriai rodo, kad prekyba Europoje prasidės nuosaikiai teigiamomis nuotaikomis. Jau rytoj ECB skelbs sprendimus dėl bazinių palūkanų normų, o investuotojai lauks indikacijų dėl tolimesnės pinigų politikos krypties. Palūkanų normų didinimo rinka nelaukia, o pirmojo palūkanų kėlimo (10 bp) tikisi 2023 metų pabaigoje.

Populiariausia kriptovaliuta bitkoinas vakar krito žemiau 30 000 JAV dolerių ribos. Nuo aukščiausio kainos, pasiektos balandžio 15 dieną (63 410 USD), kriptovaliutos kaina smuko jau maždaug 50 procentų. Ši 30 000 USD riba laikoma kaip svarbus palaikymo lygis, todėl bus labai įdomu stebėti bitkoino dinamiką. Šiuo metu kaina stabilizavosi ir siekia beveik 31 000 JAV dolerių už 1 bitkoiną.

Amazon (+0,66 proc.) magnatas ir turtingiausias pasaulyje žmogus J. Bezosas ,,Blue Origin“ misijos metu pakilo į kosmosą ir sėkmingai nusileido žemėje. Tai yra svarbus žingsnis kosmoso turizme, kuriam investuotojų dėmesio jau senokai netrūksta.

Atšoko ir Baltijos rinkos. OMXB kilo 0,93 procento, bendra apyvarta siekė 4,268 mln. EUR, tiesa nemažą dalį sudarė vienas stambus tiesioginis sandoris (už 1,8 mln. EUR sumą) „AUGA group“ (+0,17 proc.) akcijomis. „LHV group“ (+2,98 proc., apyvarta 603 tūkst. eurų) skelbė antrojo ketvirčio veiklos rezultatus. Įmonė per ketvirtį uždirbo 12,9 mln. EUR pelno. Palyginus su pirmuoju šių metų ketvirčiu pelnas augo 13 proc., o per pirmą pusmetį uždirbta 24,3 mln. EUR, tai 121 proc. daugiau nei per atitinkamą laikotarpį 2020 metais. Palyginti su praeitais metais banko paskolų portfelis augo 597 mln. EUR (33 proc. metiniu tempu), indėlių augimas siekė 59 proc. (+1,8 mlrd. EUR), klientų bazė augo 28 procentais. Ne ką mažiau atsiliko prekyba „Coop bank“ (+4,58 procento, apyvarta 433 tūkst. eurų) akcijomis, kuris rezultatus paskelbė šįryt. Pastarojo pelnas per antrąjį ketvirtį augo 7 proc. iki 3 mln. EUR (metinis augimas siekia 123 proc.). Bendras paskolų portfelis per metus augo 213 mln. EUR (+38 proc. augimas). Pradelstų paskolų portfelis sudarė 3% (mažiausias dydis per 4 metus).