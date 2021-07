Beneliukso šalyse kuriasi naujas Baltijos šalių profesionalų tinklas

Nyderlandų sostinėje Amsterdame veiklą pradeda Nyderlandų, Belgijos ir Liuksemburgo lietuvių įkurtas bendradarbiavimo tinklas „Benelux Baltics in Business“. Organizacija planuoja į vieną profesiniu pagrindu vienijantį tinklą apjungti šiose šalyse gyvenančius bei dirbančius trijų Baltijos šalių profesionalus bei verslo atstovus, turinčius interesų Beneliukso šalyse, rašoma „Benelux Baltics in Business“ pranešime žiniasklaidai.

Ta proga rugsėjo 18 d. tinklas kviečia lietuvius, latvius ir estus bei vietos šalių verslą susitikti Amsterdame vyksiančioje pirmojoje metinėje konferencijoje apie lyderystės iššūkius popandeminėje verslo aplinkoje.

„Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių verslo bei profesionalų bendruomenės Beniliukse telkimasis yra labai svarbus žingsnis, kuris, tikiuosi, prisidės prie ekonominių mainų skatinimo ir investicijų plėtros. Manau, kad organizacija prisidės ir prie Lietuvos žinomumo didinimo, verslo aplinkos pristatymo. Ambasada labai remia ir sveikina šią iniciatyvą. Manau, kad ši lietuvių įkurta platforma bus svarbus ambasados ir kitų Lietuvos institucijų partneris įgyvendinat ekonominės diplomatijos projektus“, – sakė Lietuvos ambasadorius Nyderlanduose Vidmantas Purlys.

Pasak Nyderlanduose 13 metų gyvenančios ir profesionalaus tinklo įkūrimą iniciavusios Jurgos Baltram, aktyvūs Nyderlanduose ir Belgijoje gyvenantys profesionalai ėmėsi kurti platformą, kurioje galima ne tik užmegzti ryšius, o ir mokytis bei gauti patarimų iš geriausių Beneliukso šalyse veikiančių profesionalų.

„Iš vadovų paieškos konsultacinės patirties galiu pasakyti – reikia lyderių, kad užaugintų kitus lyderius. Beniliukso šalys „Benelux Baltics in Business“ – tai tinklas, platforma, kurioje galima mokytis ir gauti patarimų iš geriausiųjų. Susivieniję siekiame keistis žiniomis ir patirtimi apie verslą tiek Baltijos šalyse, tiek Beniliukso regione, siekiame tapti vartais ir puikiu informacijos šaltiniu naujokams bei nutiesti tiltus tarp regionų ilgiems metams į priekį. Tai pirmoji tokia visus vienijanti iniciatyva ", – ne pelno siekiančios organizacijos įsteigimo motyvus pristatė viena iš „Benelux Baltics in Business“ įkūrėjų J. Baltram.

Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlanduose bei LR ambasada Belgijos Karalystėje ir Liuksemburge esmingai prisideda prie to, kad tinklas įsisteigtų ir taptų stipria organizacija. Su šių ambasadų, Belgijoje neseniai padalinį įkūrusia tarptautines aukščiausio lygio vadovų studijas organizuojančia verslo mokykla „BMI Institute“ ir kitais verslo partneriais, Baltijos ir Beneliukso šalių profesionalus ir verslininkus organizacija sukvies į pirmąją metinę konferenciją rugsėjo 18 d. Amsterdame, Nyderlanduose.

Konferencijoje „Rethinking Leadership: new or old normal” bus naujai pažvelgta į senus lyderystės klausimus. Organizatoriai žada apžvelgti įmonių atsakomybės, vadybos etikos, verslo vertybes ir jų poveikį žmonėms. Konferencijoje dalyvaus verslo, Europos Komisijos, Europos Parlamento ir kitų institucijų atstovai. Dalyvavimas renginyje nemokamas. Registracija Eventbrite platformoje.

„O viskas prasidėjo tada, kai paragavome „bitterballen“ – garsaus olandiško užkandžio, kuris visada tinka prie vyno ar alaus taurės. Jei gyvenate Nyderlanduose ir vykstate į bet kokią konferenciją ar renginį, vargu ar praleisite "bitterballen" momentą. Olandai sakytų, kad čia įvyksta stebuklas – užmezgami nauji verslo ryšiai, atsiranda darbo vietų ir užsimezga tikra ilgalaikė draugystė“, – profesionalaus tinklo sukūrimo ištakas atskleidė jo iniciatorė J. Baltram, „Pedersen & Partners“ vadovų paieškos konsultantė. „Dalyvaudami šiuose olandiškuose "bitterballen" kontaktų užmezgimo renginiuose, grupė Lietuvos profesionalų suaktyvėjo! Kodėl neturime tokios vietos, kur palyginti maži, bet galingi regionai galėtų bendradarbiauti?“