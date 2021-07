Dėl gatvės rekonstrukcijos Kaune verslininkai priversti užverti duris, skrieja kritika savivaldybei

Prasideda Vilniaus gatvės Kaune rekonstrukcija. Visiškai uždarius pagrindinę Senamiesčio gatvę, dalis verslininkų priversti uždaryti barus ir restoranus ir piktinasi, kad apie darbus jiems pranešta per vėlai. Be to, esą gatvę reikėjo tvarkyti per karantiną, kai jie negalėjo dirbti. Miesto valdininkai sako, jog rekonstrukciją stabdė viešieji pirkimai ir teismai.

Paskutinės dienos pasivaikščioti Vilniaus gatve – pirmadienį į ją pradės važiuoti statybinė technika.

Pagrindinėje Senamiesčio gatvėje dirbantys verslininkai sutinka, kad gatvę tvarkyti reikia, tačiau kritikuoja savivaldybę, kad apie rekonstrukciją jiems pranešta per vėlai – tik liepos 1-ąją.

„Verslas pasimetęs, atvirai nepasakysiu. Visi einame vieni pas kitus – ką jūs galvojat, ką jūs galvojate, vieni kitų klausinėjam, nežinom, kaip čia mums elgtis, kaip su žmonėmis elgtis, vieni labai karingai nusiteikę, piktai, kiti bando laviruoti, taikytis su ta situacija“, – kalba „Kavos kerų“ direktorė Nijolė Dranseikienė.

Šio restorano vadovas sako, sekmadienis – paskutinė darbo diena. Esą savivaldybė rekonstrukciją turėjo pradėti per karantiną, kai verslai buvo užsidarę, dabar, restoranams padirbus du su puse mėnesio, vėl tenka užverti duris.

„Man keista, kad savivaldybė nesiūlo verslui kompensacijų. Tai yra Vilniaus gatvė, mes mokame tūkstančius eurų už nuomą. Mes priversti užsidaryti metams ir daugiau, o savivaldybė net nekalba apie paramą“, – piktinasi „Juodos druskos“ direktorius Simone Rotoli.

Valdininkai sako, verslas gali teikti klausimus ir prašymus dėl nuostolių sumažinimo. Visiškai Vilniaus gatvė bus uždaryta iki Kalėdų, po jų pėstiesiems bus leidžiama eiti, bet dangos dar nebus. Planuojama sutvarkyti komunikacijas, nuotekų tinklus, atnaujinti apšvietimą, suoliukus, grindinys bus lygesnis

„Vilniaus gatvei tinkamo meto turbūt niekada nebus ir manome, kad dabar yra. Aišku, gal pandeminiu laikotarpiu būtų sveikiau daryti, bet turėjom ir teisminį ginčą, turėjome 5 neįvykusius pirkimus“, – teigia Kauno savivaldybės skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.

Pirmieji Vilniaus gatvėje pradės dirbti archeologai, jie sako, gatvė tyrinėta, tačiau fragmentiškai.

„Radinių tikimės rasti ir nemažai, Vilniaus gatvė yra viena seniausių ir ilgiausių gatvių Kauno senamiestyje, istoriniuose šaltiniuose minima kaip didžioji Vilniaus gatvė, pradėjo formuotis dar 14 a. ir ankstyviausi radiniai aptikti ankstesnių archeologinių tyrimų metu yra datuojami nuo 15 a.“, – pasakoja „Praeities tyrimų instituto“ archeologas Jurgis Sadauskas.

Iki kitų metų vasaros truksianti rekonstrukcija kainuos daugiau kaip 4,5 milijono eurų.