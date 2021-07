NT rinka toliau kunkuliuoja: per pusmetį vien Vilniuje įregistruota beveik 7,2 tūkst. butų sandorių

Lietuvoje per pirmąjį šių metų pusmetį iš viso įregistruota 78,7 tūkst. nekilnojamojo turto (NT) pirkimo-pardavimo sandorių – 52 proc. daugiau nei 2020 metų sausį-birželį, kai įregistruota 53,6 tūkst. NT sandorių.

Palyginti su 2019 metų pirmuoju pusmečiu, kai buvo fiksuota apie 61 tūkst. NT sandorių, šių metų rezultatas yra 29 proc. didesnis, skelbia Registrų centras.

Vien tik per šių metų birželio mėnesį įregistruota per 15 tūkst. NT sandorių – 52 proc. daugiau nei praėjusių metų birželį, tačiau 3 proc. mažiau nei rekordinį šių metų gegužės mėnesį.

Registrų centro Duomenų sprendimų ir analizės departamento vadovo pareigas laikinai einantis Paulius Rudzkis teigia, kad šių metų rezultatai augimo prasme gali atrodyti apgaulingi, kadangi praėjusių metų pirmąjį pusmetį NT sandorių rinkai įtakos turėjo ir COVID-19 pandemija bei įvesti karantino apribojimai.

Tačiau, anot jo, net ir palyginti su 2019 metais, kurie buvo pakankamai aktyvūs, šie metai sandorių prasme yra gerokai rezultatyvesni.

„Iš dalies šių metų rezultatus galima paaiškinti tuo, kad dalis suplanuotų sandorių buvo tiesiog užbaigti ir įregistruoti šiais metais, tačiau augimui įtakos neabejotinai turi ir ganėtinai palankios ekonominės sąlygos“, – pranešime sako P. Rudzkis.

Registrų centro analitikai pastebi, kad sparčiausiai šiemet augo žemės sklypų bei individualių gyvenamųjų namų pardavimai.

Statistika / Registrų centro nuotr.

Šiais metais Lietuvoje įregistruota maždaug 7,5 tūkst. individualių gyvenamųjų namų pardavimų – 48 proc. daugiau nei 2020 metų pirmąjį pusmetį (2019 metų pirmąjį pusmetį – 5,4 tūkst.). Tik per šių metų birželį pasikeitė 1,5 tūkst. gyvenamųjų namų savininkų, arba 44 proc. daugiau nei per 2020 metų birželį, bet 5 proc. mažiau nei per šių metų gegužę.

Visoje šalyje šiemet taip pat įregistruota beveik 40 tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų. Tai yra 52 proc. daugiau nei per pirmąjį praėjusių metų pusmetį. Vien tik per birželį įregistruota 7,7 tūkst. žemės sklypų sandorių, arba 48 proc. daugiau nei 2020 metų birželio mėnesį ir beveik tiek pat, kiek ir šių metų gegužę.

Statistika / Registrų centro nuotr.

P. Rudzkio teigimu, spartų šių NT kategorijų augimą galima sieti su pasikeitusiomis pirkėjų preferencijomis.

„Iki tol didžiausio NT pirkėjų susidomėjimo sulaukdavo butai, tačiau pandemija ir karantinas ilgainiui perkėlė dėmesio centrą į sklypus ir individualius namus“, – komentuoja duomenų analitikas.

Statistika / Registrų centro nuotr.

Šiemet visoje šalyje įregistruota 19,5 tūkst. butų pardavimų – 38 proc. daugiau nei pirmąjį 2020 metų pusmetį (2019 metų pirmąjį pusmetį – 17,1 tūkst.), o vien tik per šių metų birželį – 3,5 tūkst., arba 63 proc. daugiau nei praėjusių metų birželį, bet 9 proc. mažiau nei šių metų gegužę.

„Butų rinkoje šiemet taip pat netrūksta optimizmo – sandorių skaičius auga visuose šalies didmiesčiuose, o pastarieji keli mėnesiai yra maždaug ketvirtadaliu geresni nei iki tol matyti vieno mėnesio vidurkiai“, – skaičiuoja P. Rudzkis.

Statistika / Registrų centro nuotr.

Šiemet per pirmąjį pusmetį Vilniuje iš viso įregistruota beveik 7,2 tūkst. butų sandorių, arba 35 proc. daugiau nei atitinkamą laikotarpį pernai (2019 metų pirmąjį pusmetį – 5,7 tūkst.), Kaune – 2,7 tūkst., arba 32 proc. daugiau (2019 metais tuo pačiu laikotarpiu – 2,4 tūkst.), Klaipėdoje – beveik 1,8 tūkst., arba 67 proc. daugiau (2019 metais – 1,6 tūkst.).

Statistika / Registrų centro nuotr.

Iš šių sandorių investiciniais, tai yra, kai butą įsigijo pirkėjas jau turintis kitą gyvenamosios paskirties būstą, Vilniuje ir Klaipėdoje galima laikyti kas penktą, o Kaune – beveik kas ketvirtą.

Bendras investicinių butų sandorių skaičius Vilniuje per metus (pirmąjį šių metų pusmetį palyginti su 2020 metų sausio-birželio mėnesiais) padidėjo 46 proc., Kaune – 35 proc., Klaipėdoje – 93 proc.