Antrasis karantinas vartojimo nesustabdė – prekės tapo alternatyva kelionėms

Mažmeninės prekybos rezultatas – lyg nebūta jokios krizės. Lietuvoje prekybininkų apyvarta auga sparčiau nei Europos Sąjungoje. Ir ne todėl, kad prekės būtų pabrangusios, o dėl to, kad visko perkama gausiau. Tokį vartojimą, ekonomistai sako, lemia tai, kad daiktų pirkimas tapo alternatyva kelionėms. Be to, pernai šalyje padaugėjo gyventojų.

Mažmeninės prekybos augimas, anot ekonomistų, nėra sezoninis šių metų reiškinys. Bumas tęsiasi nuo pernai, kai jau vasarą imta pirkti gausiau. Antrasis karantinas vartojimo nesustabdė.

Finansinės prekybininkų ataskaitos rodo, kad pernai, palyginti su užpernai, sektoriaus rezultatas išties geras – tiek mažiems, tiek dideliems.

„Daugiau kaip dviejų trečdalių įmonių apyvarta augo. Trys ketvirtadaliai dirbo pelningai. Labai gerus rezultatus pademonstravo tokios vidutinio lygio įmonės, kurios turi nuo 50 iki 200 darbuotojų. Jos net 9 iš 10 didino apyvartą ir dirbo pelningai“, – sako Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.

Pinigai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Registrų centro duomenų analitikas sako, 10 stambiausių prekybos įmonių apyvarta augo maždaug 2 proc., beveik visi uždirbo pelno. Bet ne jie didžiausias netikėtumas: „Vidutinis dydis tai tikrai nustebino, regionai“.

Pietvakarių Lietuvoje veikiančio prekybos tinklo vadovas sako, jog apyvartos kritimo nebuvo per visą pandeminį laikotarpį. Tik persiskirstė prekių populiarumus – vienas ėmė pirkti labiau, kitas mažiau. 63 tinklo parduotuvės prekiauja maistu ir kitomis kasdienėmis prekėmis. Šiemetis augimas – 9 proc.

Parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Gerokai šiemet parduodame tabako gaminių. Tabako gaminių pardavimas pas mus išaugo pinigais 28 proc. Tai sudarė ir akcizai, tai yra prekės pabrango. Gal kontrabanda mažesnė“, – priežastis svarsto prekybos tinklo „Gulbelė“ direktorius Arūnas Tarnauskas.

Bet apyvartas didina ne tik tai, kad ūgtelėjo dalies prekių kainos. Žmonės realiai perka daugiau, auga nupirktas kiekis.

Ekonomistai sako, daiktų įsigijimas tapo alternatyva užsienio kelionėms. „Gulbelės“ vadovo teigimu, labai jaučiasi, kad žmonės nevažiuoja pirkti į Lenkiją.

„Mes dirbdami regionuose neturime tos prabangos, kad pas mus atvažiuotų turistai iš užsienio. Paprastai mūsų pirkėjas yra vietinis ar pačio to regiono, ar atvažiuojantis iš miesto. Tai vietinis turizmas yra augantis, iš didelių miestų važiuoja po lankytinus objektus“, – pasakoja A. Tarnauskas.

Parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Eurostato“ duomenimis, mažmeninė prekyba Lietuvoje auga sparčiau nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. O gegužę metinis augimas čia buvo dvigubai didesnis nei bendrai bendrijoje.

„Atsidarius prekybos centrams, išaugo ir lankytojų skaičius, ir apyvarta. Be abejo, priešpandeminio lygio dar nepasiekėme, jeigu kalbėti apie gegužės mėnesį. Birželio mėnuo dar neturime visų tikslių rezultatų, bet nuteikia optimistiškai“, – teigia prekybos centro „Ozas“ valdytoja Inga Augulienė.

Lietuviai daugiau perka drabužių, avalynės, baldų, elektronikos, buitinės technikos, maisto. Ekonomistai sako, tai nereiškia, kad daugiau valgo, tiesiog įsigyja brangesnių produktų.

Apskritai, anot prekybos centro „Ozas“ valdytojos, žmonės investuoja į sveikatą.

„Kuo tai pasireiškia? Jie daugiau perka sporto ir laisvalaikio prekių, taip pat dažniau lankosi sporto klubuose, labai didelis susidomėjimas mūsų naujai atidarytu mokymo plaukti baseinu“, – vardija I. Augulienė.

Sporto klubas / BNS nuotr.

Antras karantinas buvo beveik triskart ilgesnis nei pirmas. Žmonės susitaupė pinigų, be to, anot ekonomistų, didėjo išmokos, pensijos. O ir nekilnojamojo turto sandoriai lemia kitų – namams – skirtų prekių graibstymą.

„Fundamentali priežastis tai, kad gyventojų pajamos nesumažėjo. Vidutinis darbo užmokestis didėjo maždaug dešimtadaliu. Šiuo metu užimtųjų, turinčių darbą gyventojų yra jau keliolika tūkstančių daugiau negu jų buvo prieš pandemijos pradžią. Taigi, yra daugiau dirbančių, daugiau galinčių išleisti pinigus. Gyventojų skaičius praėjusiais metais šiek tiek padidėjo“, – aiškina „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis.

Diskusija Stereotipai ir moterys darbo rinkoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Registrų centro duomenimis, apyvartoms augant, prekybininkai mažino darbuotojų skaičių – fizinė prekyba kėlėsi į elektroninę.

Ekonomistų teigimu, pirkimas Lietuvoje neslops nei šiemet, nei kitąmet. Tik tiek, kad daugiau pinigų žmonės jau skirs ne prekėms, o paslaugoms ir pramogoms.

Lauko kavinė Vokiečių gatvėje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Prekybininkai sako, ėmus dirbti kavinėms, restoranams, žmonės turbūt vėl mažiau valgys namie, todėl gali mažėti maisto pirkimas. Tačiau, kol nesubjuro orai, itin gerai perkamos vasarinės prekės ir tai ne tik ledai ar vaisvandeniai.