Po gamtos išdaigų dalyje šalies pasėliai skęsta, o kai kur derlius bus ne blogesnis nei pernai

Kai kuriuose Žemaitijos ir Aukštaitijos rajonuose pasėliams mirkstant vandenyje, Suvalkijos ūkininkai tikisi gero grūdinių ir kitų kultūrų derliaus, nors ir patirta nuostolių, kai kruša išlaužė pupų ir kanapių laukus. Žemės ūkio specialistai sako, kad kasmet siaučiant stichijoms dėl derliaus išsaugojimo dažniau patarimų tenka klausti mokslininkų.

Šakių rajone ūkininkaujantys broliai Vidmantas ir Mindaugas sako kol kas nežinantys, kokie nuostoliai jų auginamų pupų lauke. Vidutiniškai iš hektaro tikėtasi 4,5 tonos pupų. Nuostolius, o tai sudarys dešimtis tūkstančių eurų, skaičiuos draudimo kompanija.

„Planų, tų perspektyvų, lūkesčių, aišku, nekompensuos, bet bent jau išlaidos, kurios įdėtos iki šiol, pasidengs“, – sako Šakių rajono ūkininkas Vidmantas Martinaitis.

Martinaičių beveik 800 hektarų ūkyje auginamos įvairios kultūros, derliaus, sako, skaičiuoti, kol šis ne aruoduose, nepradedantys. Nors kviečių, rapsų pasėliai atrodo labai gerai, neišguldyti, bet kas bus toliau – prognozuoti sunku.

„Gali nutikti tokių dalykų, kurių nesuprognozuosi ir pats negali kontroliuoti. Tai škvalai, krušos, ypač tada pavojinga prieš rapsų pjūtį, kombainas jau turi išvažiuoti, ateina ledukai ir viskas ant žemės lieka“, – teigia Šakių rajono ūkininkas Mindaugas Martinaitis.

Žemės ūkis / E. Genio/LRT nuotr.

Šakių rajono žemdirbiai sako, kad šiemet laukai dėl skirtingų oro sąlygų ir atrodo skirtingai. Antai kai kuriuose rajonuose Žemaitijoje ar Aukštaitijoje pasėliai skęsta, o Suvalkijoje, tame pačiame rajone, kai kuriuose laukuose kritulių trūksta, kitur per daug. Pavyzdžiui, kukurūzų lauke pavasarį dėl per didelės drėgmės pasėliai vos išdygo per mėnesį, dabar, anot „Voniškių“ žemės ūkio bendrovės vadovo, žemė kaip pluta, išdžiūvusi.

„Šiandieną tie kukurūzai, matom, pradeda atsigauti ir vakar nupurškėm mikroelementinėmis trąšomis, jau prasidėtų greitoji augimo fazė, bet šitam laukui reikia labai daug kritulių“, – sako „Voniškių“ žemės ūkio bendrovės vadovas Henrikas Braškys.

Jis tikisi, kad pagal javų tankumą ir grūdų brendimą derlius turėtų būti ne blogesnis nei pernai. Rapsų laukai taip pat džiugina: „Išbyrėjusių nėra, derlius turėtų būti apie 5 tonas.“

Žemės ūkis / BNS nuotr.

Žemės ūkio specialistai sako, kaip sumažinti nuostolius dėl gamtos stichijų patarimų ieško pas mokslininkus.

„Visuose laukuose yra atlikti tyrimai, sudaryti planai tręšimo, tręšiame ten, kur reikia. Vienas mažas skirtumėlis, du metai pernai ir šiais metais, 200 tonų mums mažiau reikėjo trąšų, o derlius yra tas pats“, – teigia „Griškabūdžio“ žemės ūkio bendrovės agronomas Viktoras Šnipas.

Griškabūdžio žemės ūkio bendrovė tikisi iš žieminių javų hektaro prikulti po aštuonias tonas ir daugiau, miežių – apie 6 tonas.