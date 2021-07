Verslo nerimas pasitvirtino – vos įsigaliojus naujoms taisyklėms dėl siuntų, muitinė susidūrė su sunkumais

Visoje Europos Sąjungoje ketvirtadienį įsigaliojus naujoms taisyklėms dėl mažos vertės siuntų iš trečiųjų šalių muitinė susidūrė su sunkumais: informacinė sistema, skirta susitvarkyti mokesčius, veikti pradėjo ne nuo ryto, kaip žadėta, o popiet.

Ketvirtadienį Europos Sąjungoje įsigaliojo naujos taisyklės siuntiniams iš trečiųjų šalių. Tai reiškia, kad net už pačias smulkiausias siuntas teks susimokėti mokesčius, susitvarkyti visus reikalus su muitais.

Tačiau nauja muitinės sistema veikti pradėjo kiek vėliau nei planuota. Nors iš pradžių žadėta, duomenimis tarp pašto, siuntų pristatymo įmonių ir muitinės jau bus galima keistis ryte, sistema veikti pradėjo tik popietę.

„Turėjome didelį lūkestį iš vežėjų, visuomenės tam tikrą spaudimą. Galvojome, kad realiai spėsime susitvarkyti per dvi valandas, tačiau gavosi 5,5 valandos ir 14 val. mes suteikėme pilną prisijungimą vežėjams. Tam tikri nesklandumai įvyksta visada, tas laikas buvo planuotas. Užtrukome ilgiau. Bet iš kitos pusės užtrukome tikrai mažiau negu estai, nes jie buvo tam darbui susiplanavę 15 valandų“, – aiškina Muitinės departamento generalinis direktorius Darius Žvironas.

Lietuvos paštas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Skubių siuntų gabentojų asociacijos vadovė Rasa Čėsnienė sako, tobulinti sistemas buvo galima ne vienus metus. Muitinės departamentas teigia, sistema per valandą pajėgi atlaikyti 50 tūkst. kreipimųsi. Tačiau pasak R. Čėsnienės, kol kas viskas vyksta lėtokai.

„Man labai primena stojimą į Europos Sąjungą, kai irgi labai daug teisės aktų buvo pakeisti paskutinę naktį. Scenarijus, panašu, kad kartojosi. Laiko turėjome tris su puse metų ir paskutinę naktį to laiko pritrūko. Studentiškas scenarijus panašu įvyko“, – nurodo Skubių siuntų gabentojų asociacijos vadovė.

Siunta / E. Blaževič/LRT nuotr.

Atkeliavus siuntai iš trečiosios šalies, gyventojai bus apie ją informuoti. Tuomet turės per muitinės informacinę sistemą susitvarkyti mokesčius. Kai tai įvyks, siuntiniai iš pašto ar kitų įmonių pajudės tiesiai pas gyventojus. Jie galės pasinaudoti ir tarpininkavimo paslaugomis, tačiau raginami atkreipti dėmesį į skirtingų tarpininkų įkainius – tai gali lemti galutinę kainą. Lietuvos pašto vadovė Asta Sungailienė prognozuoja, jog visgi siuntų iš trečiųjų šalių gali ir nemažėti.

„Didžiosios parduotuvės, e.parduotuvės jau šiandieną perkant prekes iš karto pritaiko PVM mokesčius, vadinasi siuntos dabar perkamos Lietuvą pasieks jau su sumokėtais mokesčiais ir tada procesas bus sklandus ir greitas. Dėl to, mes kaip tik prognozuojame, kad siuntų skaičiai, srautai turėtų grįžti į didesnes apimtis“, – tikina A. Sungailienė.

Lietuvos paštas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Gyventojai raginami nedelsti ir mokesčius susimokėti kaip įmanoma greičiau – tada ir siuntos juos pasieks sparčiau. Be to, svarbu tiksliai nurodyti adresus ir kitus reikalingus duomenis. Vis dėl to, kaip greitai siuntos pasieks gyventojus, priklausys nuo to, ar muitinės sistemos nestrigs.