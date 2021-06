Poilsiautojai Nidoje jaučiasi it statybvietėje: savivaldybė padarė viską, kad kitąmet negrįžtume

Poilsiaujantieji Nidoje skundžiasi, kad vietinė rinkliava už įvažiavimą į kurortą tuština kišenes, tačiau miesto svečiams nėra užtikrinamas komfortas. Vos prasidėjus vasaros sezonui čia vyksta įvairūs statybos darbai, turistai priversti kvėpuoti dulkėmis, o paplūdimyje dirbančių gelbėtojų nematyti.

Tuo metu Neringos savivaldybė atsiprašo už nepatogumus, prašo supratimo ir tikina, kad darbai atliekami dėl geresnės ateities.

Piktinosi sezonui nepasiruošusiu kurortu

Į LRT.lt besikreipęs poilsiautojas Tomas tikino, kad kurortas visiškai nepasiruošęs sezonui: Nidos centrą supa atviros statybvietės ir iškastos gatvės, o gelbėtojų stotis iki šiol neveikia.

Anot poilsiautojo, Taikos gatvės remontas prasidėjo dar prieš porą metų, tačiau iki šiol nėra užbaigtas ir kelia gyventojams nepatogumų. Vertindamas darbo tempus, vyras teigė manantis, kad jie nebus baigti ir iki kito sezono.

Neringos savivaldybė šiais metais padarė viską, kad pas juos kitą sezoną, kai visiškai atsidarys kelionės į užsienį, nebegrįžtų net patys ištikimiausi poilsiautojai. Skaitytojas Tomas

Statybos darbai Neringoje / Skaitytojo nuotr.

„Pernai vasarą buvo remontuojama dalis nuo Smiltynės plento iki kalno viršaus, o turbūt sezonui pasibaigus prasidėjo remontas nuo kalno viršaus iki savivaldybės. Bet kuris kelininkas pasakytų, kad čia pusmečio darbas. Darbininkų nesimato nei savaitgaliais, nei darbo dienomis, gatvė atvira, galima patekti į remontuojamą ruožą, visur pilna smėlio, dulkių, gyventojai į savo namus važinėja šaligatviais ir panašiai.

Kitas šalia esantis objektas – „Agilos“ kultūros namai – per metus taip pat beveik nepajudėjęs iš mirties taško. Be to, tas pats rangovas, kuris stato „Agilą“, daro ir aikštės prie savivaldybės rekonstrukciją, jos savivaldybė irgi nespėjo pabaigti iki sezono pradžios. Mes atostogaujame visai šalia, tad kiaurą dieną girdėti pjaunamų trinkelių, kurias kloja vos keli žmonės, garsas“, – piktinosi poilsiautojas.

Nidos paplūdimys / Skaitytojo nuotr.

Vyras taip pat stebėjosi, kad pajūryje iki šiol (birželio 16 dienos) nedirba gelbėtojai. „Manau, tai nusikalstamas aplaidumas, nes žmonės maudosi, paplūdimys atidarytas, veikia persirengimo būdelės, gultų ir skėčių nuoma, kavinės.

Įvažiavimo rinkliava 30 eurų, tačiau atvykus nėra kur pastatyti automobilio, nes vienintelė ilgalaikė stovėjimo aikštelė Taikos gatvėje jau antrus metai užstatyta kelininkų technika", – kalbėjo Tomas.

Neringa / D. Umbrasas/LRT

Savivaldybė atsiprašo ir prašo supratimo

Kaip nurodė Neringos savivaldybės atstovė Lina Pusvaškytė, Nidos Taikos gatvėje šiuo metu yra paskutinis darbų etapas ir pagal sutartį su rangovu visi darbai turi būti užbaigti rugsėjo pabaigoje.

„Aišku, tikimės rangovų pastangų darbus baigti kaip galima anksčiau“, – pridūrė ji.

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukciją, anot savivaldybės, numatoma baigti kitų metų pavasarį.

Nida / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Šiuo metu atlikta daugiau negu ketvirtadalis darbų. Nemažai centrinės Nidos dalies zonų jau atvertos naudoti, tačiau jose dar bus įrengti mažosios architektūros elementai, apšvietimas. Atidaryta ir automobilių stovėjimo aikštelė prie „Kuršio“, o visus Nidos centrinės dalies rekonstrukcijos darbus numatoma baigti per šiuos metus“, – teigė L. Pusvaškytė.

Savivaldybė nurodė apgailestaujanti dėl patiriamų nepatogumų: „Prašome tolerancijos ir supratimo dėl šiuo metu vykdomų svarbių Neringai rekonstrukcijos projektų, kuriais kuriama jaukesnė ir patogesnė aplinka lankytojams ir vietos gyventojams ateityje.“

L. Pusvaškytės teigimu, jau nuo birželio pradžios pliažai buvo paruošti naudoti, juose buvo įrengtos persirengimo būdelės, informacinės lentelės, suoliukai, pastatyti šiukšlių konteineriai, pakabinti gelbėjimosi ratai.

Nida / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Gelbėtojai paplūdimiuose pradeda dirbti nuo šiandien (birželio 17 dienos), atsižvelgiant į tai, kad šalyje vis dar neatšauktas karantinas ir statistika rodė nemažą naujų COVID-19 ligos atvejų skaičių, kuris tik pastaruoju metu sumažėjo, nebuvo numatyta paplūdimių oficialiai atverti anksčiau, vengiant didelio žmonių sambūrio, kuriame sudėtinga užtikrinti pandemijos reikalavimų laikymąsi“, – paaiškino L. Pusvaškytė.