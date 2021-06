„Biržų alaus“ direktorius ir gamybos vadovė nuteisti dėl „juodosios“ buhalterijos

„Biržų alaus“ vadovas Juozas Narinkevičius apgaulingai tvarkė apskaitą, teikė neteisingus duomenis apie pajamas, pelną ar turtą bei pasisavino didelės vertės svetimo turtą, nusprendė Panevėžio apygardos teismas.

J. Narinkevičiui skirta subendrinta trejų metų laisvės atėmimo bausmė, bet jos vykdymas atidėtas dvejiems metams.

Iki nuosprendis įsiteisės, teismas pratęsė laikino nuosavybės teisės apribojimą J. Narinkevičiaus turtui ir pinigams.

Teismas taip pat pripažino kalta dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo ir buvusią „Biržų alaus“ gamybos vadovę Astrą Normantienę, kuriai skirta bausmė – dveji metai laisvės atėmimo, bausmės vykdymą atidedant dvejiems metams.

Teismas išteisino buvusią gamybos vadovę dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, konstatavęs, kad kaltinamoji nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Teismas nustatė, kad nuo 2010 metų vidurio iki 2016 metų pabaigos, pagal bendrovės „Biržų alus“ direktoriaus parengtą planą, įmonės patalpose, naudojant jos įrangą, buvo gaminamas neužpajamuotas alus.

Pradžioje, perdavus pagamintą produkciją į sandėlį, alus būdavo užpajamuojamas. Jis buvo paruošiamas išvežimui, išrašomos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąskaitos faktūros.

Tačiau realizavus šį alų, sąskaitos faktūros būdavo sunaikinamos ir išrašomos naujos, kuriose nurodomas žymiai mažesnis alaus kiekis, nei buvo realiai parduota. Naujose fiktyviose sąskaitose taip pat buvo nurodomas kitas produkcijos pirkėjas ir kartais kita sąskaitos faktūros išrašymo data. Suklastotos sąskaitos faktūros buvo įtraukiamos į „Biržų alaus“ buhalterinę apskaitą.

Tokiais kaltinamųjų veiksmais iš „Biržų alaus“ buvo pasisavinta turto už daugiau kaip 160 tūkst. eurų.

Dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo kaltu pripažintas ir Kupiškyje registruotos bendrovės direktorius Vilius Valintėlis, kuriam skirta 3766 eurų bauda.

Teismas tenkino Panevėžio apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos civilinius ieškinius ir priteisė 53,7 tūkst. iš J. Narinkevičiaus bei 152 eurus iš V. Valintėlio.

Be to, bylos duomenimis, V. Valintėlio vadovaujama Kupiškyje registruota bendrovė per kelis mėnesius iš „Biržų alaus“ įsigijo neužpajamuoto alaus už beveik 4,5 tūkst. eurų. Bendrovės direktorius pripažintas kaltu dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo.

Iš J. Narinkevičiaus ir A. Normantienės konfiskuota daugiau kaip 161 tūkst. eurų.

Be kita ko, J. Narinkevičius ir A. Normantienė įpareigoti dirbti arba užsiregistruoti užimtumo tarnyboje, jiems uždrausta išvykti už gyvenamojo miesto ribų be leidimo.

Tyrimą šioje byloje atliko Panevėžio policijos Ekonominių nusikaltimų valdyba, o vadovavo Panevėžio prokuratūra.

Panevėžio apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.