Profesinės sąjungos ragina neskurdinti gyventojų branginant dujas ir elektrą, priešingu atveju grasina neterminuotais protestais

Nuo liepos gyventojams brangsta elektra ir dujos. Didžiausią pokytį pajus dujas šildymui naudojantys gyventojai. Ekonomistai Marius Dubnikovas ir Laura Mociūnaitė LRT RADIJUI teigia, kad po pandemijos atsigaunant gyventojų vartojimui, sparčiau stiebiasi prekių ir paslaugų kainos. Profesinė sąjunga „Solidarumas“ Vyriausybės prašo stabdyti numatomą kainų augimą, priešingu atveju žada organizuoti neterminuotas protesto akcijas.

Namų ūkiams dujos brangs 50 proc.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos (LPPARA) prezidento Rimo Varkulevičiaus teigimu, nėra nei vienos verslo srities, kuri nebūtų susieta su elektros energija. Dujos vartojamos tikrai ne visose srityse, tačiau, pastebi R. Varkulevičius, jos vis dar plačiai naudojamos įvairiose verslo šakose.

Elektra ir dujos / Shutterstock nuotr.

Elektra daugumai vartotojų nuo liepos vidutiniškai brangs apie 8 proc., o dujos namų ūkiams – iki 50 proc.

Pasak Lietuvos banko (LB) vyresniosios ekonomistės Lauros Mociūnaitės, būtent namų ūkiai labiausiai pajus šiuos kainų pokyčius.

Šildyti būstą šaltuoju metų laiku gali būti keliasdešimčia ar net šimtu eurų per mėnesį brangiau.

„Tie gyventojai, kurie elektrai ir dujoms skiria didesnę savo išlaidų dalį, kylančias kainas, normalu, pajus labiau. Prie tokių gyventojų galima priskirti tuos, kurie dujas vartoja ne tik maistui gaminti, bet ir būstui šildyti. Kalbant apie verslą, tai elektra, dujos dalyvauja gamybos procese, paslaugų teikime. Tačiau tai sudaro, palyginti, nedidelę sąnaudų dalį, poveikis būtų nežymus“, – pastebi LB ekonomistė.

Laura Mociūnaitė / Asmeninio archyvo nuotr.

Ekspertai skaičiuoja, kad vidutinis namų ūkis per mėnesį už elektrą sumokės pora eurų daugiau, o už dujas sąskaitos labiausiai išsipūs individualių namų savininkams. Šildyti būstą šaltuoju metų laiku gali būti keliasdešimčia ar net šimtu eurų per mėnesį brangiau. Viskas priklauso nuo turimo būsto dydžio ir jo energetinio efektyvumo.

Prekių kainas augina visų žaliavų brangimas

Finansų analitiko, Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) viceprezidento Mariaus Dubnikovo teigimu, brangs ir dalis prekių. Tačiau tam daugiau įtakos turės ne tik energetikos išteklių, bet ir pagrindinių žaliavų brangimas visame pasaulyje – visų pirma įvairūs metalai ir grūdai.

Tai įvyks ne dėl to, kad pabrango elektra arba dujos, o tai įvyks dėl to, kad brangsta praktiškai absoliučiai visos žaliavos, tame tarpe ir žmogaus rankos, kurios brangsta labai stipriai.

„Jei kalbėti apie elektrą ir dujas, tai kažkokio produkto kainoje tai sudaro 1-2 proc. Čia jau toks maksimumas būtų. Visi kiti faktoriai, kurie lemia kainą, bus stipresni, – įsitikinęs M. Dubnikovas. – Jei duonos kepaliukas kainuoja pusantro euro ir jis pabrangsta 2 proc., tai jis kainuos 1,53 euro ir niekas to net nepastebės. Tuo tarpu kiti faktoriai ir personalo kaina, grūdų kaina sudaro didesnę dalį sąnaudų.“

Marius Dubnikovas / BNS nuotr.

„Turime situaciją, kuomet, iš tiesų, visos komponentės, kurių yra labai daug, jos kyla ir dėl to didėja produkcijos kaina. Metų pabaigoje mes galima pamatyti 5 proc. viršijančią infliaciją. Ir tai jau žmonės pajus. Tai įvyks ne dėl to, kad pabrango elektra arba dujos, o tai įvyks dėl to, kad brangsta praktiškai absoliučiai visos žaliavos, tame tarpe ir žmogaus rankos, kurios brangsta labai stipriai“, – tikina LVK viceprezidentas.

Kainų burbulą formuoja ir pandemijos įspaudas

Dalį paslaugų gali branginti ir tai, kad ilgą laiką, pandemijos metu, žmonės vengė jomis naudotis. Anot ekonomistės L. Mociūnaitės, kainų augimas matomas jau dabar, tačiau jis turėtų būti laikinas. „Čia galime paminėti kirpyklas, asmens grožio paslaugas, kurios per mėnesį, palyginti su praėjusiais metais, buvo didesnės 8 procentais.

Kirpykla; grožio salonas / AP nuotr.

Medicinos, odontologijos paslaugos taip pat yra reikšmingai paveiktos anksčiau apribotos pasiūlos ir tai, kad dabar turime nemažą paklausą šioms paslaugoms. Visa tai prisideda prie tų paslaugų kainos padidėjimo. Tačiau tai turėtų būti laikinas reiškinys ir, atslūgus tai perteklinei paklausai, tas spaudimas paslaugų kainoms turėtų atslūgti“, – teigia LB vyresnioji ekonomistė.

Kai kur elektra sudaro 5-6 proc. savikainos, tačiau kai kur, pavyzdžiui, stiklo pramonėje – net 30 proc.

Vis tik, anot R. Markulevičiaus, augančios sąnaudos turės neigiamos įtakos Lietuvos pramonei, mat jos gaminama ir eksportuojama produkcija taps mažiau konkurencinga. Anot verslininkų atstovo, skaudžiausiai tai palies elektrai imlias pramonės šakas.

Elektra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Kai kur elektra sudaro 5-6 proc. savikainos, tačiau kai kur, pavyzdžiui, stiklo pramonėje – net 30 proc., – pastebi LPPARA prezidentas. – jei kalbėti apie lengvąją pramonę: tekstilę, maisto pramonę, tai čia savikaina gali sudaryti apie 6 proc. Vėliau, skaičiuojant savikainą produkcijos, tą padidėjimą turėsime pernešti ir į produkto kainą. Galbūt šitoje situacijoje mažiau nukentės transportas.“

Kvies pasipriešinti monopolininkų piktnaudžiavimui

Gyventojams brangstančios dujos ir elektra papiktino dalį profesinių sąjungų. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė kreipėsi į Lietuvos prezidentą Gitaną Nausėdą, Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen ir Ministrę pirmininkę Ingridą Šimonytę ir trišalę tarybą ragindama stabdyti numatomą kainų didinimą namų ūkiams.

Kristina Krupavičienė / BNS nuotr.

K. Krupavičienė įspėjo, kad neatšaukus savo sprendimų didinti kainas, „Solidarumas“ organizuos neterminuotas protesto akcijas ir kvies Lietuvos gyventojus pasipriešinti piliečių skurdinimui ir valstybinių monopolinių įmonių vadovų piktnaudžiavimui.

Neatšaukus savo sprendimų didinti kainas, „Solidarumas“ organizuos neterminuotas protesto akcijas ir kvies Lietuvos gyventojus pasipriešinti piliečių skurdinimui ir valstybinių monopolinių įmonių vadovų piktnaudžiavimui.

Statistikos departamento duomenimis, gegužę Lietuvoje, palyginti su balandžiu, buvo 0,6 proc. mėnesio infliacija. Metinė infliacija gegužę, palyginti su 2020 metų gegužės mėnesiu, siekė 3,6 proc., o vidutinė metinė infliacija sudarė 1,2 proc. (balandį, atitinkamai, 2,5 proc. ir 0,9 proc.). Vartojimo prekių ir paslaugų kainos Lietuvoje didėja jau penktą mėnesį iš eilės.

Plačiau apie brangstančias dujas ir elektrą – radijo reportaže.

Parengė Vismantas Žuklevičius.