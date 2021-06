Seime užmojai mažinti kainas – pienui, miltams ir kitiems būtiniausiems produktams siūloma taikyti 5 proc. PVM

„Darbiečiai“ siūlo nuo 21 proc. iki 5 proc. sumažinti pridėtinės vertės mokestį (PVM) būtiniausiems maisto produktams, tokiems kaip aliejus, cukrus, daržovės, duona. Taip pat iki 5 proc. siūloma mažinti PVM ekologiškiems maisto produktams bei nereceptiniams vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms.

Siūlymą nuo 21 proc. iki 5 proc. mažinti PVM tarifą būtiniausioms maisto prekėms pateikė Darbo partijos frakcijos nariai.

PVM įstatymo pataisa siūloma, kad lengvatinis 5 proc. PVM tarifas būtų taikomas aliejui, cukrui, daržovėms, druskai, duonai, kruopoms, miltams, pienui, sviestui, šviežiai mėsai, šviežiai žuviai, vaisiams.

Įstatymo pakeitimo aiškinamajame rašte rašoma, kad dėl pasaulinės pandemijos ir įvesto karantino, dalis žmonių neteko darbo, todėl siūloma jiems palengvinti finansinę naštą mažinant PVM.

Parduotuvėje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Nedarbo rodikliai nuolat auga, nemaža dalis žmonių gauna mažas pajamas arba yra priversti nevykdyti savo veiklos dėl karantino metu taikomų apribojimų ir gyvena ties skurdo riba, įstatymo projektu siekiama sumažinti būtiniausių maisto produktų kainas ir tokiu būdu gyventojams palengvinti finansinę naštą“, – rašoma įstatymo pakeitimo projekte.

Projekto iniciatorius Vigilijus Jukna akcentavo, kad Lietuva, kartu su Estija, Bulgarija ir Danija, yra viena iš nedaugelio Europos Sąjunogs šalių, kur būtiniausiems maisto produktams nėra taikomas lengvatinis PVM tarifas.

„Pritaikius 5 proc. PVM sumažėtų mažiausiai pajamų gaunančių Lietuvos gyventojų mokestinė našta. Taip pat būtų užtikrinta galimybė jiems rinktis platesnį ir sveikesnį maisto produktų krepšelį“, – tikino politikas.

V. Juknos teigimu, mažesnis PVM tarifas ne tik lemtų mažesnes kainas vartotojams, bet ir sudarytų sąlygas Lietuvos gamintojams paprasčiau konkuruoti su užsienio šalių gamintojais.

Siūloma, kad įstatymas įsigaliotų nuo 2022 m. sausio 1 d.

PVM siūlo mažinti ir vaistams bei ekologiškiems produktams

„Darbiečiai“ taip pat pateikė siūlymą nuo 21 proc. iki 5 proc. sumažinti PVM tarifą nereceptiniams vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms.

Skaičiuojama, kad dėl PVM lengvatos nereceptiniams vaistams biudžetas kasmet netektų apie 30–40 mln. eurų.

Vaistai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Šiuo metu nereceptiniai vaistai gyventojams parduodami su 21 proc. PVM tarifu, kadangi jiems PVM lengvata nenumatyta. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatą vaistus bei medicinos pagalbos priemones su lengvatiniu 5 proc. PVM gali įsigyti fiziniai asmenys, pateikę kompensuojamų vaistų receptą, fiziniai asmenys, pateikę gydytojo traumatologo išrašą bei Valstybinė ligonių kasa.

„Esama situacija nėra sąžininga visų pacientų atžvilgiu. Pacientai, kuriems netinka išrašyti kompensuojamieji vaistai ar neužtenka skiriamų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių, ar valstybė jų nekompensuoja, turi pirkti juos už visą kainą, tuo pačiu mokėti didesnį PVM“, – rašoma įstatymo pakeitimo projekto aiškinamajame rašte.

Siūloma, kad įstatymas įsigaliotų nuo 2021 m. liepos 1 d.

Darbo partijos frakcijai priklausantys Seimo nariai taip pat siūlo lengvatinį 5 proc. PVM tarifą taikyti ir ekologiškiems maisto produktams.

Pažymima, kad žmonių mityba yra vienas iš svarbiausių veiksnių, įtakojančių jų sveikatą ir ilgaamžiškumą. Tačiau sveikų, ekologiškų produktų suvartojimas Lietuvoje yra nedidelis, o tai stabdo ekologinio žemės ūkio vystymąsi ir ekologiškų produktų gamybos plėtrą.

„Lietuvoje ekologiški produktai sudaro tik vos virš vieno procento visų maisto produktų parduodamų rinkoje. Pagal atliktas apklausas, ekologiškų produktų vartojimas Lietuvoje nėra dažnas – šių produktų kartą per savaitę ar dažniau perka 14 proc. apklaustųjų, kartą ar kelis per mėnesį – 34 proc. Dalis apklaustųjų (18 proc.) negalėjo nurodyti, kaip dažnai perka ekologiškus produktus, nes netikrina etikečių. Neperkantys ekologiškų produktų pagrindine to priežastimi nurodė didesnę ekologiškų gaminių kainą.

Ekologiškos daržovės / Shutterstock.com nuotr.

Siekiant skatinti ekologiškų produktų gamybos plėtrą ir didinti vartojimą bei užtikrinti galimybę žmonėms sveikai maitintis siūloma ekologiškiems maisto produktams nustatyti 5 proc. PVM tarifą“, – rašoma įstatymo pakeitimo projekto aiškinamajame rašte.

Siūloma, kad įstatymas įsigaliotų nuo 2022 m. sausio 1 d.

Nemano, kad sumažinus PVM mažės kainos

Konservatorius Mykolas Majauskas teigė nepalaikantis siūlymo mažinti PVM ekologiškiems maisto produktams bei projekto iniciatoriaus Vigilijaus Juknos teiravosi, kiek toks įstatymo pakeitimas pareikalautų lėšų iš biudžeto.

„Tiesiogiai vertinti tokį dalyką buhalteriškai nesiūlau, nes yra visa grandinė ir kitų dedamųjų. Žmonėms maitinantis sveikai mažėja išlaidos sveikatos apsaugai, žmonės mažiau serga, gali daugiau dirbti, mažėja išmokos“, – akcentavo V. Jukna.

Vigilijus Jukna / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

M. Majauskas taip pat sakė nesitikintis, kad sumažinus PVM ekologiškų maisto produktų kainos mažėtų.

Tuo metu socialdemokratas Algirdas Sysas teigė suprantantis norą mažinti PVM, tačiau teigė, kad Lietuva surenka ir perskirsto bene mažiausią dalį nuo BVP visoje Europos Sąjungoje, o iš PVM į biudžetą surenkama didelė dalis lėšų.

„Kuo ruošiatės padengti tą praradimą?“ – teiravosi jis.

V. Jukna akcentavo, kad Lietuvoje ekologiški produktai sudaro vos 1 proc. visų parduodamų maisto produktų, todėl didelių nuostolių biudžetas nepatirs.