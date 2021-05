Dviračių pardavimai išaugo kelis kartus – vis dažniau nepagailima 1 000 Eur ir daugiau

Jau antrus metus nenustoja augusi dviračių paklausa. Pasak pardavėjų, žmonės vis dažniau renkasi brangesnius dviračius. Didžiausi Šiaurės Europoje dviračių gamintojai veikiantys Šiauliuose tikina užsakymų turintys dvejiems metams į priekį. Dviračių populiarumą sako jau spėjusios pajusti ir draudimo bendrovės.

Šiauliai jau keliasdešimt metų prisistato dviračių miestu. Čia karjerą pradėjo ne vienas pasaulyje garsus sportininkas, norinčiųjų sportuoti BMX trasoje netrūksta ir dabar. Kad dviračiai smarkiai populiarėja, sako pastebintys ir prekybininkai.

Dviračių pardavimai išaugo kelis kartus. Pasak dviračių parduotuvės vadovo Julijaus Zauros, dviračiai per metus brango apie 10 proc., tačiau kaina žmonėms ne itin svarbi.

„Jeigu anksčiau vos ne pagrindinis segmentas buvo 400–500 eurų, dabar jis 100–200 eurų yra didesnis. Žmonės daug lengviau perka ir tuos dviračius, kurie kainuoja 1000 eurų ir daugiau“ – teigė J. Zaura.

Šiauliuose veikianti didžiausia Šiaurės Europoje dviračių gamykla ir per pandemiją veikia pelningai. Šiandien gamybos apimtys dar labiau didinamos. Pasak vadovo, užsakymų turima dvejiems metams į priekį. Per metus ketinama čia pagaminti per 300 tūkst. įvairių dviračių. Didžioji jų dalis iškeliaus į Vokietiją ir Olandiją.

Dviratis / BNS nuotr.

„Didžiąja dalimi tai yra kovido pasekmė, nes dviratis yra ir sporto priemonė, ir saugi priemonė nuvažiuoti iš taško A į tašką B. Ir tai darė įtaką. Galų gale visi ekologiniai dalykai. Iš miestų veja taršias transporto priemones ir mieste sunku pasistatyti automobilį“, – kalbėjo „Baltik vairo“ vadovas Žilvinas Dubosas.

Populiarėjant dviračiams auga ir sumos, skirtos žalai atlyginti. Draudimo bendrovės skaičiuoja, kad pernai, palyginti su 2019-aisiais, nuostolių suma išaugo penktadaliu.

Dviratis / BNS nuotr.

„Vidutinė žala labai priklauso nuo paties dviračio. Vidutiniškai dviračio vagystės atveju arba sugadinimo atveju 400–500 eurų yra ta suma, kuri yra vidutiniška. Bet pasitaiko, jeigu dviratis yra sportinis, ką gyventojai vis dažniau mėgsta, įsigyja tikrai gerus sportinius dviračius, tai ta suma gali būti 5 tūkst. eurų“, – taip pat komentavo „Lietuvos draudimo“ atstovė Rolanda Lipnevičiūtė.

Šios transporto priemonės populiarumą sako pajutę ir medikai. Daugėja dviratininkų patiriamų traumų. Pasak policijos, vis dažniau fiksuojama ir kelių eismo taisyklių pažeidimų. Dažniausiai dviratininkai nesilaiko saugaus atstumo, kerta perėjas nenulipę nuo dviračio, nedėvi šalmo.