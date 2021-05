Kauno sandėlyje sulaikytos daugiau kaip 2 tonos nesaugios produkcijos

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Kauno departamento inspektoriai kartu su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalistais, patikrinę didmeninės prekybos sandėlį Kaune, dėl produkcijos atsekamumo, laikymo sąlygų ir kitų pažeidimų sulaikė daugiau kaip 2 tonas nesaugaus sviesto ir kitų pasenusių maisto produktų.

Pasak VMVT pranešimo, tikslinis maisto produktų saugos ir atsekamumo patikrinimas viename Kauno prekybos sandėlių buvo atliktas pirmadienį. Šio patikrinimo metu dėžėse rasta neišpakuoto 2025 kg sveriamo, Vokietijoje pagaminto sviesto – daugiau kaip pusė šio sviesto buvo be įsigijimą patvirtinančių dokumentų. Sviestas sandėliavimo patalpoje laikytas netinkamomis sąlygomis, t. y. per aukštoje temperatūroje (13,1 °C, kai gamintojo nurodomos laikymo sąlygos – ne aukštesnėje kaip 2–6 °C), be to, sviesto ženklinimas neatitiko teisės aktų reikalavimų.

Be sviesto, sandėlyje buvo aptikta ir įvairių kitų maisto produktų, kurių dalis buvo be įsigijimo dokumentų, nepaženklinti valstybine lietuvių kalba, su pasibaigusiu tinkamumo vartoti terminu.

Patikrinimo metu rasta 2,07 kg rūkytų menkių kepenų, 1,8 kg rūkytos salami dešros, 1 kg bulvių traškučių, kurių tinkamumo vartoti terminas buvo pasibaigęs ir kilmės nebuvo galima atsekti. Sandėlyje aptikta ir alkoholinių gėrimų, kurie nebuvo pažymėti Lietuvos Respublikos banderolėmis. Taip pat rasta ir menkių ikrų, menkių kepenėlių, antienos konservų be įsigijimą patvirtinančių dokumentų.

„VMVT maisto prekybos ir gamybos sektorius išlieka prioritetine kontrolės sritimi, todėl rizikos vertinimu paremtus patikrinimus – tiek planinius, tiek ir neplaninius vykdysime ir toliau. Situacija rinkoje nuolat stebima ir analizuojama, vertiname bei tikriname visą gaunamą informaciją, organizuojame netikėtus reidus, užtikrinant, kad rinkoje realizuojami maisto produktai atitiktų saugos ir kokybės reikalavimus. Kovojant su šešėline ir pogrindine prekyba maistu, nuolat bendradarbiaujame su kitomis valstybės kontrolės institucijomis, tad šis dar vienas nesaugių maisto produktų tiekimo į šalies rinką sulaikymo atvejis Kaune nustatytas bendromis pastangomis, inspektorių ir policijos pareigūnų profesionalumo, operatyvaus darbo dėka“, – pabrėžia VMVT direktorius Mantas Staškevičius.

Dėl nustatytų pažeidimų tyrimas tęsiamas, atsakingiems asmenims bus skirtos administracinio poveikio priemonės.