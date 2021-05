„Transaviabaltika“ dėl draudimo skristi į Minską išleido darbuotojus į prastovas

Vyriausybei uždraudus į Lietuvą ir iš jos skrendantiems lėktuvams skristi per Baltarusijos oro erdvę, krovinius tarp Vilniaus ir Minsko gabenusi Lietuvos bendrovė „Transaviabaltika“ sako, kad dėl šio draudimo įmonės pajamos per metus gali smukti 50 proc., be to, beveik visus darbuotojus teko išleisti į prastovas.

Vienintelis „Transaviabaltikos“ savininkas Vytautas Tamošiūnas teigia, jog būtent skrydžiai į Baltarusiją įmonei per mėnesį atnešdavo apie 120 tūkst. eurų pajamų, o per metus – maždaug 1,5 mln. eurų. Įmonė per savaitę atlikdavo septynis-aštuonis skrydžius.

„Draudimai turės didžiulės įtakos, nuo 1996 metų tą maršrutą aptarnaujame, ten yra krovininiai skrydžiai, jungtys bendrovių UPS, DHL,TNT krovinių“, – BNS sakė V. Tamošiūnas.

Pasak jo, krovinių gabenimas tarp Vilniaus ir Minsko buvo pagrindinė įmonės veikla, todėl 12 darbuotojų turinti įmonė beveik visus juos nuo antradienio išleido į prastovas.

„Tenka stabdyti, išeiti į prastovas. Šiuo metu yra didžiulė problema, kaip aprūpinti darbuotojus darbu, gauti pajamų. Ieškome dabar, kur galėtume įdarbinti lėktuvus ir personalą, nėra taip parasta“, – sakė V. Tamošiūnas.

Kauno oro uostas / V. Šukštos/LRT nuotr.

Vis dėlto jis teigė suprantantis Vyriausybės įvestų draudimų būtinybę.

„Aš tą suprantu, mes neieškome jokių išimčių, kad mums leistų. (...) Visiškai suprantu tą situaciją, kad ten yra nesaugu, kartais ir būdavo, palydi mus naikintuvai ar užblokuoja navigaciją, visko yra buvę. Kažkada informuodavome institucijas, bet niekas nieko nedarė, kol neįvyko šis įvykis“, – sakė įmonės savininkas.

„Transaviabaltika“, be to, šiuo metu skraidina keleivius iš Talino į Estijos salas, taip pat parašiutininkus. Bendrovė turi tris nedidelius orlaivius, o dar du nuomojasi.

Antradienį Vyriausybė uždraudė į Lietuvą ir iš jos skrendantiems lėktuvams skristi per Baltarusijos oro erdvę. Trečiadienį taip pat uždrausta į Lietuvos oro erdvę įskristi Baltarusijos oro vežėjams.