Daliai verslo dėl galimybių paso – dar daug neaiškumų

Lietuvoje nuo pirmadienio įsigaliojant galimybių pasui, atversiančiam daugiau veiklų ir paslaugų nuo koronaviruso pasiskiepijusiems žmonėms, dalis apgyvendinimo ir renginių verslo atstovų sako vis dar tebeturintys neatsakytų klausimų.

Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė Ingrida Valaitienė sako, kad verslui trūksta informacijos ir aiškumo apie galimybių pasą, be to, per trumpas laikas pasiruošti.

„Kalbant apie terminus, jie tikrai yra labai įtempti, turint omeny, kad ketvirtadienį paviešintas svetainės adresas, kur bus galima susigeneruoti tą pasą, o verslas pasitikrinti, o pirmadienį jau turime startuoti su šituo dalyku. Tikrai per trumpas laikas įsigilinti, apmokyti darbuotojus, parodyti“, – BNS sakė I. Valaitienė.

Lauko kavinės / D. Umbraso/LRT nuotr.

Anot jos, viešbučiams kyla daug klausimų, neaišku, kas bus, jei žmonės susimaišys, be to, vis dar neaiški maitinimo tvarka. Penktadienį asociacija dėl kreipėsi į valstybės operacijų vadovą – sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį – papildomo išaiškinimo.

„Norim pasitikslinti dėl pusryčių – iš žinučių spaudoje suprantame, lyg ir leista pusryčius teikti be galimybių paso viduje, kad nereikės testuotis žmogui, tačiau reikia išaiškinimo raštu“, – sakė asociacijos vadovė.

Renginių industrijos asociacijos valdybos pirmininkas Valdas Petreikis sako, kad renginių organizatoriams taip pat kyla daugiau klausimų nei atsakymų. Anot jo, galimybių paso idėja gera, tačiau neaišku, kaip realiai jis bus naudojamas.

„Yra daugybė klausimų – jeigu mes perkėlinėjame renginį ir turime išparduotus bilietus, kaip elgtis su tais žmonėmis, kurie turi nusipirkę bilietą, bet paso jie nenorės naudoti. Kitas klausimas, kaip elgtis su žmonėmis, kurie nepateiks paso arba pateikus pasą, jis neveiks“, – BNS sakė V. Petreikis.

„Kitas dalykas, kiek tos sistemos galės aptarnauti, kaip techniškai veiks. Juk jei neveiks ar technologija strigs, renginio negalėsime atšaukti“, – pridūrė jis.

Koncertas (asociatyvi nuotr.) / J. Stacevičiaus nuotr.

V. Petreikio teigimu, pagrindine problema lieka, ar žmonės norės naudotis galimybių pasu, nes nuo to priklauso ir renginių organizavimas bei bilietų pardavimas.

„Renginių paleidimai užtrunka, mes galimybę pakviesti daugiau žiūrovų sužinojome tik šią savaitę, tai manau, ateinančiomis savaitėmis paaiškės, kiek ir kokių renginių vyks šią vasarą“, – teigė V. Petreikis.

Savo ruožtu Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentė Agnė Vaitkuvienė teigia, kad po susitikimų su Ekonomikos ministerijos atstovais ir viešų pristatymų situacija tapo aiškesnė, tačiau ji pripažino, jog viskas realiai pasimatys tik pradėjus dirbti.

„Aiškumo dabar personalui tikrai daugiau, turėjome susitikimą su Ekonomikos ir inovacijų ministerija, buvo spaudos konferencija, pakankamai aiškiai pristatė“, – BNS sakė A. Vaitkuvienė.

lauko kavinė / Justinas Stacevičius

„Pagrindiniai klausimai yra atsakyti, bet pradėsime dirbti ir pamatysime, nes tai yra nauja, tokio dalyko niekada nebuvo“, – pridūrė ji.

Anot A. Vaitkuvienės, sodybos laukė sprendimo dėl galimybių paso, nes asmeninės šventės, ypač vestuvės, užsakomos gerokai iš anksto.

„Tiek sodybų šeimininkai, tiek jaunieji nežinojo, ar galės vykti šventės. Dėl to visi labai laukėm to sprendimo“, – sakė kaimo turizmo atstovė.

Nuo pirmadienio Lietuvoje pradeda veikti galimybių pasas, suteiksiantis daugiau laisvių paskiepytiems, persirgusiems ar COVID-19 testą atlikusiems žmonėms.

Tarp tokių galimybių – renginiai lauke su iki 2 tūkst. žiūrovų bei iki 500 žiūrovų talpinantys renginiai, užtikrinant, kad jie užimtų ne daugiau kaip 75 proc. sėdimų vietų.

Asmeninėse šventėse galės dalyvauti iki 10 žmonių viduje ir neribotas skaičius lauke.