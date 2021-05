„Rail Balticos“ atšaka į Kauno oro uostą: Kupčinskui kilusią abejonę gesina ir „Lietuvos geležinkeliai“, ir ministerija

Pasidžiaugęs, kad Susisiekimo ministerija pakeitė nuomonę dėl „Rail Balticos“ atšakos atvedimo iki Kauno oro uosto, Seimo narys konservatorius Andrius Kupčinskas teigė, kad šią mintį jau anksčiau siūlė „Lietuvos geležinkeliams“, tačiau jiems tai atrodė neracionalu. Dabar įmonė tikina, kad buvo ne taip suprasta, o šiai minčiai niekada neprieštaravo.

Balandžio 14 dieną Susisiekimo ministerijos išplatintame pranešime susisiekimo ministras Marius Skuodis pareiškė, kad „Rail Balticos“ europinio geležinkelio jungtis turi tiesiogiai pasiekti Vilniaus ir Kauno oro uostus, inicijuojamos diskusijos dėl to. Ministro teigimu, planuojant šį projektą daug metų į priekį, reikalingi sprendimai, kad europinė vėžė atvestų iki pat oro uostų durų, o ne eitų šalia jų.

Seimo narys konservatorius Andrius Kupčinskas balandžio 15-ąją feisbuke rašė, kad dar vasarį su frakcijos kolega Kaziu Starkevičiumi kreipėsi į „Lietuvos geležinkelius“ dėl „Rail Balticos“ atšakos iki Kauno oro uosto, tačiau anuomet „Lietuvos geležinkeliams“ ši mintis neatrodė racionali.

Andrius Kupčinskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Tąkart „Lietuvos geležinkeliams“ planuojama geležinkelio atšaka iki Kauno oro uosto atrodė neracionali iš ekonominės ir susisiekimo pusės. Pagal anksčiau Ekonomikos komitetui pateiktus duomenis, planuojama atšaka būtų buvusi tik iki Kauno LEZ teritorijos, o toliau keleiviai būtų pavežami autobusais. Tokiu atveju keleiviams būtų sukuriama papildomų kliūčių keliaujant tarp oro uostų (Vilnius–Kaunas) su persėdimais ir naudojama daugiau nei viena transporto rūšis, kas iš esmės mažina keliavimo patrauklumą“, – feisbuke dėstė A. Kupčinskas ir pridūrė, kad džiaugiasi dėl pasikeitusios pozicijos.

Geležinkeliai teigia, kad palaiko mintį

„Lietuvos geležinkeliai“, paklausti, kodėl anuomet prieštaravo šiai minčiai, atsakė, kad greičiausiai įvyko nesusipratimas ir A. Kupčinskas ne taip suprato įmonę, kadangi ši niekada neprieštaravo tokiai jungčiai.

„Palaikome nuomonę dėl tiesioginės „Rail Balticos“ geležinkelio jungties su Kauno oro uostu. Manome, kad tai atvertų papildomų galimybių oro uostams ir būtų naudinga keleiviams bei verslui. Pavyzdžiui, turint tiesioginę jungtį su pačiu terminalu atsiranda papildoma galimybė integruoti aviacinio bagažo pridavimo geležinkelio stotyse galimybes ir kitus sprendimus“, – LRT.lt sakė Arenijus Jackus, „Rail Balticos“ Koordinavimo departamento direktorius.

Jo teigimu, sprendimas dėl Kauno oro uosto jungties turi būti kompleksinis ir bendras su aviacijos sektoriumi ir jo strategija, atitinkamai įsivertinant naudą, kaštus, reikalingas investicijas, keleivių skaičių ir viešojo transporto sektoriaus plėtros strategines kryptis.

„Lietuvos geležinkeliai“ LTG / Pranešimo autorių nuotr.

„Projekto „Rail Baltica“ tikslas – sujungti ne tik oro uostus, bet ir kitus strategiškai tiek gyventojams, tiek verslui svarbius objektus, skatinant sinergiją tarp skirtingų transporto rūšių. Tad ir mūsų, kaip šio projekto įgyvendintojų Lietuvoje, tikslas – projekto teritorinio planavimo etape ieškoti optimalių būdų, kaip sujungti oro uostus šalyje“, – pridūrė A. Jackus.

Jis taip pat minėjo, kad dar 2014 metais AECOM atliktoje „Rail Balticos“ jungties su Vilniumi studijoje Kauno ir Vilniaus oro uostų sujungimas buvo pagrįstas socialiniu ir ekonominiu aspektu. Tačiau finansinis sujungimo atsiperkamumas priklausys nuo parinktų sprendinių įgyvendinimo kainos bei vėlesnių eksploatacijos kaštų.

„Tad rengdami specialųjį planą ieškome geriausių sprendinių, leisiančių turėti Kauno oro uosto keleivių terminalą ir Kauno oro uosto geležinkelio stotį per daug nenutolusius vieną nuo kito. Be abejo, šių dviejų svarbių objektų kaimynystei didelę įtaką turės Lietuvos oro uostų plėtros strategija“, – aiškino pašnekovas.

Oro uostai irgi neprieštarautų

Lietuvos oro uostų atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas LRT.lt teigė, kad įmonė tiesioginės „Rail Balticos“ geležinkelio jungties su Vilniaus ir Kauno oro uostais galimybę vertina pozityviai.

„Tai būtų ne tik papildomas ir patogus būdas pasiekti oro uostus, bet ir konkurencingumo privalumas valstybės susisiekimo sistemos kontekste. Tai padėtų plėtoti tvaresnę bendrą susisiekimo sistemą, skatinti skirtingų mobilumo priemonių integralumą“, – teigė T. Vasiliauskas.

Paklaustas apie tokios jungties poreikį bei atsiperkamumą, jis atsakė, kad atliekama galimybių analizė ir joje aktyviai dalyvaujama.

Kauno oro uostas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Norima Kaunui, nes Vilnius siekia traukinį atvesti iki terminalo

Kodėl reikalinga tokia atšaka? Parlamentaras A. Kupčinskas pasakojo, kad anksčiau buvo nugirdęs, jog tiesiama „Rail Baltica“ neužsuks į Kauno oro uostą. Be to, buvo teigiama, kad jei geležinkelio linija sujungs dar ir Vilnių, tai turės sujungti ir Vilniaus oro uostą, be to, buvo planuojama, kad analogiškai bus ir Kaune. Vasarį, kai Seimo Ekonomikos komitete buvo pristatomi projekto „Rail Baltica“ darbai ir progresas, pasak A. Kupčinsko, buvo sakoma, kad traukiniai judės per LEZ, o paskui, jei bus poreikis, keleiviai iš ten būtų privežami autobusais iki Kauno oro uosto.

„Mums nepasirodė, kad tai tinkama projektavimo sąlyga ir tinkamas projektavimo variantas, dėl to pradėjome kelti tą klausimą. Kreipėmės ir į susisiekimo ministrą, ir į „Lietuvos geležinkelius“, kartu su Kaziu Starkevičiumi paklausimus davėme. Dabar matau, kad diskusijos išsirutuliojo plačiau, buvo susisiekimo ministro susitikimas su Kauno, Vilniaus savivaldybių atstovais, dalyvavau ir aš, matau, kad pozicija keičiasi“, – teigė A. Kupčinskas.

Anot politiko, mintis dėl atšakos „Lietuvos geležinkeliams“ neracionali atrodė dėl to, kad gali nepakakti keleivių, būtų nedidelis srauto efektyvumas, o Kauno oro uostas kol kas aptarnauja apie 0,5 mln. keleivių. A. Kupčinskas teigė, kad keleivių skaičius yra augantis, ir priminė, kad, kol buvo uždarytas Vilniaus oro uostas, Kaune aptarnauta per 1,2 mln. keleivių.

„Rail Baltica“ / BNS nuotr.

„Manau, tam įtaką daro tai, kad Vilniuje bus statomas naujas oro uosto terminalas, ir Vilniaus meras pradėjo kelti klausimą, kad dabar einanti vėžė nuo geležinkelio stoties iki oro uosto nutolusi kelis šimtus metrų. Jis siekia, kad nauja vėžė ateitų tiesiai iki terminalo. Todėl tiek aš, tiek Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių atstovai, vadovai pabrėžėme, kad analogiškai turėtų būti ir Kauno oro uosto atveju. Turi būti sinergija tarp oro uostų keliauti, pasiekti kitus kraštus. Jei viename nusileidi, pasieki kitą ir keliauji toliau. Juk tai bendra įmonė ir sinergija būtų efektyvi“, – dėstė A. Kupčinskas.

Todėl ir nauda, jo nuomone, būtų abipusė, bet dabar tai būtų tarsi investicija į ateitį.

Kauno oro uostas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Kaip parlamentinės kontrolės atstovai mes, Seimo nariai, irgi žvelgiame į ateitį ir matome, kad nepadarius tam tikrų veiksmų dabar ateityje bus neįmanoma ištaisyti klaidų“, – minėjo A. Kupčinskas.

Kaip pranešime žiniasklaidai skelbė Susisiekimo ministerija, „Rail Baltica“ yra plyno lauko geležinkelio transporto infrastruktūros projektas, kurio tikslas – integruoti Baltijos šalis į Europos geležinkelių tinklą. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bus nutiesta 870 km greitojo elektrifikuoto geležinkelio dvikelio, kuriuo traukiniai važiuos iki 249 km/val. greičiu. Projektą planuojama baigti iki 2026 metų pabaigos.