Teismas atsisakė laikinai atšaldyti „Swedbank“ areštuotas „Belorus“ sąskaitas

Teismas atsisakė laikinai atšaldyti Lietuvos „Swedbank“ areštuotas Baltarusijai priklausančios Druskininkų sanatorijos „Belorus“ sąskaitas.

Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį atmetė „Belorus“ apeliacinį skundą ir paliko nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo kovo 3 dienos nutartį.

Sanatorija prašė laikinai, kol ginčas bus galutinai išspręstas, įpareigoti banką leisti „Belorus“ laisvai disponuoti visomis jos sąskaitose esančiomis lėšomis.

Apygardos teismo vertinimu, prašomos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka proporcingumo ir ekonomiškumo principų, „Belorus“ neįrodė, jog būtina jas taikyti, be to, tai suteiktų jai nepagrįstą pranašumą, nes dar neišnagrinėjus bylos sanatorija jau būtų pasiekusi ieškinio tikslą.

Be to, anot teismo, „Swedbank“ pateikti įrodymai patvirtina, jog „Belorus“ yra pasinaudojusi galimybe kreiptis į sankcijų priežiūros institucijas dėl išimčių – leidimo atsiskaityti su darbuotojais, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjais, ir tokios išimtys buvo pritaikytos.

„Be laikinųjų apsaugos priemonių, egzistuoja kitos teisinės priemonės, kurios šioje proceso stadijoje yra pakankamos ginčo situacijai sureguliuoti, siekiant apsaugoti ieškovės akcentuojamą viešąjį interesą“, – rašoma teismo nutartyje.

Swedbank / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Baltarusijos valdoma sanatorija ieškinyje teismui prašo pripažinti neteisėtais „Swedbank“ veiksmus, uždraudžiant jai disponuoti lėšomis sąskaitose, įpareigoti banką leisti sanatorijai jomis naudotis be apribojimų.

Bylą iš esmės nagrinėjantis Vilniaus miesto apylinkės teismas, gegužės 14 dieną gavęs „Belorus“ prašymą kreiptis į ES Teisingumo Teismą, atidėjo bylos nagrinėjimą, kol šalys pateiks atsiliepimus. Nauja posėdžio data kol kas nepaskirta.

Apylinkės teismas, atmesdamas „Belorus“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, teigė, kad jos sutampa su įmonės pareikštais esminiais reikalavimais, kurių pagrįstumas dar nėra išnagrinėtas teisme.

„Belorus“ sanatorija / BNS nuotr.

Be to, anot teismo, laikinai stabdyti „Swedbank“ veiksmų negalima ir dėl to, kad bankas vadovavosi ES Tarybos reglamentu. Tačiau teismas pasisakė, kad „Belorus“ ieškinys yra galimai pagrįstas.

Sanatorijos sąskaitas bankas įšaldė pernai gruodį, motyvuodamas Europos Sąjungos įvestomis sankcijomis.

Registrų centro duomenimis, sanatorija „Belorus“ priklauso Baltarusijos prezidento reikalų valdybai. Jai vadovauja Viktoras Šeimanas. Prezidento reikalų valdyba tiesiogiai pavaldi Aliaksandrui Lukašenkai.

ES 2020 metų pabaigoje įvedė sankcijas Vyriausiajai ūkio valdybai (GHU), kuri yra tiesiogiai pavaldi Baltarusijos prezidento reikalų valdybai. V. Šeimanas į ES sankcijų sąrašus įtrauktas daugiau nei prieš dešimtmetį.

Užsienio reikalų ministerija gegužės pradžioje žadėjo pradėti derybas su Baltarusija dėl „Belorus“ perėmimo. Ministras Gabrielius Landsbergis tuomet sakė, kad dviem Seimo komitetams pasiūlius įgalioti Vyriausybę derėtis su Baltarusija dėl „Belorus“ perdavimo Lietuvai, ministerija įgyvendins šį siūlymą.

Premjerė Ingrida Šimonytė tuomet teigė, kad deryboms gali sukliudyti Baltarusijos nenoras bendradarbiauti.

Ministrų kabinetui pasiūlyta inicijuoti konsultacijas dėl galimo „Belorus“ statinių, atitekusių Baltarusijai pagal 1995 metų vasario 6 dienos Lietuvos ir Baltarusijos vyriausybių susitarimą, išpirkimo ir sklypo nuomos sutarties nutraukimo.

ES sankcijas Baltarusijos režimui įvedė dėl rinkimų klastojimo ir smurto prieš taikius protestuotojus.