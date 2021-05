LVAT: bendrovei „Maxima LT“ pagrįstai skirta bauda už nesąžiningus veiksmus tiekėjų atžvilgiu

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) atmetė bendrovės „Maxima LT“ apeliacinį skundą ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo pripažinta, kad Konkurencijos taryba pagrįstai skyrė įmonei 51 600 Eur baudą už Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (MPĮNVDĮ) pažeidimą, skelbia Konkurencijos taryba.

Teisėjų kolegija pritarė Vilniaus apygardos administracinio teismo išvadoms, kad „Maxima LT“ su maisto prekių ir gėrimų tiekėjais sudarė sutartis, kuriose buvo nustatytos tam tikro dydžio rinkodaros lėšos skatinti prekių pardavimą, tačiau konkrečiai nebuvo nurodyti ar detalizuoti pardavimo skatinimo veiksmai. Be to, kaip 2019 m. spalį nustatė Konkurencijos taryba, prekybos įmonė vienašališkai pasiliko sau teisę planuoti tokius veiksmus tiekėjų sąskaita, kai šie be pateisinamų priežasčių nevykdė prekių pardavimo skatinimo prekybos vietose arba vykdė netinkamai.

LVAT konstatavo, kad minėtos sutarties nuostatos, kuriose numatytas tik vienas elementas – apmokamų išlaidų dydis, tačiau neįvardijami konkretūs pardavimo skatinimo veiksmai, pagrįstai vertintos kaip pažeidžiančios MPĮNVDĮ nuostatas.

LVAT sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.