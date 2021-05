Karantinas klaipėdiečiui atvėrė naują veiklos nišą – užsivėrus grožio paslaugoms nėrė į modulinių namelių statybas

Karantinas ne visiems verslininkams lėmė sunkmetį. Kai kurie jų, dėl pandemijos net keliems mėnesiams turėję sustabdyti veiklą, nusprendė imtis naujos. Vienas tokių – klaipėdietis interjero dizaineris bei dviejų uostamiestyje gerai žinomų grožio salonų bendraturtis Povilas Malinauskas.

Karantinas pastūmėjo imtis naujos veiklos

Kai užsiveria durys, atsidaro langas – taip galima apibūdinti, ką energingam ir verslo idėjų nestokojančiam P. Malinauskui reiškė karantinas.

Iki pandemijos P. Malinauskas kūrė interjero dizainą ir buvo vienas dviejų uostamiestyje gana populiarių grožio salonų vyrams bei moterims bendraturtis. Būtent grožio paslaugų sektorius buvo vienas tų, kuriems Lietuvą pasiekęs virusas ir netrukus įsigaliojęs karantinas smogė skaudžiausiai, – keletui mėnesių teko stabdyti veiklą. Vis dėlto iniciatyvus vyras rankų nenuleido ir nepabūgo sunkmečiu imtis įgyvendinti vieną savo svajonių.

„Idėja kilo gana seniai – prieš šešerius metus baigiant magistrantūrą, o atėjus šiems sunkesniems laikams atsirado daugiau laiko ir sugalvojome savo tą modulį paprastinti, kad tiktų, kaip sakoma, paprastiems žmonėms“, – pasakojo idėjos autorius ir projekto „3x6“ variklis P. Malinauskas.

Povilas Malinauskas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Kad reikia tobulinti ir įgyvendinti dar baigiant studijas kilusią idėją, pašnekovas nusprendė ne tik dėl to, jog per pandemiją sulėtojus gyvenimo ritmui atsirado daugiau laisvo laiko, bet ir dėl to, kad jau pernai pirmaisiais karantino mėnesiais atsiskleidė žmonių noras palikti butus ir leisti laiką ten, kur daugiau laisvės: gamtoje, privačiuose sodų ir panašiuose sklypuose.

Klaipėdietį karantinas pastūmėjo įgyvendinti svajonę – statyti modulinius namus / „3x6“ vizualizacija

Galimybė išplėsti būstą

Kadangi nameliui nebūtini pamatai, jį galima atgabenti ir pastatyti bet kokiame sklype, o prireikus – pervežti į kitą vietą.

Klaipėdietį karantinas pastūmėjo įgyvendinti svajonę – statyti modulinius namus / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Pats namelio sumanytojas šį statinį vadina moduline svajone, mat nusipirkus vieną 3 metrų pločio ir 6 metrų ilgio namelį po kurio laiko prie jo galima prijungti kitą ir taip plėsti gyvenamąjį plotą pagal poreikius. Namelį taip pat gali papildyti terasa.

„Žmogus, įsigijęs vieną už maždaug 11–12 tūkst. eurų, atėjus geresniems laikams gali nusipirkti antrą ir gyventi beveik 40 kv. m, o paskui gali plėstis ir dar toliau“, – dėstė P. Malinauskas.

Norint įsikurti tokiame name tereikia, kad sklype, kur jis stovės, būtų elektros įvadas ir galimybė tvarkyti nuotekas.

Klaipėdietį karantinas pastūmėjo įgyvendinti svajonę – statyti modulinius namus / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Idėja – statyti lyg sau

Kiek mažiau nei 20 kv. m ploto namelis primena vieno kambario butą – čia sumontuota nedidelė virtuvė, vonios kambarys bei svetainė, kuri vakarais virsta miegamuoju. Namelyje netrūksta šviesos, kuri čia patenka pro didelius langus.

P. Malinauskas neslėpė, kad sudėtingiausia buvo ne gana nedidelėje erdvėje suplanuoti visas gyvenimui būtinas erdves ir apgalvoti smulkmenas, bet tiksliai numatyti galimybes ateityje jungti vieną namelį prie kito ir neprarasti galimybių namelio vidų planuoti pagal kliento poreikius.

Klaipėdietį karantinas pastūmėjo įgyvendinti svajonę – statyti modulinius namus / R. Rumšienės/LRT nuotr.

„Kiekvienam žmogui sudėliojame pagal jo norus. Taip pat ir interjerą – daugiau nenatūralių ar natūralių medžiagų. Nuo to priklauso ir kaina. Galiu padaryti 7–8 apstatymo variantus“, – pasakojo idėjos autorius.

Taigi gana funkcionalus namelis nebūtinai turi būti tik vasarnamis. Gamintojų nuomone, tokiuose statiniuose galėtų įsikurti biurai, statybininkai prie sparčiai dygstančių objektų ir panašiai.

Klaipėdietį karantinas pastūmėjo įgyvendinti svajonę – statyti modulinius namus / „3x6“ vizualizacija

„Mano idėja yra statyti kaip sau ir kad po kelerių metų žmogus skambintų ne pareikšti pretenzijų, o dėl to, kad nori dar. Medžiagos pagal bendrą kainą yra labai aukštos kokybės“, – tvirtino pašnekovas.

Klaipėdietį karantinas pastūmėjo įgyvendinti svajonę – statyti modulinius namus / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Galima gyventi ištisus metus

P. Malinauskui kilusia idėja patikėjęs ir nusprendęs prisidėti ją įgyvendinant Irmantas Benekeraitis teigė, kad pirmiausia reikėjo išsiaiškinti, kokio dydžio namelį būtų patogiausia transportuoti. Paaiškėjo, kad būtent 3 metrų pločio ir 6 metrų ilgio namelį gabenti bus paprasčiausia ir kainuos mažiausiai. Tai lėmė sprendimą, koks bus vieno modulio dydis.

„Pradžioje aptarėme pačią idėją, kaip viską padaryti patraukliai klientui ir sau, o paskui pradėjome statybas ir plėtoti patį projektėlį“, – pasakojo jau ne vienus metus karkasinius namus statantis I. Benekeraitis.

Irmantas Benekeraitis / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Specialistas, pasakodamas apie namelio įrengimo galimybes, vis akcentavo, kad statytojai kliento neįspraudžia į rėmus, išskyrus vieno modulio dydį. Visus kitus parametrus galima rinktis. Nuo to priklauso ir kaina.

„Tai gali būti gyvenamasis namas visus metus. Nuo šeimos dydžio priklauso, kiek modulių jums reikės“, – dėstė I. Benekeraitis.

Toks namelis pagaminamas per maždaug 3 savaites.