Trišalė taryba laukia ekonomikos prognozių išvadų – spręs, kiek galėtų augti minimali alga 2022-aisiais.

Trišalėje taryboje – pirmas žingsnis kitų metų minimalios mėnesio algos dydžio nustatymo link. Diskusijos, ar ji turi didėti ir kiek, vyks vėliau, bet šiandien darbdavių, profsąjungų ir Vyriausybės atstovai išklausys ekonomines prognozes, nuo kurių ir atsispirs, tardamiesi dėl konkretaus minimalios algos dydžio 2022-iesiems.

Žiežirbos dėl minimalios mėnesio algos - kasmet. Ir, nors Trišalė taryba sutarusi, kaip turi būti apskaičiuojamas šios algos pokytis, trejus pastaruosius metus socialiniams partneriams tai nepadėjo rasti sprendimo - minimalią algą patvirtino Vyriausybė.

Šiandien – įžanga į kitų metų minimalios algos nustatymą.

Darbas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Lietuvos bankas Trišalei tarybai turi pristatyti skaičius, kaip, prognozuoja, baigsis šie metai, kiek kitąmet augs ekonomika, Pagal tai vėliau ir bus deramasi dėl konkretaus minimalios algos dydžio.

Bet ir šįkart derybos, panašu, nebus paprastos.

Profsąjungos iškart sako, kylant kainoms, turi kilti ir minimali alga.

„Turi mums atnešti pagrindinius skaičius, nuo kurių mes galėtume atsispirti jau skaičiuoti, kokia ta minimali alga turėtų būti. Mes labai laukiam tų skaičių, kad patys galėtume paprognozuoti. Mūsų ekonomistai dabar skaičiuoja, kad prognozės greičiausiai bus optimistinės ir tikrai bus pagrindo, na, gerokai kilstelėti minimalią algą“, – sako Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė.

Inga Ruginienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Darbdavių teigimu, minimalios algos kėlimas sudėtingas regionų verslams, ypač, kol nepasibaigusi pandemija.

„Labai rezervuotai žiūrim. Apklausėm savo narius. Ypatingai tie nariai, kurie yra smulkios ir vidutinės įmonės, tai jie iš tiesų pasisako už įšaldymą MMA, bent jau neskubėti didinti tokio pagal tai, kaip yra numatyta formulėje“, – tvirtina Verslo konfederacijos generalinė direktorė Eglė Radišauskienė.

Eglė Radišauskienė / BNS nuotr.

Dabar minimali mėnesio alga – 642 eurai popieriuje.

Tiek gali būti mokama už nekvalifikuotą darbą. Darbdavių teigimu, padidinus minimalią algą, atsiranda poreikis kelti ir kvalifikuoto darbo užmokestį.

Ekonomistai sako, minimalios algos augimas mažina socialinę atskirtį. Be to, didesnė minimali alga skatina vartojimą, tai gerai ekonomikai. Bet kyla rizika, kad dalis žmonių gali išvis likti be darbo, jeigu darbdaviai neišgalės jiems mokėti daugiau.