Nedarbo lygis pirmą ketvirtį – 0,4 proc. punkto didesnis nei prieš metus

Nedarbo lygis pirmą ketvirtį sudarė 7,5 proc. ir, palyginti su 2020 metų ketvirtuoju ketvirčiu, sumažėjo 1,5 proc. punkto, o palyginti su 2020 metų pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 0,4 proc. punkto, remdamasis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo išankstiniais duomenimis, pranešė Lietuvos statistikos departamentas.

Nurodoma, kad vyrų nedarbo lygis pirmąjį ketvirtį buvo 7,4 proc., moterų – 7,5 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis sudarė 12,5 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 6,7 proc. punkto, per metus – 2,5 proc. punkto. Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį padidėjo 0,2 proc. punkto ir 2021 metų pirmąjį ketvirtį sudarė 2,7 proc., palyginti su atitinkamu 2020 metų laikotarpiu, jis padidėjo 0,3 proc. punkto.

Pasak Statistikos departamento, 2021 metų pirmąjį ketvirtį buvo 108,8 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 11,8 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius sumažėjo 25,7 tūkst., iš jų 15–24 metų amžiaus – 8,3 tūkst. Ilgalaikių bedarbių pirmąjį ketvirtį buvo 39 tūkst., arba 35,8 proc. visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius padidėjo 2,2 tūkst., per metus – 3 tūkst.

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis pirmąjį metų ketvirtį sudarė 71,6 proc., per ketvirtį jis padidėjo 0,2 proc. punkto, per metus – sumažėjo 1,4 proc. punkto. Šios amžiaus grupės vyrų užimtumo lygis buvo 3,2 proc. punkto aukštesnis už moterų užimtumo lygį (atitinkamai 73,2 ir 70 proc.). Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2021 metų pirmąjį ketvirtį sudarė 29,8 proc., per ketvirtį sumažėjo 0,5 proc. punkto, per metus – 1,3 proc. punkto. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 1,1 proc. punkto ir 2021 metų pirmąjį ketvirtį sudarė 66,4 proc.

2021 metų pirmąjį ketvirtį darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1 mln. 460,6 tūkst., palyginti su 2020 metų ketvirtuoju ketvirčiu, tokių asmenų skaičius sumažėjo 26,3 tūkst.

Pirmą ketvirtį dirbo ar turėjo darbą 1 mln. 351,8 tūkst. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius sumažėjo 0,6 tūkst., per metus – 34,6 tūkst.