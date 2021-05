Lietuvoje verslą ir nekilnojamojo turto turintys rusai tyliai išsiparduoda: paveikė ir pandemija, ir draudimai gyventi

Bendrovių Lietuvoje įsigiję ir todėl čia leidimą gyventi gavę Rusijos piliečiai palengva atsikrato turto. Paskutinis to pavyzdys – legendinio buvusio Vilniaus kino teatro „Tėvynė“, kur dabar įsikūręs klubas „Legendos“, pardavimas.

Beveik už milijoną eurų pastatą Vilniuje parduodantis Rusijos pilietis Antonas Treušnikovas leidimo gyventi Lietuvoje neteko dar 2018 metais. Tačiau verslą čia išlaikė. Iki šiol neįminta mįslė, kaip Kremliaus finansininkų brolių Rotenbergų patarėjas A. Treušnikovas Lietuvoje gavo leidimą gyventi. Tačiau tai jau praeitis, o klubas „Legendos“ jį vis dar sieja su Lietuva iki šiol.

Negali atvykti jau trejus metus

„Nuo to laiko, kai jam panaikintas leidimas gyventi, jis neturėjo galimybės atvykti į Lietuvą“, – teigė Migracijos departamento vadovė Evelina Gudzinskaitė.

Evelina Gudzinskaitė / BNS nuotr.

Ji sakė, kad Rusijos piliečių mėginimų steigtis Lietuvoje mažėja ir dėl pandemijos. Trečiųjų šalių piliečiai, turintys Šengeno vizas, per pandemiją negalėjo atvykti, pridūrė ji.

Tačiau grįžkime prie „Tėvynės“, tiksliau, klubo „Legendos“. Jame ir dabar kartais koncertuoja rusų atlikėjai. Rusijos pilietis A. Treušnikovas šį pastatą įsigijo 2015 m. gruodį. Retkarčiais jis lankydavosi Vilniuje. Klubą iš jo nuomojantis verslininkas Donatas Kalinauskas sako bendradarbiaujantis su rusu jau penkerius metus. „Jis čia turėjo muzikinių planų, norėjo leisti groti jaunoms grupėms“, – LRT RADIJUI pasakojo D. Kalinauskas.

Tai, ką Rusijoje veikia A. Treušnikovas, lietuvių verslininko nelabai domina. Bet jis neslepia, kad „reikėjo žiūrėti, kam parduodi pastatą tada“.

Klubo „Legendos“ pastatas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Dirbo su Rotenbergais

Iki praėjusių metų A. Treušnikovas buvo brolių Rotenbergų banko „SMP-Bank“ direktorių tarybos pirmininko patarėjas. Tų pačių Rotenbergų, kurie statė tiltą į Krymą ir kurie laimi didžiausius Kremliaus statybos užsakymus. Rusijoje jie dar vadinami Kremliaus bankininkais. Sankcijų sąraše jie dar nuo 2014 metų.

Tačiau tai nesutrukdė A. Treušnikovui Lietuvoje gauti leidimą gyventi, čia turėti mažiausiai dvi bendroves ir muzikinį klubą.

Nors į Lietuvą jis atvykti ir negalėjo, tačiau muzikinio klubo ir su juo susijusių bendrovių neatsisakė. Šiandien klubas „Legendos“ yra parduodamas už beveik milijoną eurų. Tiek tikisi gauti A. Treušnikovas.

Klubo pardavimui tarpininkauja bendrovė „Capital Experts“. Brokerė Vlasta Maslinskienė sakė, kad „Legendos“ dirba nepelningai. Todėl ir nuspręsta parduoti.

„Veikla nuostolinga. Baigėsi nuomos sutartis su nuomininkais. Nėra pelno, todėl ir parduoda. Operatorius buvo lietuvių įmonė, bet jei būtų pelninga, tai nebūtų reikalo ir pardavinėti“, – sakė ji.

Ar beveik milijonas už „Tėvynę“ nėra per didelė kaina? Brokerė teigė, kad pastato vertė nustatyta dar 2018 metais. Todėl nuo to laiko ji nedaug ir pasikeitė.

Klubo „Legendos“ pastatas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Turėjo leidimą gyventi

Buvusiame kino teatre, o dabar klube „Legendos“ iki karantino vyko spektakliai, koncertai. Klubą nuomojosi bendrovė „Kažkas tokio“. Jos vadovas D. Kalinauskas pasakojo, kad A. Treušnikovas turėjo muzikinių planų Lietuvoje.

„Esu jį porą kartų matęs. Kol turėjo leidimą gyventi, jis atvykdavo. Norėjo jis čia įrašų studiją steigti jauniems atlikėjams. Bet taip išėjo, kad atvykti negali. Mes su juo penkerius metus bendraujame“, – teigė D. Kalinauskas.

Beje, klubą iš A. Treušnikovo nuomojantis verslininkas sako, kad savininkas nereikalavo, jog „Legendose“ skambėtų daugiau rusiškos muzikos. „Tikrai to nebuvo. Žinoma, rusiškų grupių čia būdavo, bet kaip visada. Jų tikrai nepadaugėjo, kai jis nusipirko šį klubą“, – tvirtino D. Kalinauskas.

Tarp tų rusiškų grupių buvo ir tų, kuriuos Kremlius samdo savo koncertams. Pavyzdžiui, reperis Basta, kuris ne kartą dainavo Kryme. Ir šlovino Rusijos okupaciją Kryme. Negana to, jis turėjo ir leidimą gyventi Lietuvoje. Tačiau leidimas buvo panaikintas prieš trejus metus.

Rusijoje populiarus reperis Basta yra geras A. Treušnikovo bičiulis. Prieš porą metų reperiui uždrausta atvykti į Lietuvą, Ukrainą ir kai kurias kitas šalis.

Turėjo ne vieną bendrovę

Tačiau grįžkime prie A. Treušnikovo. Lietuvoje jis turėjo bent dvi bendroves – „Mureks“ ir „Autoklanas“. Realiai šios bendrovės jokios veiklos nevykdė. Tačiau tai leido Kremliaus bankininkų patarėjui laisvai keliauti ne tik į Lietuvą, bet ir kitas Šengeno šalis.

Nustačius, kad bendrovės nevykdo jokios veiklos, o tėra tik priedanga turėti leidimą gyventi Lietuvoje, A. Treušnikovui ir buvo uždrausta atvykti.

Migracijos departamento vadovė E. Gudzinskaitė sako, kad dabar tokių fiktyvių įmonių jau gerokai mažiau.

„Įmonių, kurių pagrindu užsieniečiai prašo leidimo gyventi Lietuvoje, 2014 metais buvo šeši, paskui keturi tūkstančiai per metus, o pernai tokių leidimų išduota tik 269“, – sakė E. Gudzinskaitė.

Evelina Gudzinskaitė / BNS nuotr.

Rusų sumažėjo smarkiai

Viskas pasikeitė po to, kai Lietuva sugriežtino leidimų išdavimo tvarką. Be to, karantinai irgi turėjo įtakos. Todėl ir atvykstančių rusų sumažėjo, sako Migracijos departamento vadovė E. Gudzinskaitė.

„Rusų imigracija į Lietuvą sumažėjo galbūt dėl politinių dalykų. Dabar didysis srautas atvykėlių – darbuotojai į trūkstamas sritis. Dabar leidimai rusams panaikinami retai“, – teigė ji.

Todėl dabar Rusijos piliečiams mažiau apsimoka turėti turto Lietuvoje – kas iš to, jei atvykti negali.

Klubo „Legendos“ pastatas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Legendos“ nori išlikti

Kad ir kaip seksis Lietuvoje nepageidaujamam A. Treušnikovui parduoti buvusį kino teatrą „Tėvynė“, dabartiniai nuomininkai tikisi čia ir toliau rengti spektaklius ir koncertus.

„Labai norėtume dirbti toliau. Su Koršunovo teatru kalbėjome, jie norėjo čia rodyti spektaklius. Su bardais dirbame. Bet kaip bus ateityje, tai nežinia“, – sakė klubo patalpas besinuomojantis verslininkas D. Kalinauskas.

Jau netrukus paaiškės, ar „Legendų“ klubas liks tik legenda, nes pastatu judrioje Vilniaus Kalvarijų gatvėje jau domisi ir prekybininkai, ir kiti verslininkai.