Buvęs Ignalinos AE vadovas Ševaldinas: laukia didelis iššūkis – reaktoriaus ardymas, o tinkamai tam nepasirengę – rizikuotume užteršti aplinką

Buvęs Ignalinos atominės direktorius Viktoras Ševaldinas šiai elektrinei atidavė beveik tris dešimtmečius, du iš jų – vadovavo įmonei pačiu sunkiausiu metu, kai buvo sutrikę atsiskaitymai už pagamintą elektrą, atominės elektrinės darbuotojų algoms tekdavo imti banko kreditus.

Tačiau dabar buvęs atominės vadovas prisimena ne šiuos momentus, o priežastis, lėmusias ankstyvas šios jėgainės „laidotuves“, kurios, beje, truks gerokai ilgiau nei jos naudojimas.

V. Ševaldinas – vienas iš labiausiai patyrusių branduolinės energetikos specialistų Lietuvoje, puikiai išmanantis branduolinių jėgainių darbo subtilybes, Ignalinoje priėmęs ne vieną tarptautinę misiją ir buvęs labai arti, kai buvo priimami sprendimai dėl galimybės uždaromą Ignalinos atominę pakeisti nauja.

V. Ševaldinas / G. Čepulėno nuotr.

– Kokius išskirtumėte Ignalinos atominės elektrinės (IAE) istorijos etapus, kurie lėmė atominės elektrinės, jos darbuotojų, Visagino (buvusio Sniečkaus) gyventojų likimą?

– Atominei, Visagino miestui įtakos turėjo trys epochiniai įvykiai. Visų pirma, tai 1986 m. įvykusi Černobylio AE avarija, antra – 1991 m. Sovietų Sąjungos žlugimas ir trečias, tikriausiai pats lemtingiausias, – Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą. Visi šie įvykiai mums buvo kaip nenugalima jėga, bet mes stengėmės prisitaikyti, dirbti, daryti tam tikras išvadas, kiek pajėgėme, – koreguoti planus ir tęsti gyvenimą. Tačiau svarbiausias tikslas buvo – saugus atominės elektrinės darbas, ir tam vadovauti buvo patikėta man. Ignalinos atominėje pradėjau dirbti, kai buvo įjungiamas pirmas energijos blokas. Iš pradžių buvau pamainos viršininkas ir turėjau apmokyti čia pradėjusius dirbti lietuvius. Po avarijos Černobylio atominėje mane paskyrė vyriausiojo inžinieriaus pavaduotoju eksploatacijai, šias pareigas ėjau iki 1991 m. lapkričio, o 1991 m. lapkritį Pirmosios nepriklausomos Lietuvos vyriausybės energetikos ministras Leonas Ašmantas pasiūlė man vadovauti IAE. Šias pareigas ėjau iki pat 2010 m. kovo.

– Po IAE uždarymo buvusios Sovietų Sąjungos teritorijoje liko veikti 11 RBMK reaktorių, dabar – 9. Visi jie išsirikiavę prie rytinės ES sienos, Baltijos valstybių pašonėje. Ar Jums yra tekę girdėti, kad būtų daromas spaudimas uždaryti šiuos nesaugiais laikomus reaktorius, iš pagrindų stiprinti jų branduolinę saugą?

Ignalinos AE / E. Genio/LRT nuotr.

– Visų pirma, tai Rusijos teritorijoje veikiantys reaktoriai. O spausti Rusiją, kaip branduolinę valstybę, nėra prasmės. Ji aiškiai pareiškė, kad eksploatuos RBMK reaktorius tol, kol laikys juos saugiais ir kol baigsis jų projekte numatyta darbo trukmė. Rusija yra nustačiusi, kad RBMK reaktorius saugiai gali veikti 45 metus. Taip ir atsitiko: po 4 RBMK reaktorius veikė Leningrado ir Kursko AE, 3 blokai – Smolensko AE. Taigi iš viso 11 energijos blokų. Dabar 1 ir 2 Leningrado AE reaktoriai išjungti ir bus išmontuoti. Likę 9 RBMK reaktoriai vis dar veikia. Po įvykusios katastrofos uždaryti RBMK reaktorius buvo spaudžiama Černobylio atominė, o vėliau ir Ignalinos atominė. Išjungti Ignalinos atominę buvo reikalaujama dar 1994 m., mes priešinomės, nesutikome.

Tada buvo pareikalauta patobulinti ir užtikrinti elektrinės saugumą, ir mes iki galo įgyvendinome pateiktą branduolinio saugumo programą. Nepriklausomi Vakarų ekspertai atliko mūsų atominės elektrinės branduolinio saugumo vertinimą. Jų atlikta analizė patvirtino, kad tikimybė, jog įvykus avarijai gali išsilydyti aktyvi reaktoriaus zona, nėra didesnė nei įvykus avarijai analogiškoje vakarietiškoje atominėje. Tačiau prasidėjus deryboms dėl stojimo į ES, Lietuvai buvo iškelta kategoriška sąlyga – pirmąjį energijos bloką išjungti iki 2005 m., antrąjį – iki 2010 m. Tai buvo būtina, mes privalėjome paklusti. Be abejonės, Lietuvos vyriausybė ir žmonės nepritarė tam, tokių sąlygų nenorėjo priimti, bet Lietuvai buvo labai svarbu įstoti į ES. Gera žinia ta, kad Lietuvos derybininkams pavyko susitarti dėl IAE uždarymo sąlygų ir ES įsipareigojo finansuoti atominės uždarymą.

– Jei IAE būtų veikusi visą projekte numatytą laiką, ar būtume galėję jos uždarymui patys sukaupti pakankamai pinigų? Elektrinės uždarymo fonde, žinoma, švilpavo vėjai.

– Galėjome, bet viskas priklausė nuo pagamintos elektros kainos. IAE – valstybės įmonė. Elektros pardavimo tarifą mums nustatydavo vyriausybė, o vėliau – Valstybinė energetinių kainų kontrolės komisija. Būtų tekę sukaupti milžiniškas sumas, bet viskas buvo įmanoma. Taip, žinoma, tam būtų tekę kelti elektros kainas vartotojams. Tai būtų reikėję daryti ko nors sąskaita, beje, vertėtų priminti, kad būtų reikėję maždaug 3 mlrd. eurų. Atominei elektrinei uždaryti pinigų prireikė jau 2001 m. Tai buvo palyginti nedidelės sumos inžineriniams projektams parengti. Išjungus energijos blokus, reikia lėšų jiems išlaikyti, užtikrinti jų branduolinę saugą.

V. Ševaldinas / G. Čepulėno nuotr.

– Pamenu, buvo toks laikas, kai Jums teko imti banko kreditą, kad sumokėtumėte algas atominės darbuotojams, ir tai vyko tuo metu, kai abu reaktoriai veikė visu pajėgumu, atominė gamino beveik visą Lietuvoje suvartojamą elektrą, nemažus kiekius eksportavo į buvusios Sovietų Sąjungos rinką.

– Oi, algoms skolintis teko daug kartų! Lietuvoje buvo sutrikę atsiskaitymai už elektros energiją. Tokia padėtis tęsėsi nuo 1994 iki pat 2005 metų. „Lietuvos energija“, kuri supirkdavo visą atominėje pagamintą elektrą, pardavinėjo ją vidaus vartotojams ir eksportavo į užsienį, nepajėgė surinkti pinigų iš savo pirkėjų, todėl negalėjo su mumis iki galo atsiskaityti. Atominė buvo priversta veikti kaip „Lietuvos energijos“ kreditorius. Kartais skola pasiekdavo atominės elektrinės metinę apyvartą. Taip, mes ne kartą buvome priversti imti trumpalaikius banko kreditus, kad galėtume sumokėti atlyginimus atominės personalui, kaupėsi skolos „Sodrai“ ir Valstybinei mokesčių inspekcijai. Tos skolos buvo galutinai likviduotos tik 2005 metais.

– Daug kam kėlė klausimų, kodėl kWh kaina užsieniui neviršijo 5 centų, o vidaus vartotojams – 3–4 kartus brangiau. Kodėl?

– Vidaus vartotojams elektros kainas nustatydavo Valstybinė kainų kontrolės komisija, kuri visada labai griežtai vertindavo pateiktus skaičiavimus, stengėsi mūsų išlaidas mažinti. Nustatydama atominės pelno dalį, įskaičiuotą į elektros kainą, jo dydį apribodavo iki 0,5 proc. Abu energijos blokai buvo pajėgūs pagaminti elektros du kartus daugiau, nei visa Lietuva galėjo sunaudoti.

Todėl vienas blokas tenkino vidaus vartotojų poreikį, o kitas dirbo eksportui. Užsienyje parduodamos elektros kainą diktavo rinka, ir čia jau nieko negalėjome padaryti. Lietuva konkuravo su Rusijos ir Baltarusijos elektrinėmis, kad galėtų parduoti Ignalinos atominės elektros perteklių. Mes elektra aprūpinome visą regioną: Baltijos valstybes, Baltarusiją, Kaliningrado sritį.

– IAE pranešė, kad rengiasi reaktorių išardymui, ieško konsultantų, kurie galėtų padėti įmonei pasirinkti geriausią reaktoriaus šerdies išmontavimo variantą, priimti tinkamus techninius sprendimus, atlikti projektuotojų siūlomų techninių sprendimų, skaičiavimų, duomenų, metodikų ir prielaidų analizę, suteikti kitą techninę ir inžinerinę pagalbą. Tačiau išardyti galima tik žinant, kaip buvo pastatyta. Kur šiuo metu yra IAE statybos projektas? Girdėjau kalbų, kad kai kurie svarbūs dokumentai liko Rusijoje.

– Visi pagrindiniai statybos dokumentai yra Lietuvoje. Kartais trūksta konkrečių duomenų, kurie, tiesą sakant, išmontavimo darbams nėra reikšmingi. Kam reikalingi parametrai, kaip veikė reaktorius, jei ketinate jį ardyti ir pjaustyti į gabalus?

Ignalinos AE / E. Genio/LRT nuotr.

– Kokie iššūkiai laukia atliekant reaktorių demontavimo darbus?

– Visų pirma, turi būti parengtas specialus projektas. Darbas bus labai atsakingas, nes reaktoriaus įranga yra ypač radioaktyvi ir pavojinga. Didžiąją dalį darbų turės atlikti speciali technika, robotai, juos turės valdyti specialistai. Taip, reaktoriaus išmontavimo projektą turi parengti specialių žinių turintys inžinieriai, robotus, kitą specialią įrangą turės suprojektuoti konstruktoriai, kurie taip pat turi išmanyti reaktoriaus ardymo darbų specifiką.

Tačiau prieš pradėdami ką nors ardyti ir pjaustyti, turime įrengti saugyklas, į kurias galėsime sukrauti visa tai, ką išardėme. Reikia apgalvoti, kur visa tai laikysime, ir pageidautina – ne laikinai, o amžinai. Tinkamai nepasirengus, negalima ardyti ypač radioaktyvios įrangos ar kitų pavojingų medžiagų – rizikuojame užteršti aplinką. Būtina elementari tvarka, inžinerinės žinios ir patirtis. Bet kaip – negalima. Be abejonės, pats sudėtingiausias etapas – reaktoriaus grafito ir metalo konstrukcijų ardymas. Labai svarbu iš reaktoriaus pašalinti branduolinį kurą, jį sutvarkyti ir patikimai saugoti. Tam IAE įrengtos specialios panaudoto branduolinio kuro saugyklos. Mano duomenimis, šiemet visas panaudotas branduolinis kuras iš energijos blokų bus į jas perkeltas. Jo saugojimo problema išspręsta 50 metų. Tačiau pabrėžiu: galutinio sprendimo dar nėra.

Didžiausia šiuo metu problema – apšvitintas radioaktyvusis grafitas. 1 800 tonų kiekviename reaktoriuje, iš viso 3 600 tonų. Kol reaktoriai buvo eksploatuojami, grafitas kaupė radiaciją. Jame sukaupta radioaktyvioji anglis (C14) yra nepaprastai laki ir pasisavinama gyvų organizmų, nesuyra kelis tūkstančius metų. Kaip su grafitu elgtis, kaip jį tvarkyti, dar tik galvojama. Kaip ir kur saugoti šį grafitą – didžiausia problema. Jo niekur neišveši, reikia galvoti, kur saugoti. TATENA᾿os rekomendacijos tvirtina, kad iš reaktoriaus pašalintą grafitą būtina saugoti tik po žeme, todėl reikia ieškoti vietos, kur būtų galima įrengti tokią saugyklą. Taigi, darbo laukia dar daug.

– Lietuva drauge su kaimynėmis šalimis planavo statyti naują atominę elektrinę. Kaip Jūs tuo metu vertinote šiuos planus, ar buvo nors kiek optimizmo?

Ignalinos AE / E. Genio/LRT nuotr.

– Tokias galimybes optimistiškai vertinau 2006 m., kai naujos atominės idėją pristatė tuometis Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas. Šią idėją mes labai ilgai aptarinėjome, jis abejojo, ar Lietuva viena pajėgs pastatyti atominę. A. Brazauskas suprato, kad uždaromai Ignalinos atominei reikia ruošti pamainą, ir svarstė, kad tinkamiausia būtų nauja atominė – mes turėjome specialistų, visą būtiną infrastruktūrą.

Tada trys Baltijos šalių premjerai susitiko Ignalinos atominėje, aš juos priėmiau kaip elektrinės šeimininkas. Tai buvo 2006 m., jie pasirašė memorandumą dėl Visagino atominės statybos šalia uždaromos atominės. Memorandumas teikė vilčių ir optimizmo, kad prasidės darbas. Deja, viskas pasuko priešingai.

Galutinai ši idėja palaidota, kai Energetikos ministerijai vadovavo A. Sekmokas. Buvo paskelbtas konkursas, atrinktos dvi kompanijos: „Hitachi“, kuri teikė Fukušimos atominės tipo reaktorių. Kita – „Westinghouse“, siūliusi AP1000 III+ kartos reaktorių. Iš tų dviejų dalyvių buvo pasirinktas „Hitachi“. Labai nustebau. Klausiau: ką jūs darote? Lietuva anksčiau laiko uždaro Černobylio tipo reaktorių, o dabar sumanė statyti Fukušimos atominės tipo. Kas gali garantuoti, kad po penkerių metų nebūsime priversti uždaryti ir ką tik pastatytą atominę? Esu įsitikinęs, kad, jei konkursą būtų laimėjusi „Westinghouse“, galinga bendrovė, atominė būtų pastatyta.

Taip, „Westinghouse“ reaktorius tuo metu buvo pirmas pasaulyje AP1000 III+ kartos reaktorius, todėl brangesnis už „Hitachi“. Aš įsitikinęs, kad, jei būtume pasirinkę amerikiečius, į Lietuvą būtų atvykę aukščiausi JAV pareigūnai, mums būtų pažadėję paramą, būtų padėję gauti pigesnį kreditą. Dabar tik telieka apgailestauti, kad praleidome didelę galimybę. Tačiau ir „Hitachi“ projektui sėkmė nebuvo lemta – referendumas tai parodė.

– Tuo metu Visagino atominės projektas turėjo konkurentų, ir tokia įvykių eiga Lietuvoje jiems turėjo patikti.

– O taip! Nedidelėje teritorijoje rungėsi trys projektai: „Rosatomo“ Kaliningrade, Baltarusijos ir Lietuvos. Buvo akivaizdu, kad trijų atominių čia per daug. Visi laukė, kuris projektas įsiverš į priekį. Rusijos „Rosatom“ nesugebėjo susitarti dėl elektros jungčių su Lenkija, suprato, kad atominę statyti vien Kaliningrado srities vartotojams per didelė prabanga ir nesaugu. Jie projektą sustabdė ir savo pagalbą permetė Baltarusijai. Lietuva tuo metu ginčijosi, suorganizavo referendumą, išleido visam tam nemažai pinigų ir nurimo.

– Kalbama, kad Baltarusijos atominė negalės veikti, nes neturi rezervo, neturės kam parduoti elektros, bankrutuos.

– Jie viską turi. Jokio papildomo rezervo nereikia. Baltarusijai rezervą užtikrins milžiniška Rusijos energetikos sistema, greičiausiai iš artimiausios Smolensko atominės Rusijoje. Nemanau, kad dėl to gali kilti problemų. Dėl elektros rinkos, tai reiktų suprasti, kad vienas veikiantis energijos blokas tenkins maždaug 25 proc. Baltarusijos vidaus elektros energijos poreikio. Kai įjungs antrąjį, atominė užpildys pusę poreikio. Likusį kiekį gamins degindami vis brangstančias dujas šiluminėse elektrinėse. Tokia aritmetika.

– Turite didelę darbo patirtį su tarptautinėmis organizacijomis. Ignalinos atominėje vyko ne viena TATENA᾿os ekspertų, kitos tarptautinės misijos. Kaip vyksta pasirengimas, priimamos išvados?

– TATENA᾿ą įsteigė branduolinių valstybių vyriausybės. Dar yra Europos branduolinės saugos reguliatorius (ENSREG). Pagrindinis šių organizacijų tikslas – konsultuoti branduolines elektrines eksploatuojančias valstybes. Ekspertai atvyksta tik konkrečios šalies vyriausybės kvietimu ir tik jai pateikia išvadas ir rekomendacijas. Yra nusistovėję šių misijų darbo reglamentai ir tvarka, kaip kviečianti valstybė jas priima. Baltarusija gali kviesti ekspertų misijas ir gauti atsakymus į užduotus klausimus. TATENA᾿ai visos branduolinės valstybės vienodai lygios. Tai tarptautinė organizacija, kuri veikia demokratiniais principais.

Ignalinos AE / E. Genio/LRT nuotr.

– Pastaruoju metu Lietuva, nerimaujanti dėl Baltarusijos atominės saugumo, ne kartą kreipėsi į tarptautines organizacijas, ragino įvertinti šio projekto patikimumą. Ar gali tarptautinių ekspertų misija atvykti kaimynių valstybių prašymu, ištirti ir atsakyti į tam tikrus klausimus, pateikti išvadas apie vieną ar kitą energetikos objektą?

– Ne, negali. Ekspertai atvyksta tik konkrečios šalies vyriausybės kvietimu. Jei ji nesutinka, tai misija yra neįmanoma. TATENA nevažiuoja net į Iraną, jei Irano vyriausybė jos nepakvietė.

– Kaip manote, ar Lietuva dar turi galimybių pasiekti, kad Baltarusija išjungtų pirmą reaktorių ir sustabdytų antrojo statybą?

– To pasiekti neįmanoma, viskas Baltarusijos valdžios rankose. Tik jos. Joks spaudimas nesuveiks. Čia ne tas atvejis. TATENA gali spausti tik tuo atveju, jei kyla įtarimų dėl neteisėto branduolinio ginklo gamybos. Jei atominė pastatyta elektros energijai gaminti, o ne karo tikslais, tai tikrai nieko nepadarysi. Aš manau, kad viskas. Pirmas blokas veikia daugiau nei metus. Visi dokumentai pasirašyti, ir nieko čia nepakeisi.

– Pastaruoju metu didelės viltys dedamos į Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizavimą su kontinentine Europa. Tikimasi, kad 2025 m. tapsime savarankiškos decentralizuotos Europos elektros sistemos dalimi. Taigi, didelė dalis problemų bus išspręsta...

– Mano skaičiavimais, elektros kaina pakils 20–25 proc. Lietuva pati pasigamina tik 30 proc. elektros, o likusius 70 proc. importuoja. Galėtų gaminti savo senose šiluminėse elektrinėse, bet pigiau pirkti. Šiuo metu daugiausia importuojame iš Rytų, nes ten kainos žemesnės. Ateityje Lietuva privalės pasigaminti iki 80 proc. elektros, nes aplinkinės valstybės elektros pertekliaus neturi. Latvija turi atliekamos elektros tik per potvynius, Estija pagamina tik savo poreikiams.

Taigi, Baltijos šalių energetika deficitinė, todėl būtina regione statyti naują generuojantį šaltinį 400–500 MW. Nesvarbu, Latvijoje ar Lietuvoje, bet mes negalime tikėtis, kad Europa už mus išlaikys elektrines, kurios mus aprūpins elektra. Tuo privalome pasirūpinti patys. Vėjo, saulės elektrinės – puiku, bet būtinai turi būti galimybė, kad rezerve būtų šiluminės arba kitos elektrinės.

Ignalinos AE / E. Genio/LRT nuotr.

Jei to nepadarysime, gerokai sumažės elektros tiekimo patikimumas. Negana to, kol kas turime per mažai jungčių su Europa: kabelis su Švedija – puiku, elektros linija su Lenkija – taip pat džiugina. Tačiau to nepakanka. Tarkime, žaibo išlydis išjungs elektros liniją su Lenkija – Lietuva liks be elektros skendėti tamsoje. Aš ant savo namo stogo turiu įsirengęs saulės jėgainę, tačiau dėl viso pikto įsigijau benzininį elektros generatorių.

– Tikėkimės, mūsų valdžia apie šias problemas žino ir jas sprendžia. Ačiū Jums už LRT. lt skaitytojams skirtą laiką.