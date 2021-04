4 dienų darbo savaitė virsta realybe: darbdaviai džiaugiasi išaugusiu darbo našumu, o darbuotojai – pailgėjusiu savaitgaliu

Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) generalinis direktorius Gerimantas Bakanas LRT RADIJĄ tikina, kad sutrumpinta darbo savaitė įmonei visokeriopai išėjo į naudą, o prie naujos darbo tvarkos įgyvendinimo ypač aktyviai prisideda ir patys darbuotojai. Tokią praktiką sveikina ir Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė. Anot jos, išaugęs darbo tempas ir krūvis signalizuoja apie ilgesnio poilsio būtinybę.

Daugiau darbų – per trumpesnį laiką

Keturias dienas dirbi, trys laisvos. Tokio ritmo besiėmusių įmonių Lietuvoje – vos vienetai, bet nepatenkintų darbuotojų jose, sako, nėra. VŠT generalinis direktorius G. Bakanas tikina, kad stereotipinės baimės trumpinti darbo savaitę nepasitvirtino, atvirkščiai – išaugo darbo našumas, kilstelėjo įmonės veiklos rodikliai, o darbuotojai gali daugiau laiko skirti savo asmeniniam gyvenimui.

„Su visais darbuotojais buvo susitarta, kad jeigu mes norime dirbti keturias dienas, tai reiškia, jog per tas keturias darbo dienas mes turime padaryti tiek pat, kiek padarydavome per penkias dienas, arba netgi dar daugiau, – tikina VŠT vadovas. – Ir mes iš tikrųjų tą pasiekėme. Tokį rodiklį pasiekė 91 proc. mūsų skyrių – tai 30 skyrių iš 33 esančių.“

Sostinės šilumos tinklų bendrovė 4 dienų darbo savaitę taiko jau nuo praėjusių metų rudens. Pasak jos vadovo, pagrindinis tokio apsisprendimo motyvas buvo efektyvumo siekis.

Gerimantas Bakanas / VŠT nuotr.

„Mes labai išsamiai tai analizavome, ruošėmės tam pusę metų. Startavome kovo mėnesį. Analizavome tiek europines, tiek ir pasaulines praktikas. O jau nuo rugsėjo pradėjome tai įgyvendinti bandomojo projekto pagrindu – septyni skyriai, kuriuose dirba 130 žmonių, išėjo į tokį bandomąjį projektą“, – apie pačią trumpesnės darbo savaitės pradžią pasakoja G. Bakanas.

Iniciatyvos ėmėsi patys darbuotojai

Trumpesnės darbo savaitės projekte dalyvavo po vieną VŠT skyrių iš kiekvieno departamento. Pasak G. Bakano, taip buvo daroma dėl to, kad visa įmonė „vienaip ar kitaip pajustų tą pokytį“.

„Keturis mėnesius dirbome bandomuoju režimu, analizavome visus skaičius, žiūrėjome rodiklius, kaip kas keičiasi ir kaip mums sekasi, – toliau eksperimento eigą dėsto įmonės vadovas. – Ir štai jau nuo sausio 1-osios visa įmonė, tai yra tie žmonės, kurie gali išeiti, ne pamaininiai žmonės, 80 proc. įmonės darbuotojų, dirba keturių darbo dienų per savaitę režimu.“

Visiems skeptikams G. Bakanas sako norintis pabrėžti, kad keturių darbo dienų savaitė nėra tiesiog dar vienos laisvos dienos per savaitę paskelbimas. „Daug kas įsivaizduoja, kad įmonė tiesiog pasidaro papildomą dieną laisvą ir nuo to niekas nepasikeičia. Tai tikrai nėra taip. Esminis dalykas, kaip jau minėjau, yra efektyvumas. [...] Dirbame trumpiau, tačiau įmonės našumą padidinome 23 proc.!“ – pasiektais rezultatais džiaugiasi VŠT generalinis direktorius.

Įmonės darbuotojai rodė daug iniciatyvos, kad VŠT pereitų nuo penkių prie keturių darbo dienų savaitės. Pasak jos vadovo, tai nereiškia, kad tas keturias dienas darbuotojai dirba ilgiau ir taip sutaupo vieną papildomą laisvą dieną.

Darbas prie kompiuterio / Austin Distel/Unsplash nuotr.

„Tikrai taip nėra, – patvirtina G. Bakanas. – Žinoma, turėjome tokių darbuotojų, kuriems buvo kažkokia atmetimo reakcija, skepticizmas dėl tokios naujos tradicijos įvedimo. Tačiau vis tik realybė buvo tokia, kad patys darbuotojai labai įsitraukė į šitą projektą ir jie patys pradėjo efektyviau planuotis savo darbo laiką – atsisakė daugybės neefektyvių procesų.

Taip pat darbuotojai aktyviai pradėjo siūlyti įvairias robotizavimo iniciatyvas. Išėjo tokia „win-win“ (kai visi laimi – LRT.lt) situacija, kuomet patys darbuotojai labai stūmė įmonę į tą tobulėjimą ir efektyvumą dėl to, kad tos keturios darbo dienos jiems buvo labai didelė siekiamybė. Dar kartą pabrėžiu, kad šiuo metu per keturias darbo dienas mes padarome daugiau, nei anksčiau per penkias.“

Priešintasi dabar įprastai darbo savaitei

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkė Inga Ruginienė tokią VŠT taikomą praktiką darbo santykiuose vertina labai palankiai. Pasak jos, tokiam modeliui jau yra pakankamai subręsta. Ji taip pat primena, kad ir anksčiau istorijoje buvo aršiai priešinamasi bet kokiam darbo valandų ar darbo savaitės trumpinimui.

„Prisiminkime, kad prieš 100 metų buvo labai didelis pasipriešinimas siūlymui taikyti aštuonių valandų darbo dieną. Darbdaviai tuomet tikino, kad tik 12 valandų per dieną galima našiai dirbti ir tik toks darbo režimas privalo būti. Taip pat buvo teigiama, kad jokiu būdu negalima iš darbo rinkos eliminuoti vaikų, nes tuomet žlugs verslai, ekonomika sustos ir Žemė, matyt, pradės suktis kitu kampu“, – į tuometines darbdavių baimes su ironija žvelgia Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė.

Inga Ruginienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tačiau štai praėjo 100 metų ir tos aštuonios darbo valandos per dieną mums yra įprastas režimas, toliau tęsia I. Ruginienė. „Ir vaikų darbo jau nebėra. Negana to, niekas nesustojo, o einame tik į progresą“, – tikina pašnekovė.

Išaugus darbo tempui, būtinas ilgesnis poilsis

Pasak I. Ruginienės, reiktų nepamiršti ir vos kelių dešimtmečių senumo darbo praktikos ir palyginti ją su dabartine. „Pažiūrėkime, kokie darbo tempai buvo prieš 20 ar 30 metų. Mes dar neturėjome tos automatizacijos ir robotizacijos. Dirbome lėčiau, – teigia I. Ruginienė. – Kur dabar vienos pareigybės darbą atlieka vienas žmogus, tai prieš 30 metų jį atlikdavo 3–5 darbuotojai.“

Taigi, panašu, kad darbo tempas greitėja, darbo krūvis didėja, o tai, pasak pašnekovės, automatiškai reiškia, jog ir organizmui reikia daugiau poilsio. Anot I. Ruginienės, pasikeitęs darbo tempas ir krūvis suponuoja, kad ir darbuotojo poilsiui darbdavys turi skirti daugiau dėmesio.

Darbas namuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Daugybė mokslinių tyrimų yra padaryta, o ir bet koks gydytojas jums pasakys, kad mūsų organizmas pasirengęs labai aktyviai ir produktyviai dirbti tik tada, jeigu mes tinkamai pailsėsime. Dėl to tos trys [nedarbo] dienos šiandien įgauna visiškai kitokį atspalvį. Sakyčiau, kad jos yra netgi labai būtinos taip vis didėjant darbo krūviams“, – tvirtai už keturių darbo dienų savaitės koncepciją pasisako Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė I. Ruginienė.

Papildomai „atidirbti“ nereikia

Advokatų kontoros „iLaw Lextal“ partneris, advokatas Mantas Mikalopas teigia, kad teisės aktai leidžia lanksčiai nustatyti darbo santykius ir darbo valandas darbuotojui. Anot jo, šioje situacijoje labai svarbu, kad abiem pusėms, tiek darbdaviui, tiek ir darbuotojui, būtų aišku, kiek darbo valandų per dieną darbuotojas dirbs ir ar toks pat išliks jo atlyginimas, darbo savaitę sutrumpinus nuo penkių iki keturių dienų.

Darbas / komanda / bendradarbiai / susitikimas / susirinkimas / susitarimas / Pexels nuotr.

G. Bakanas tikina, kad jo vadovaujamoje Vilniaus šilumos tinklų bendrovėje darbo diena nepailgėjo – darbuotojai dirba po aštuonias darbo valandas per dieną, keturias dienas per savaitę. Čia pat jis pabrėžia, kad nespėjusiems darbų atlikti per keturias darbo dienas yra sudarytos sąlygos juos užbaigti ir penktadienį.

„Šiuo metu 60 proc. darbuotojų visiškai susitvarko su darbais per 4 darbo dienas, – vidinius įmonės apklausų rezultatus viešina VŠT vadovas. – Likusiai daliai darbuotojų dar kartais prireikia padirbėti po porą valandų penktadieniais.“

Oficialiai įteisino „darbostogas“

Beje, Vilniaus šilumos tinklų darbuotojas, pasak G. Bakano, jei tik jo darbo specifika tai leidžia, pats renkasi, ar tuos darbus nori atlikti iš darbdavio sukurtos darbo vietos, ar iš paties darbuotojo pasirinktos vietos – namų, sodybos ar bet kur, iš kur galima darbus atlikti nuotoliniu būdu. Krizės turbūt yra geriausias laikas padaryti didžiulius pokyčius, sako jis.

Darbas iš namų / Shutterstock nuotr.

„Prieš daugiau nei metus laiko, kuomet tik prasidėjo pandemija, kovo mėnesį, iš karto įmonei išleidau įsakymą, kad 100 proc. darbo laiko darbuotojai gali dirbti iš namų. Kalbu apie tokius darbuotojus, kurie pagal savo darbo funkcijas turi tokią galimybę, ir apie tuos, kurie dėl tokio darbo susiderina su savo tiesioginiu vadovu, – sako G. Bakanas. – Nėra jokios problemos dirbti keturias darbo dienas, dirbant iš namų.“

Jis taip pat užsimena ir apie vis garsiau girdimas „darbostogas“. Pasirodo, VŠT ir ši Lietuvoje nauja darbo tradicija, labiau pradėta taikyti būtent per koronaviruso pandemiją, yra oficialiai reglamentuota.

Darbostogos / Shutterstock nuotr.

„Įsakymu turime pasitvirtinę vadinamąsias „darbostogas“, arba „workation“. 182 dienas per metus mūsų darbuotojas turi galimybę dirbti iš bet kurio pasaulio taško. Žinoma, jei jis turi tokią galimybę. Pavyzdžiui, tarkime, teisininkas. Įmonei jokio skirtumo, ar jis dirbs iš Kanarų, iš ašigalio ar dar iš kur nors“, – vis labiau lankstėjančias darbo sąlygas dėsto VŠT generalinis direktorius Gerimantas Bakanas.

Visa išsami diskusija apie trumpesnės darbo savaitės praktinį taikymą – radijo įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.