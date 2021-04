„Rail Baltica“ projekto atstovas: didžiausias iššūkis, siekiant laiku įgyvendinti projektą, – savalaikis finansavimas

Pristatydamas „Rail Baltica“ projekto naudas Marijampolės regionui, „Rail Baltica“ koordinavimo departamento direktorius Arenijus Jackus teigė, kad projektas padės užtikrinti sklandesnį susisiekimą bei krovinių gabenimą Vakarų kryptimi, taip pat sustiprins bendradarbiavimą su Lenkija. Visgi „LTG Infra“ atsotvas pažymi, kad didžiausias šiuo metu kylantis iššūkis – savalaikis ir tinkamas projekto finansavimas.

„Rail Baltica“ vertė visose valstybėse yra 5,8 mlrd. eurų, (...) Lietuvos dalis – 2,47 mlrd. eurų. Didžiąją dalį turime galimybę finansuotis iš ES – iki 85 proc. Turėsime tris tarptautines stotis – Panevėžį, Kauną, Vilnių – ir taip pat regionines stotis – Marijampolę, Kazlų Rūdą, Šeštokus, Mockavą“, – „LTG Infra“ organizuoto „Rail Baltica“ vėžės Marijampolės regione pristatymo metu teigė jis.

A. Jackus pažymėjo, kad pirmasis „Rail Baltica“ etapas Lietuvoje jau įgyvendintas.

„Pirmoji „Rail Baltica“ dalis jau yra nutiesta. Pirmasis etapas yra mažesnių parametrų negu dabar daromas projektas. (...) Šiuo metu yra pabaigtos statybos iki Kauno intermodalinio terminalo (KIT) – kroviniai jau galės važiuoti“, – tikino jis, pridurdamas, kad pirmojo „Rail Baltica“ etapo rangos darbų kaina siekė 364,5 mln. eurų.

Visgi didžiausiu iššūkiu sėkmingam projekto įgyvendinimui A. Jackus įvardina jo finansavimą.

Saugumo pratybos baigtame statyti „Rail Baltica“ ruože / „Rail Baltica“/pranešimo autorių nuotr.

„Kaip didžiausią iššūkį matome projekto savalaikį ir tinkamą finansavimą. Jei pavyks užsitikrinti finansavimą iš ES laiku ir pakankamo dydžio, tikime, kad šitą projektą galėsime įgyvendinti laiku (iki 2026 m. – ELTA)“, – sakė jis.

„Paskelbėme rangos konkursų atkarpai nuo Kauno iki Latvijos sienos beveik už 0,5 mlrd. eurų. Šiuo metu yra baigiamas projektavimas ir jau vyksta konkretus konkursas dėl tilto per Neries upę. Tai didžiausias tiltas visame projekte, 1,5 km ilgio“, – pridūrė A. Jackus.

Be to, ir toliau sėkmingai vyksta bendradarbiavimas su Lenkija, siekiant sklandesnio susisiekimo tarp šalių geležinkeliu, teigė jis.

„Iš Lenkijos atkeliavo labai geros žinios, nes lenkai pažadėjo (...) pastatyti visiškai naują geležinkelį nuo Elko iki Lietuvos sienos pagal „Rail Baltica“ parametrus, (...) o visoje kitoje trasoje iki pat Varšuvos taip pat rekonstruoti savo infrastruktūrą taip, kad galėtume pasiekti Varšuvą iš Vilniaus per maždaug 4 val.“, – akcentavo jis.

Tuo metu vardindamas „Rail Baltica“ projekto naudas Lietuvai, A. Jackus minėjo reikšmingą indėlį į šalies bendrąjį vidaus produktą (BVP).

„Kalbant apie naudas, tai, be abejo, 3,3 mlrd. eurų indėlis į BVP. Bet to, 7,4 mlrd. eurų socioekonominė nauda. Per metus (naująja vėže – ELTA) pravažiuos apie 16,9 mlrd. keleivių ir 94,2 mlrd. krovinių, bus diversifikuota geležinkelių veikla ne vien tik Rytų-Vakarų kryptimi, bet ir į Šiaurę bei Pietus“, – sakė jis.