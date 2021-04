Kauno ir Klaipėdos kavinės grįžta santūriai: nuotaiką ir klientus baido vėjo gūsiai, dalis verslininkų atviri – dėl griežtų reikalavimų nė nebandys dirbti

Ketvirtadienį duotas lauko kavinių veiklos startas – be ryškesnio entuziazmo. Pirmą dieną, kai veikia lauko kavinės, gyventojai neskubėjo eiti pietauti. Bent jau Kaune, atrodo, kad žvarbus vėjas dar pristabdė gyventojus ateiti pietų lauke, tačiau keli kalbinti gyventojai pasakojo, kad labai pasiilgę kavinių ir valgymo tokiose vietose. Optimizmo ne itin daug ir uostamiestyje. Verslininkai atviri – dėl galiojančių griežtų reikalavimų veiklą atnaujinti ryžosi ne visos kavinės, barai ir restoranai. Tikėtina, kad ketvirtadienį į darbą grįžusiųjų gretos artimiausiu metu pildysis ne itin sparčiai.

Valgo ten, kur šviečia saulė

Nors šviečia saulė, o giedrame danguje praplaukia vos vienas kitas debesis, bet kauniečiai dar vangiai rinkosi pietauti Laisvės alėjoje – ketvirtadienio dieną Kaune pučia žvarbus vėjas. Bevaikštant pagrindine miesto gatve, kur restoranai ir kavinės išnešė po kelis ar keliolika staliukų su kėdėmis, atrodo, kad žmonių pasirinkimą lemia saulės spinduliai. Šviesesnėje alėjos pusėje restoranai pastebimai daugiau sulaukė klientų, negu tie, kurie dabar yra pavėsyje.

Visgi, papietauti atėjo labiau pavieniai žmonės: daugelyje vietų daugiau nei pusė staliukų laukė klientų, o kai kur buvo nei vieno valgančio. Dažnu atveju galima buvo pamatyti žmones, kurie užsisakė puodelį karšto gėrimo, kuris turėtų padėti nesušalti nuo vėsaus vėjo gūsiu. Nepaisant to, LRT.lt Kaune kalbintos padavėjos tikisi žmonių antplūdžio po darbo valandų, o gyventojai minėjo, kad pasiilgę valgyti maistą kavinėse.

Kauno Laisvės alėjoje veikia lauko kavinės / V. Šukštos/LRT nuotr.

„Dabar labai vėsu, bet gal pavakare šilčiau bus, o ir daugiau žmonių ateis“, – vylėsi padavėja Aistė.

Kitame restorane dirbanti Neringa minėjo, kad žmonės tiesiog pasiilgo pasėdėti prie staliuko.

„Kol kas daugiau žmonių atėjo tiesiog atsigerti kavos, gal šio to saldaus šalia užsisakė. Pietaujančių vos vienas kitas, bet gal vakarieniaujančių bus daugiau, jei neatšals orai“, – pasakojo Neringa.

Kauno Laisvės alėjoje veikia lauko kavinės / V. Šukštos/LRT nuotr.

Malonumas prisėsti prie staliuko

Kava ir Laisvės alėjos peizažu besimėgavusi pensininkė Audronė džiaugėsi, kad gali veikti lauko kavinės: tai, pasak jos, praskaidrina kasdienybę.

Kauno Laisvės alėjoje veikia lauko kavinės / V. Šukštos/LRT nuotr.

„Malonumas yra prisėsti prie staliuko, o ne ant suoliuko, iš keramikinio, o ne popierinio puodelio pagurkšnoti kavą. Dar pyrago gabaliuką užsisakiau. Galiu tą patį buto balkone pakartoti, bet atsibodo tas pats vaizdas“, – susijuokė Audronė.

Papietauti į vieną iš kavinių atėjo Inga su Domantu. Pora minėjo, kad karts nuo karto užsisakydavo maisto į namus, bet tai ne tas pats, kas valgyti restorane.

„Atrodo, kad atpratau per tiek laiko nuo restorano, kažkoks neįprastas jausmas yra dabar sėdėti čia, laukti, kol pagamins maistą. Net savotiškas jaudulys yra“, – sakė Inga.

Netoliese dirbanti Karolina taip pat užsuko papietauti į Laisvės alėją. Nors tenka lauke sėdėti su paltu, bet pasiilgusi pavalgymo mėgiamoje kavinėje, o ne biure ar namuose.

„Jaučiuosi laisva Laisvės alėjoje“, – su šypsena tarė Karolina, apibūdinusi užplūdusius pojūčius dėl atlaisvinto karantino.

Kauno Laisvės alėjoje veikia lauko kavinės / V. Šukštos/LRT nuotr.

Nepaisant atsivėrusių lauko kavinių, Laisvės alėjoje be perstojo zuja ir maistą į namus ar darbus pristatantys kurjeriai. Vienas jų – Aivaras – minėjo, kad kol kas nesijaučia, jog sumažėjo užsakymų skaičius.

„Manau, kad tai pasimatys atšilus orams, ypač vakarais, kai žmonės norės galbūt prašmatniau pavakarieniauti“, – pridūrė jis.

Klaipėdos verslininkai: atnaujinti veiklą, galiojant tokiems reikalavimams, ryšis ne visi

Leidimas atnaujinti veiklą iš kelis mėnesius trukusio letargo miego prikėlė ne visas Klaipėdos kavines ir barus. Nemažai viešojo maitinimo įstaigų, kurios įprastai atverdavo lauko terasas ketvirtadienį veiklos dar neatnaujino.

„Po vakar išėjusių naujų reikalavimų tikrai ne visi atsidarė ir tikrai ne visi atsidarys, nes pagal naujus reikalavimus kai kuriems neapsimoka atsidaryti“, – neslėpė Klaipėdos laisvalaikio asociacijos vadovas Jevgenijus Sokolovas.

Jevgenijus Sokolovas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Prie vieno staliuko kavinėse leidžiama sėdėti ne daugiau nei dviem asmenims, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius. Maitinimo įstaigos taip pat turės užtikrinti dviejų metrų atstumą tarp stalų.

Tai reiškia, kad kavinių terasose galės būti dar mažiau žmonių nei verslininkai tikėjosi ir buvo įpratę anksčiau. Tokius reikalavimus verslininkų atstovas įvertino kaip vieną verslo rūšį diskriminuojančius.

„Leido tam, kad leistų ir pasakytų, kad yra leidžiama. Bet realiai kontroliuos taip, kad nėra leidžiama. Nors viešai skelbiama, kad daugiausia susirgimų šeimose, ugdymo įstaigose arba didelėse gamybos įmonėse. Šiuo požiūriu, maitinimo įstaigos, kurios yra pasiruošusios išlaikyti atstumus bei laikytis kitų reikalavimų kažkodėl yra pertekliniai ribojamos“, – dėstė J. Sokolovas.

Klaipėdoje veikia lauko kavinės / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Pašnekovo teigimu, uostamiesčio kavinės, kurių lauko terasos nėra didelės ir galės turėti 1–2 staliukus, veiklos neatnaujins. Dar kebliau esą toms, kurios staliukus ketino statyti tiesiog ant šaligatvio, mat pagal dabartinius ribojimus tokia veikla, anot J. Sokolovo, nė negalėtų būti vykdoma.

Dar vienas iššūkis su kuriuo susidūrė į veiklą grįžtančios kavinės ir barai – bandymas iš naujo suformuoti komandas, mat per vos mažiau nei pusmetį kai kavinėms buvo draudžiama vietoje aptarnauti klientus, nemažai komandų narių pasuko į kitas sritis, kurių veikla buvo leidžiama.

„Dalis surado kitų darbų, dalis – išvyko į užsienį, dalis tiesiog pamiršo, kaip reikia dirbti. Todėl dabar surinkti naują komandą yra nemaža problema“, – akcentavo J. Sokolovas.

Leido tam, kad leistų ir pasakytų, kad yra leidžiama.

Grįžti į darbą stabdo ir nerimas dėl veiklos trukmės

Be to, verslininkai, stebėdami nemenkus kasdien skelbiamus naujų užsikrėtimo atvejų skaičius, jaučia nežinomybę ir nerimą dėl to, kaip ilgai bus leidžiama dirbti.

Klaipėdoje veikia lauko kavinės / R. Rumšienės/LRT nuotr.

„Didžiausia problema, kad niekas nežino, ar nereikės už kelių savaičių vėl užsidaryti. Skaičiai kyla – visko gali būti, o viešasis maitinimas yra tas sektorius, kurį mėgsta pirmiausia uždaryti, nors tai nepagrįsta jokia logika ir tarptautiniais tyrimais. Todėl dalis verslų visai neatsidarys, o dalis, kuriems nebuvo padarytos nuolaidos, užsidarė, išsikraustė ir jau niekada neatsidarys“, – verslininkų nuotaikomis dalijosi Klaipėdos laisvalaikio asociacijos vadovas.

Pastebima, kad karantino reikalavimai, kuriems galiojant leidžiama veikti kavinėms, klausimų kelia ir daliai būsimųjų klientų. J. Sokolovo, teigimu, paskelbus, jog lauko kavinėse bus leidžiama aptarnauti klientus, žmonės suskubo skambinti verslininkams ir teirautis, kiek žmonių gali atvykti ir pan.

„Žmonės gal ne iki galo supranta reikalavimus ir apribojimus, abejoja, ar verta išeiti“, – pastebėjo pašnekovas.

Klaipėdoje veikia lauko kavinės / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Savaitgalį orai nelepins, tad darbo turės tik išradingesni verslininkai

Optimizmo neprideda ir vėl subjurę orai, tad net ir galiojant griežtiems reikalavimams kavinių ir barų atstovams reikia būti išradingiems ir ieškoti klientus galinčių pritraukti sprendimų.

Kai kurios kavinės Klaipėdoje gana žvarbų ketvirtadienį savo terasose pastatė šildytuvus, kiti – pasirūpino bent jau uždangomis, sulaikančiomis vėją, tačiau pasitaikė ir dar išradingesnių sprendimų – prie vienos uostamiesčio kavinių išdygo maždaug 100 kv. m ploto paviljonas-kupolas.

Klaipėdoje veikia lauko kavinės / R. Rumšienės/LRT nuotr.

„Šį savaitgalį orai Lietuvoje tikrai nedžiugina, nors prieš tai jau buvo gana šilta. Šį savaitgalį Klaipėdoje žada 2–3 laipsnius šilumos ir galbūt net šlabdribą. Tai reikia suprasti, kad galės veikti tik bent iš dalies šildomos ir dengtos terasos, niekas po skėčiais nesėdės“, – neabejojo J. Sokolovas.

Klaipėdoje veikia lauko kavinės / R. Rumšienės/LRT nuotr.

LRT.lt primena, kad dar lapkričio 7 dieną įvedus karantiną duris užvėrė ir visos kavinės. Iki šiol restoranai maistą galėjo tiekti tik išsinešti, tačiau po penkių mėnesių tylos balandžio 22-ąją joms ir vėl leista aptarnauti klientus lauke.