Ieškoma Vilniaus savivaldybės pastato 20-ojo aukšto nuomininko

Vilniaus savivaldybės valdoma bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ ieško, kad išsinuomotų ir įveiklintų savivaldybės pastato 20 aukšto patalpas. Jose galėtų būti rengiami įvairūs renginiai, poilsio ar maitinimo veikla.

„Taip, šiandien paskelbėme konkursą. Pagrindinis dalykas bus idėja, kuri lems 60 proc. konkursinio balo, 20 proc. sudarys siūloma nuomos kaina ir dar 20 proc. siūlomos investicijos“, – BNS patvirtino Vilniaus mero patarėjas Karolis Vaitkevičius.

„Neabejoju, kad iki gegužės 12 dienos bus pateiktos paraiškos ir konkursas pavyks, o patalpos - įveiklintos“, – pridūrė jis.

Pasak K. Vaitkevičiaus, atrankos komisijoje bus „Vilniaus vystymo kompanijos“, savivaldybės atstovai ir nepriklausomi ekspertai.

Skelbiama, kad pradinė 244 kv. metrų bendro ploto be balkono patalpų nuomos kaina – 20 eurų (be PVM) už kv. metrą per mėnesį, jas norima išnuomoti bent penkeriems metams su galimybe pratęsti iki 10 metų.

Konkurso laimėtojas privalės savo lėšomis pritaikyti patalpas veiklai, o ją pradėti ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

„Tikslas yra atverti tas patalpas, kad jos darbo metu būtų prieinamos tiek mūsų darbuotojams, tiek visuomenei, o kaip tai bus padaryta, tai jau verslo fantazijos reikalas“, – BNS sakė mero patarėjas.

Vilniaus meras Remigijus Šimašius yra sakęs, kad viešieji pastatai po darbo valandų yra visiškai neišnaudojami, o idėja dėl 20-ojo aukšto nuomos kilo svarstant miesto humanizavimo projektus – siekiama daugiau miesto erdvių padaryti patraukliomis miestiečiams.

„Iš savivaldybės 20-ojo aukšto balkono atsiveria įspūdingi miesto vaizdai, manau čia patekti galimybę turėtų turėti visi norintys“, – šių metų vasarį sakė jis.

Pasak savivaldybės, tikimasi, kad nuomininkai sukurs konceptualų, įvairioms veikloms pritaikytą patalpų interjerą, kur dieną ir toliau galėtų vykti pasitarimai, o vakarais erdvė taptų baru, kavine ar klubu.