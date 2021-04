Po ekonomikos studijų Anglijoje telšiškis laimę rado mėsinių galvijų ūkyje

Vis daugiau žmonių, neturinčių nieko bendro su žemės ūkiu, renkasi ūkininkavimą. Šios srities atstovais tampa ne tik ekonomistai, kariškiai, politikai, bet ir menininkai. Kaip LRT RADIJUI teigia Vytauto Didžiojo universiteto kanclerė Astrida Miceikienė, rinktis ūkininkavimą skatina sparčiai modernėjančios žemės ūkio technologijos, ir ne tik. „Dabartinėje pandemijos situacijoje jaunimas mato, kad kitose srityse bet kokių krizių atveju pelningumas mažėjo, verslai užsidarė, o žemės ūkiui tokios didelės įtakos krizės nedarė“, – sakė VDU kanclerė.

Ūkininkavimą pasirinko po ekonomikos studijų

Telšių rajone mėsinius galvijus auginantis Laurynas Sidabras savo ateitį siejo su ekonomisto karjera ir, kaip juokauja, į kaimą atvažiuodavo tik seneliams padėti šieno sumindyti ir bulvių nukasti, tačiau gyvenimo pasirinkimai apsivertė aukštyn kojomis.

„Sakyčiau, tiems, kurie kaime gimsta, auga, yra sunkiau pradėti ūkininkauti, nes jie visą laiką girdėjo, kaip sunku. tTda nebelieka noro bandyti. Manęs ūkininkavimas neišgąsdino, nes nežinojau, kad sunku, niekas man to nesakė. Viskas čia natūralu, išgyventi galima“, – sako humoro jausmo nestokojantis Laurynas.

L. Sidabro ūkis / Asmeninio arch. nuotr.

Nors vyras mokėsi viename geriausių Anglijos universitetų, suprato, kad jo pašaukimas – ne ekonomika.

„Jeigu nėra noro eiti į paskaitas ar dirbti papildomai, tai aš galvoju: ar visą gyvenimą turėsiu kankintis vien dėl to, kad baigiau mokslus, sumokėjau pinigus?Nelipo man tas dalykas“, – apie gyvenimo pasirinkimus svarsto pašnekovas.

Kalbėdamas apie tai, kaip įgytos ekonomikos žinios praverčia ūkininkaujant, Laurynas tikina, kad griežtų principų netaiko, turi nusimatęs tik pagrindines taisykles.

„Turi išmokti, kad neinvestuotum per daug, kur nebūtina, ir neišleistum ten, kur nebūtina, o visa kita savaime susidėlioja. Ekonomisto išsilavinimas praverčia tvarkant buhalteriją – sutaupau bent tūkstantį eurų per metus“, – sako ūkininkas.

Pirmasis darbinis traktorius / Asmeninio archyvo nuotr.

Naujas traktorius – ne būtinybė pradedant ūkininkauti

Laurynas Sidabras atsimena savo ūkininkavimo pradžią ir sako, kad buvo įvairiausių iššūkių.

„Kai pradėjau ūkininkauti, čia buvo dar bočiaus traktorius, senas, 1979 metų, apkerpėjęs, net neužsivedė, bet prikėliau antram gyvenimui ir trejus metus juo dirbau. Viskas pakeista, tiesiog važiuoji, langų nėra, jeigu yra, tuoj pat išmuši, užsidėjęs ausines visas krataisi, turi pakentėti, nes naujo traktoriaus per pirmus kelerius metus [įsigyti] neįmanoma, nebent per projektą. Rašydamas pirmą projektą, buvau susiplanavęs pirkti traktorių ir kelis įrenginius, bet negavau. Po to pagalvojau: o ką aš su tuo traktoriumi veiksiu? Tada visus pinigus kitame projekte numačiau galvijų pirkimui. Liko pinigų, todėl dar nusipirkau elektrinį piemenį“, – apie tai, kas svarbiausia pradedant ūkininkauti, kalba pašnekovas.

Ūkininkas pripažįsta, kad be gero fizinio pasirengimo ūkyje verstis būtų sunku.

Nauja darbo technika / Asmeninio archyvo nuotr.

„Reikėdavo ir [šieno] ritinius užridenti rankomis. Yra ėdžios, 70 laipsnių pakilimas, lentas pasidedi ir į tą kalną turi 600 kilogramų užridenti. Taip ir vargdavau. Truputį parideni, koją užkiši, vėl pečiu parideni, užkiši koją. Bet kai pagalvoji, o ką – pavargsiu, parvažiuosiu namo, pavalgysiu, pamiegosiu ir vėl jėgų pilna, plius už sporto salę mokėti nereikės“, – kaimiško gyvenimo patirtimi dalijasi vyras.

Gyvenimas kaime diktuoja kitokį tempą

Mėsinius galvijus auginantis jaunas vyras sako įžvelgiantis daug gyvenimo kaime ir ūkininkavimo pliusų. Jau penkerius metus jam neteko statytis žadintuvo.

„Ūkyje labai gerai, nes neužimta galva. Aš šiaip esu mėgėjas galvoti apie visokius dalykus, su savimi mintyse pasitarti. Ekonomika, tu žiūri į kompiuterį ir kažkieno kito skaičius nagrinėji, visą laiką dėmesys sutelktas. O čia pasiimi šakes, sau šieną svaidai ir visai apie kitka galvoji, svajoji. Tas fizinis darbas, kai išmoksti, automatiškai vyksta. Paskui žiūri – jau pakreikta, viskas, gali eiti“, – pozityviai apie darbus kaime kalba Laurynas.

L.Sidabro ūkis / Asmeninio archyvo nuotr.

Neretai jaunos šeimos tikina, kad persikėlus iš miesto į kaimą trūksta socializacijos, tačiau Laurynas įsitikinęs, kad vis daugiau žmonių pradeda vertinti gyvenimą kaime. Jam svarbiausia – greitas internetas, ten randa viską, ko reikia.

„Labai gerai, kai esi jaunas ūkininkas, dar grįžęs iš užsienio, ir pasirenki kaimą. Gal kitiems ūkininkams geras jausmas, kad jis, baigęs mokslus, vis tiek pasirinko ūkį, gal tas ūkininkas mano, kad ir jis visai gerai pasirinko prieš 30 metų. Stereotipai keliauja, tuoj vėl apsikeis. Žmonėms atsibosta miesto gyvenimas“, – sako Laurynas.

Pašnekovas juokauja, kad jam nereikėjo sulaukti penkiasdešimties, jog suprastų kaimo teikiamus pranašumus.

„Man penkiasdešimt metų suėjo truputį anksčiau negu kitiems. Supratau, kad ką aš čia belakstysiu, geriau ilgalaikį projektą imu ir dirbu, kad kai bus 50 metų, jau būtų rezultatas, nebereikėtų pradžios“, – sako Laurynas.

Astrida Miceikienė / Asmeninio arch. nuotr.

VDU kanclerė Astrida Miceikienė akcentuoja, kad, norint dirbti žemės ūkyje, svarbios ir technologinės žinios.

„Bet kuris ateidamas į žemės ūkio verslą turi turėti žemės ūkio technologijų, ekonomikos, žemės ūkio mokslo žinių, kadangi tai specifinė sritis. Pats geriausias variantas, kai žmogus motyvuotas ir apsisprendęs. Tuomet anksčiau gali pradėti savo verslą“, – sako Astrida Miceikienė.