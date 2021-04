Tailandas baigia įrengti didžiausią pasaulyje plūduriuojančią saulės elektrinę: dydis – kaip 120 futbolo aikščių

Tailandas baigia įrengti didžiausią pasaulyje plūduriuojančią saulės elektrinę. Projekto šalis ėmėsi sulaukdama kritikos dėl per didelės priklausomybės nuo iškastinio kuro. Saulės bei vandens jėgainę tikimasi pabaigti vasarą, o vėliau įrengti jų ir daugiau.

120-imt futbolo aikščių – tokį plotą užima Tailando įrengiama saulės jėgainė.

Užtvankoje, vandens paviršiuje paklota beveik 145 tūkstančiai saulės baterijų palečių.

Tačiau ši jėgainė kliausis ne tik saule. Priklausomai nuo oro sąlygų, energija bus gaminama ir pasitelkiant vandenį.

„Kalbant apie energijos gamybą, saulės baterijos ribotos, tad ribojimus pašaliname energiją kurdami per specialią hibridinę sistemą. Be to, siekdami kiekvieną komponentą panaudoti kuo geriau, pritaikome viską, ką turime. Kalbu apie vandens paviršių ir turimą hidroelektrinės aukštos įtampos perdavimo sistemą. Viską sujungus, elektros gamybos sąnaudos labai sumažėja“, – sako jėgainės projekto vadovas Čaninas Salečanas.

Tailandas baigia įrengti didžiausią pasaulyje plūduriuojančią saulės elektrinę / LRT stop kadras

Tailandas ilgą laiką kliovėsi iškastiniu kuru. Tačiau pranešus apie naujus anglimi varomus projektus, šie susilaukė daug kritikos dėl įtakos žmonių sveikatai bei aplinkai. Dar 2018 metais dėl pasipriešinimo teko atsisakyti planų statyti dvi anglies kasyklas šalies pietuose.

Dabar valdžia teigia sieksianti priklausomybę nuo iškastinio kuro mažinti, o per daugiau nei dešimtmetį, bent trečdalį energijos sukurti alternatyviais būdais.

Tai ir pradėta daryti, kai praėjusių metų lapkritį Sirindorno užtvankoje, bene didžiausioje šalies vandens elektrinėje, pradėtos kloti saulės baterijų paletės.

Tailandas baigia įrengti didžiausią pasaulyje plūduriuojančią saulės elektrinę / LRT stop kadras

Skaičiuojama, kad čia sukurta energija galėtų aprūpinti nuo 18-os iki 41-o tūkstančio namų. Projektą planuojama pabaigti birželį, o per artimiausius 16 metų šalyje turėtų išdygti dar bent 8 tokios plūduriuojančios saulės jėgainės.

„Šią akimirką pabaigta maždaug 90 procentų projekto. Visa erdvė padalyta į 7-ias plūduriuojančių saulės baterijų platformas. Jau įrengtos penkios su puse. Likusias tikimės pabaigti iki balandžio pabaigos. Vadinasi, elektrinė veikti galėtų jau birželio pabaigoje“, – sako jėgainės projekto vadovas.

Tailandas baigia įrengti didžiausią pasaulyje plūduriuojančią saulės elektrinę / LRT stop kadras

Ir nors kai kurie ekspertai teigia, kad tokia hibridinė elektrinė gali sukelti nereikalingą ir brangų energijos perteklių, visgi aplinkosaugininkai pritaria tokiam bandymui pereiti prie atsinaujinančios energijos.