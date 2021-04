Naftos kainos auga silpstant JAV doleriui

Etaloninių naftos rūšių kainos antradienį kyla silpstančio JAV dolerio fone, nes tai didina doleriais išreikšto turto paklausą.

Birželio mėnesio ateities sandorių „Brent“ rūšies naftos kaina Londono biržoje „ICE Futures“ antradienį ryte siekė 67,75 JAV dolerio už barelį ir buvo 0,7 JAV dolerio, arba 1,04 proc. didesnė nei baigiantis ankstesnei prekybos sesijai. Pirmadienį šie sandoriai pabrango 0,28 JAV dolerio, arba 0,4 proc., iki 67,05 JAV dolerio už barelį.

Tuo tarpu gegužės mėnesio ateities sandorių WTI rūšies naftos kaina Niujorko prekių biržoje (NYMEX) siekė 64 JAV dolerio už barelį ir buvo 0,62 JAV dolerio, arba 0,98 proc. didesnė nei ankstesnės prekybos sesijos pabaigoje. Pirmadienį šių sandorių vertė padidėjo 0,25 JAV dolerio, arba 0,4 proc., iki 63,38 JAV dolerio už barelį.

Gegužės mėnesio ateities sandorių WTI rūšies nafta galiojimo laikas baigsis antradienį prekybos sesijos pabaigoje. Birželio mėnesio sandoriai, kuriais prekiaujama aktyviau, pabrango 0,61 JAV dolerio, arba 0,96 proc., iki 64,04 JAV dolerio už barelį

Nafta / AP nuotr.

Indeksas „ICE US Dollar“, kuriuo vertinami JAV dolerio kurso pokyčiai šešių pagrindinių pasaulio valiutų atžvilgiu, antradienį prekybos metu jau prarado 0,14 procento

„S&P Global Platts“ taip pat atkreipia dėmesį į investuotojų optimizmą, susijusį su geresnėmis epidemiologinės padėties Europoje prognozėmis, kurį visgi varžo didelis sergamumas Indijoje.

„Energijos rinka atidžiai stebi Indiją, kai dabartinis sergamumo bangavimas šuolis verčia naftos perdirbimo įmones stabdyti gamybą ir kelia susirūpinimą dėl galimos naujos atmainos“, – teigė OANDA analitikas Edwardas Moya.

Tuo tarpu „Arabian Gulf Oil“ („Agaco“), priklausanti Libijos nacionalinei naftos korporacijai (NOC), sustabdė gavybą savo naftos telkiniuose, kadangi vyriausybė nuo rugsėjo vėluoja atlikti mokėjimus įmonei, pranešė „S&P Global Platts“.

Bendras „Agaco“ naftos telkinių pajėgumas yra 250 tūkst. barelių per parą. Gamybos sustabdymas kelia grėsmę NOC tikslui iki šių metų pabaigos padidinti gavybą iki 1,45 mln. barelių per parą, palyginti su 1,28 milijono barelių per parą kovo mėnesį.