Šimkus neskuba kalbėti apie NT burbulą, tačiau tikina: Lietuvos bankas turi priemonių, kurių gali imtis

Neseniai naujuoju Lietuvos banko vadovu išrinktas Gediminas Šimkus – LRT laidoje „Dienos tema“.

– „Swedbank“ praneša, kad Lietuvos BVP augimas šiemet bus 3 proc., o ekonomikos plėtra 2022 m. – 4,9 proc. Ką manote apie tokias prognozes, jos išsipildys?

– Mes ekonomiką stebime nuolatos ir kas ketvirtį atnaujiname prognozes, kovo mėnesį išleidome naujausias. Šiais metais numatome 2,9 proc. BVP augimą. Esant tokiai pandeminei situacijai, turėtume ne į taškinius įverčius žiūrėti, bet matyti kaip tam tikrą intervalą, kuriame ekonomika galėtų augti. Vertėtų pasidžiaugti, kad tiek optimistinis, tiek pesimistinis, tiek bazinis scenarijus – visi teigiamoje teritorijoje. Tad labai tikėtina arba labiausiai tikėtina, kad šiais metais mūsų ekonomika augs. Tai puiki žinia po sulėtėjimo praėjusiais metais, kurį matėme. Beje, vieno mažiausių tarp Europos Sąjungos valstybių.

Jeigu kalbame apie ateinančius metus, susitvarkę su pandemija, atlaisvinę ekonomiką, be jokios abejonės, matysime vartojimo pagyvėjimą, nes jis buvo atidėtas, žmonės buvo namuose, negalėjo išleisti pinigų.

– Kokį matote bankų sektorių? Kalbant apie popandeminį laikotarpį, atsigavimo laikotarpį, jis turėtų kaip nors prisidėti prie ekonomikos augimo, labiau girdėti, ką sako verslas, kokie verslo lūkesčiai?

– Be jokios abejonės, bankų sektorius yra labai svarbus ekonomikos dalyvis, nes teikia infrastruktūros paslaugą, – be mokėjimų šiuolaikinė ekonomika negali funkcionuoti, tos paslaugos turi būti prieinamos tiek gyventojams, tiek verslui. Ir verslo augimas nėra įmanomas be papildomų finansinių lėšų, viena iš tų formų, pavyzdžiui, bankų paskolos. Bet čia reikia pridurti, kad bankai – ne vieninteliai finansų sistemoje veikiantys dalyviai. Yra ir mokėjimo įstaigos, ir elektroninių pinigų įstaigos, savitarpio finansavimo fondai ir panašiai, kurie taip pat atlieka savo vaidmenį. Tad žiūrėsime kaip į ekosistemą, neišskirdami atskirų rinkos dalyvių.

– Jūsų nuomone, reikėtų pertvarkyti bankų sektorių, sumažinti stambiųjų bankų koncentraciją, pasikviesti naujų bankų juo labiau kad tai nėra paprasta? Ekonomistai teigia, kad pasikviesti naujų bankų į Lietuvą sunku dėl sudėtingų įėjimo į bankų sektorių sąlygų. Įžvelgiate tas problemas?

– Dėl sudėtingų įėjimo sąlygų drįsčiau pasiginčyti. Daugelis mūsų matote tuos keturis didžiuosius bankus ir į juos sufokusuotas dėmesys, bet Lietuvoje yra vienuolika veikiančių bankų, nekalbu apie užsienio bankų skyrius. Lietuvoje yra dvi centrinės kredito unijos ir 60 kredito unijų, kurios iš principo yra kredito įstaigos kartu su bankais ir atlieka labai panašų vaidmenį. Yra kur kas daugiau rinkos dalyvių, negu mes įpratę apie juos kalbėti.

Jeigu kalbame apie koncentracijos bankų sektoriuje mažinimą, iš tiesų daug pastabų buvo sutelkta [siekiant] pritraukti kitus rinkos žaidėjus, bet galbūt tos pastangos materializuosis ateityje. Matau dar vieną neišnaudotą galimybę: pirmas dalykas – sukurti sąlygas, kad mažieji žaidėjai galėtų greičiau išaugti, antras dalykas – kiek galima labiau stiprinti centrines kredito unijas ir kredito unijas kooperatinės bankininkystės sektoriuje, kuris turi platų regioninį tinklą. Prieš keletą metų padaryta stipri pertvarka rodo rezultatus ir galima dirbti šiuo klausimu toliau. Be jokios abejonės, yra vietos kapitalo rinka, kuri kol kas mūsų šalyje yra kur kas mažiau išvystyta negu gretimose valstybėse. Ten galima siekti proveržio, spurto ir tuomet sukurti atitinkamas augimo sąlygas finansų sektoriui, kurti realią alternatyvą verslui pasiskolinti, išleisti obligacijas, išleisti skolos vertybinius popierius ar akcijas.

– Praėjusi valdžia aktyviai siekė apmokestinti komercinių bankų aktyvus, indėlius, lyg ir dabar Seime yra panašus projektas. Ką manote apie tai?

– Viskas, kas yra įstatyme, yra politika. Bet pasakyčiau taip: iš finansinio stabilumo perspektyvos ir įvertinus kitų šalių patirtį, ypač didžiųjų ekonomikų, taip, panašūs mokesčiai yra. Bet turbūt nustebsite, kad paprastai apmokestinama įsipareigojimų pusė ir dažniausiai ne indėlių pusė, o trumpalaikių, vadinamųjų didmeninių įsipareigojimų pusė, siekiant, kad rizikingesnė finansinių išteklių dalis būtų mažesnė. Lietuvoje pasiūlymai yra pateikti daugiau Vidurio ir Rytų Europos pavyzdžiais, t. y. apmokestinti būtent bankų turtą. Problema ta, kad labai lengvai šita kaina gali nusikaskaduoti į finansinių paslaugų kainas, kas turbūt būtų nelabai priimtina.

– Nuolat pranešama, kad per pandemiją lietuviai sukaupė milijardus indėlių, kitokiu būdu, verslas – taip pat. Kiek aktualu šalies ekonomikai ir investicijoms šitie pinigai? Jie kaip nors didins mūsų ekonomikos pajėgumą?

– Labai geras klausimas ta prasme, kad manau, jog tai sustabdytos investicijos ir vartojimas, kuris turėjo didinti ekonomiką, bet dėl neapibrėžtumo, dėl pandemijos buvo laikinai atidėtas. Pastaraisiais mėnesiais indėlių skaičius po tokio tikrai labai įspūdingo augimo sumažėjo, vadinasi, tos lėšos įveiklinamos: verslas pradeda investuoti arba gyventojai pradeda vartoti, ką nors įsigyti. Tas indėlių padidėjimas, apie kurį tiek daug šnekame, manau, yra pandemijos pasekmė, apriboto vartojimo, atidėtų investicijų, einamosios sąskaitos didesnio pertekliaus. Ateityje tai turėtų šiek tiek koreguotis ir turėtume matyti mažėjimą.

– Kalbama apie besiformuojantį nekilnojamojo turto burbulą – sukaupti indėliai labai kryptingai pradėti leisti nekilnojamajam turtui. Ar jūs matote besiformuojantį burbulą?

– Mes labai greiti su tokiais apibrėžimais kaip burbulas, matyt, tai praėjusios krizės pasekmė. Aš sakyčiau, kad reikia žiūrėti į kontekstą. Praėjusiais metais buvo apribotos galimybės pirkti, statybos kurį laiką buvo apstojusios, tad turime šiek tiek mažesnę pasiūlą iš paklausos pusės – kaip atšokusią suspaustą spiralę. Galime matyti ir tokius fundamentalius veiksnius kaip, pavyzdžiui, kad miestuose didėja gyventojų skaičius, ypač Vilniuje, darbo užmokestis praeitais metais augo tikrai įspūdingai – daugiau negu 10 proc. Tad žemų palūkanų normų aplinkoje turime būsto įperkamumo padidėjimą. Taip, matome, kad aktyvumas būsto rinkoje padidėjęs, ir tai reikalauja stebėsenos, bet dabar yra keletas mėnesių, nedarykime labai didžiulių apibendrinimų – stebėkime, kas vyksta. Lietuvos bankas turi priemonių, kurių gali imtis, jeigu tai yra burbulas. Priemonės pirmiausia nukreiptos į tai, kad veiktų per skolinimą, o nekilnojamojo turto arba būstų įsigijimo sandoriuose tai yra mažesnė dalis. Jeigu yra burbulas, turbūt reikėtų platesnių priemonių.

– Kai kuriose kredito įstaigose gana paprastas paskolų išdavimas, tiesa, palūkanų procentas yra didesnis negu tradiciniuose bankuose, bet užtenka internetu susitvarkyti paskolas, o paskui žmonės galbūt gali įklimpti – čia viena problema. Antra problema – skolinamės už neigiamas palūkanas. Koks jūsų požiūris?

– Labai abejoju, kad galite pasiskolinti už neigiamas palūkanas. Valstybė – taip, bet klientai banke, kai prisideda įvairios komponentės... Palūkanos tikrai nėra neigiamos. Jeigu kalbame apie rizikos ribojimą, Lietuvos bankas nustatęs atsakingo skolinimo nuostatus. Tai tikrai puikus dalykas, nes leidžia apriboti riziką, kurią prisiimtų skolininkas, imdamas būsto ar vartojamąją paskolą. Tai panašūs normatyvai, kurie apriboja jo prisiimamą riziką, tokiu būdu mažindami tiek tokias rizikas finansų sistemai, tiek veikdami vartotojų apsaugos didinimo linkme.

– Dėl neigiamų palūkanų – jums turbūt teks dalyvauti Europos centrinio banko taryboje ir spręsti šiuos klausimus. Kokia jūsų bus pozicija?

– Turiu atsisakyti komentuoti šį klausimą, nes kaip tik trečiadienį bus Europos centrinio banko valdančiosios tarybos posėdžiai, kuriuose bus priimami pinigų politikos sprendimai. Tad negaliu nieko komentuoti.

– Antradienį pranešta apie „Danske Bank“ vadovo atsistatydinimą – tai sena istorija su pinigų plovimu. Girdėjome ir daugiau istorijų, susijusių su įtarimais bankams pinigų plovimu. Kokia yra Lietuvos banko politika ir įsivaizdavimas, ką reikėtų daryti su šia problema?

– Politika šiuo klausimu yra vienareikšmė: pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimai yra prioritetiniai ir jiems turi būti ypatingas dėmesys. Tai labai susiję su nūdienos pokyčiais finansų rinkoje iš vienos pusės, iš kitos pusės – su pačia rizikos esme, t. y. reputacijos, munduro rizika – jeigu užtykšta, sunku nusiplauti. Turime būti labai atidūs ir veikti prevenciškai, nes jeigu rizikos jau materializuojasi, iš principo – pavėluota. Turime stiprinti prevenciją, kad rizika niekada nesimaterializuotų.

– Ką manote apie valstybinio komercinio banko idėją?

– O ką jūs vadinate valstybiniu banku? Jeigu kalbame apie nacionalinę plėtros įstaigų konsolidaciją, tuomet tikrai palaikau. Tai didina administracinį efektyvumą ir leidžia užtikrinti vienodesnę valstybės paramos sistemą verslui ir panašiai. Surasti priemonę, kuri geriausia verslui, o ne, kad pats verslas ieškotų, kur jam kokią priemonę rasti.

Jeigu kalbame apie valstybinį mažmeninį banką, tai, būdamas priežiūros institucijos vadovas, turiu pasakyti taip: priežiūros reikalavimai, ar tai būtų valstybės bankas, ar privataus kapitalo bankas, yra vienodi, esame indiferentiški šiuo atžvilgiu.