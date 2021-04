JAV sankcijos Baltarusijos įmonėms: opozicija sveikina sprendimą, tačiau ekspertai įspėja ir Lietuvos verslą

Pirmadienį Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) į sankcijų sąrašą įtraukė devynias valstybines Baltarusijos įmones. Tai daugiausia naftos ir trąšų kompanijos, kurios itin aktyviai remia Baltarusijos diktatoriaus Aliaksandro Lukašenkos režimą. Baltarusijos opozicija tokiais Amerikos sprendimais džiaugiasi. Tačiau LRT RADIJAS išsiaiškino, kad dalis į sankcijų sąrašą patekusių bendrovių turi antrines įmones Lietuvoje.

Ekspertai įspėja, kad bankai gali užšaldyti į sankcijų sąrašą patekusių įmonių sąskaitas, todėl Lietuvos verslas turi būti atsargus. Pasak advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partnerės Neringos Mickevičiūtės, lietuviškos įmonės negalės atsiskaitinėti per Lietuvoje veikiančius bankus.

„Nėra nei vieno komercinio banko, kuris nesilaikytų JAV sankcijų, – tvirtina ji. – Ir tai yra labai paprasta vien dėl to, kad tie komerciniai bankai, viena vertus, vieni turi filialus JAV teritorijoje, o kiti paprasčiausiai aptarnauja operacijas JAV doleriais. Dėl šitos priežasties viena iš svarbių praktinių pasekmių tokio sprendimo yra tai, kad nebebus pratęstas leidimas atsiskaityti su šitomis minimomis valstybinėmis įmonėmis.“

Pasak advokatės, minimos devynios įmonės „bus pilnai laikomos sankcionuotomis be jokių išimčių“. „Tai reiškia, kad lietuviški subjektai Lietuvoje negalės atsiskaitinėti su tokiomis įmonėmis. Visos operacijos per lietuviškus bankus ar apskritai per didžiąją dalį Europos Sąjungos (ES) finansinių institucijų bus blokuojamos ir nepraleidžiamos“, – tikina N. Mickevičiūtė.

Europos humanitarinio universiteto (EHU) komunikacijos skyriaus vadovas Maksimas Milta tokiu JAV sprendimu labai džiaugiasi. Anot jo, šios sankcijos yra „kur kas veiksmingesnės, nei visos kitos sankcijos, kurias mes matėme anksčiau per visą Baltarusijos istoriją“.

Maksimas Milta / BNS nuotr.

„Natūralu, kad visi partneriai ir tarpininkai, kurie vienaip ar kitaip prisidėdavo prie šito verslo ryšių, rėmė A. Lukašenkos režimą. [...] Natūralu, kad tie verslai ir tarpininkai vystyti veiklos nebegalės. Mes matome pasimetimą iš režimo, tą aštrią retoriką. Natūralu, kad tos valstybinės įmonės nebegalės pelnytis ir paremti režimo“, – neabejoja M. Milta.

Apie šias sankcijas paskelbta vakar po Sviatlanos Cichanouskajos susitikimo su JAV ambasadore Baltarusijoje Julie Fisher, skelbia LRT RADIJAS. Pats S. Cichanouskajos ir JAV ambasadorės Baltarusijoje susitikimas negalėjo įvykti Baltarusijoje, jis įvyko Vilniuje.

Sviatlana Cichanouskaja / D. Umbraso/LRT nuotr.

Lietuvoje gyvenanti S. Cichanouskaja būtent ir tarpininkavo dėl šių įmonių patekimo į sankcijų sąrašą. Pasak jos, šios įmonės ypač palaiko režimą ir persekioja darbuotojus, kurie prieštarauja ir protestuoja prieš diktatorišką A. Lukašenkos režimą, eina į mitingus. Su tokiais nepaklusniais darbuotojais, pasak jos, yra susidorojama.

Plačiau šia tema – radijo įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.