Lietuvos pašto ir „Istano“ ginčas dėl logistikos centro nuomos – Stokholmo arbitraže

Ginčas dėl Lietuvos paštui nenaudingos 2012 metų Kauno logistikos centro pastato nuomos sutarties su „Kamineros grupės“ savininko Arūno Tumos kontroliuojama bendrove „Istanas“ vyksta ne tik Lietuvos teismuose, bet ir Stokholmo arbitraže.

Tai paaiškėjo iš balandžio 15 dienos iš Lietuvos apeliacinio teismo nutarties.

Lietuvos pašto atstovai šiame teisme teigė, jog „Istano“ reikalavimai arbitraže patvirtina, kad arbitražo byla galimai buvo pradėta vieninteliu tikslu – nesąžiningai sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą Lietuvoje.

„Istano“ atstovai teisme aiškino, kad tarp abiejų bylų yra akivaizdus ryšys, todėl įmonė prašė stabdyti bylą Lietuvos teisme, be to, nenagrinėti jos ir dėl nuomos sutartyje esą numatyto arbitražinio susitarimo.

Tačiau Apeliacinis teismas nutarė, kad viešąjį interesą ginančios Generalinės prokuratūros prašymas nutraukti Lietuvos paštui nenaudingą sutartį su „Istanu“ ir grąžinti paštui sumokėtą sumą – maždaug 1,36 mln. eurų – turi būti nagrinėjamas Lietuvos teismuose. Teismas atmetė „Istano“ prašymą sustabdyti bylą.

Apeliacinis teismas panaikino Vilniaus apygardos teismo 2020 metų gruodį priimtą nutartį, pagal kurią byla buvo sustabdyta, kol sprendimą priims Stokholmo prekybos rūmų arbitražo teismas. „Istano“ ieškinį jis pradėjo nagrinėti 2020 metų lapkritį.

„Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes, neteisingai aiškino procesinės teisės normas, reglamentuojančias civilinės bylos sustabdymą, todėl nepagrįstai sustabdė civilinę bylą“, – rašoma Apeliacinio teismo nutartyje.

Lietuvos paštas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Prokuroras teisme aiškino, kad aplinkybė, jog „Istanas“ pradėjo arbitražinį procesą, neįtakoja bylos ir negali būti jos stabdymo pagrindu, nes procesuose dalyvauja skirtingi subjektai – Lietuvoje ieškinį pateikė prokuroras, ginantis viešąjį interesą, o arbitraže įtraukta įstaiga – Generalinė prokuratūra, be to, Lietuvoje ginčijamas nuomos sutarties teisėtumas, o arbitraže reiškiami reikalavimai, kylantys iš sutarties.

Be to, pasak prokuroro, nei Generalinė prokuratūra, nei prokuroras negali būti arbitražinio proceso dalyviu ir šiame procese nedalyvaus.

Generalinė prokuratūra teismuose jau kelerius metus siekia pripažinti negaliojančia 2012 metų rugpjūtį Lietuvos pašto ir „Istano“ pasirašytą rūšiavimo ir skirstymo terminalo Kaune nuomos sutartį, taip pat 2013 metų spalį ir 2014 metų spalį pasirašytus papildomus susitarimus.

Prokuroras, be to, prašo teismo įpareigoti Lietuvos paštą grąžinti „Istanui“ pastatą, o pastarajam – grąžinti paštui 1,36 mln. eurų nuomos mokesčio permokos.

BNS prieš dvejus metus rašė, kad Lietuvos paštas paprašė teisėsaugos ištirti, ar tuometinės pašto vadovybės ir „Istano“ sutartis, pagal kurią paštas nuomojasi specialiai jam pastatytą Kauno logistikos centrą, galėjo būti korupcinė, nes nuomotojas pasirinktas be konkurso.

Apie 16 mln. eurų (su PVM) vertės centro nuomos sutartis su fiksuota, ir, ekspertų vertinimu, kur kas didesne nei rinkoje nuomos kaina galioja iki 2030 metų.

Tuometinis Lietuvos pašto valdybos pirmininkas, buvęs susisiekimo viceministras Rimvydas Vaštakas BNS anksčiau tikino, jog centro nuomotojas buvo pasirinktas skaidriai, tuo metu buvę ir esami „Istano“ vadovai sandorį komentuoti vengė, motyvuodami prasta atmintimi.

BNS turimi dokumentai rodo, kad logistikos centro 15 metų nuomos sutartį su 2012 metų birželį įkurta įmone „Istanas“ Lietuvos paštas pasirašė be jokio konkurso, palaiminus valdybai. Pasak teisininkų, tai prieštaravo tuometiniams teisės aktams ir todėl, ginant viešąjį interesą, sutartis teismo galėtų būti pripažinta niekine.

Pagal sutartį „Istanas“ įsipareigojo pastatyti, įrengti ir išnuomoti paštui 10 tūkst. kvadratinių metrų ploto logistikos centrą, o paštas įsipareigojo visus 15 metų mokėti 9,27 euro (be PVM) už kv. metrą administracinių patalpų ir 6,95 euro – už likusio ploto nuomą. Kaina kasmet indeksuojama, atsižvelgiant į infliaciją.

2013 metais nuomos kaina buvo padidinta iki atitinkamai 10,19 euro (be PVM) ir 7,80 euro, nes 2,4 ha sklypą reikėjo papildyti 17,6 aro ploto žeme, o jo sutvarkymui reikėjo 1,147 mln. eurų.

Lietuvos paštas / E. Blaževič/LRT nuotr.

BNS duomenimis, už maždaug 8,4 tūkst. kv. metrų Kauno logistikos centro patalpų nuomą paštas per mėnesį moka 68,4 tūkst. eurų (be PVM). Nuo 2013 metų lapkričio iki 2018 metų pabaigos bendrovei „Istanas“ paštas sumokėjo 4,358 mln. eurų nuomos mokesčio, o per 15 metų iš viso sumokės apie 13 mln. eurų (be PVM).

BNS žiniomis, Lietuvos paštas 2017 metų rugsėjį, netrukus po to, kai buvo atleista jo vadovė Lina Minderienė, kreipėsi į „Istaną“ dėl nuomos kainos peržiūrėjimo – įmonė rėmėsi „Ober-haus“ rinkos apžvalga ir teigė, jog ši kaina gerokai viršija tokių pat patalpų nuomos rinkos kainą. Tuo metu „Istanas“ teigė, jog pašto skaičiai yra nepagrįsti.

Pasak teisininkų, vertinusių Lietuvos pašto ir „Istano“ sutartį (jų išvadą matė BNS), naujo logistikos centro nuomai, o juo labiau – statybai, turėjo būti skelbiamas viešas konkursas.

Lietuvos paštas 2014 metas skelbė, kad siuntų paskirstymo centro statybos gali kainuoti 5,8-7,2 mln. eurų. 2015 metų vasarį, jį atidarant, skelbta, jog centras leis apdoroti 10 kartų daugiau siuntų.

Po 50 proc. „Istano“ akcijų 2019 metų pabaigoje valdė A. Tumos šeimos kontroliuojama „Kamineros grupė“ ir Jungtinėje Karalystėje registruota „Emea rei Ltd“.