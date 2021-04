Prekyba sodinukais įsibėgėja ir medelynuose, ir internete

Medelynuose įsibėgėjo prekyba sodinukais. Jų savininkai giria šio pavasario orus ir sako, kad pirkėjų netrūksta ne tik pačiuose medelynuose, bet ir internete – elektronines parduotuves prekiaujantieji sodinukais įkūrė prasidėjus pandemijai.

Inga Jurkėnienė pirkti sodinukų į medelyną Kauno rajone atvažiavo iš Kėdainių. Sako, sodą užveisti nepigu, bet tai – šeimos investicija į ateitį.

„Pirkom kriaušę, pirkom sedulą, pirkom abrikoso slyvos hibridą, trešnę pirkom, avietės-gervuogės hibridą“, – pirkinius vardina moteris.

Medelyno pakaunėje šeimininkas Kęstutis Malinauskas sako, kad praėjusį pavasarį dėl karantino prekyba buvo beveik sustojusi, užtat šįmet pirkėjų netrūksta. Šis pavasaris labai tinkamas prekybai, mat šaltas oras vėlina vegetaciją. Populiariausi dabar – kaulavaisiai.

„O šiaip tai šilauoges vis žmonės dar perka, – priduria K. Malinauskas. – Koloniniai vaismedžiai dabar, kadangi žmonių sklypai nėra dideli, tai labai visi ieško koloninių augalų, bet šiaip po truputėlį viskas yra įdomu.“

Pavasarį giria ir kito medelyno savininkas Darius Pažėra, esą dabar geras laikas sodinti, šaknys nedžiūsta, žemė drėgna.

Dar labiau prekybininkus džiugina panaikinti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių, tačiau prekyba sekasi ne tik medelynuose, bet ir internete.

„Prieš kiek metų mes net negalvojome, kad turėsime internetinę prekybą. Siunčiame į vietą sodinukus, ypatingai tol, kol buvo uždarytas keliavimas po Lietuvą, tai siuntėm tiesiai žmogui iki namų“, – sako D. Pažėra.

Pasak medelynų šeimininkų, sodinukų kainos jau kuris laikas stabilios: obelys kainuoja apie 10, slyvos – 8, persikai ar nektarinai – po 15 eurų.

„Svarbiausia perkant sodinuką, kad šaknys būtų šlapios, neišdžiuvę, ir ant kiekvieno sodinuko turi būt augalų pasas“, – pataria medelyno savininkas.

Augalininkystės tarnyba per metus nustato pavienių atvejų, kai augalai parduodami be pasų. Šįmet toks buvo vienas, kai be jų buvo parduoti pušų sodinukai.