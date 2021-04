„Linava“ praneša – pasienyje su Baltarusija vėl driekiasi beveik 1500 vilkikų eilė

Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje vėl formuojasi vilkikų eilės. Naujausiais duomenimis, šiuo metu čia yra įstrigę 1456 vilkikai, iš kurių 1040 Baltarusijos, o 416 – Lietuvos pusėje. „Linavos“ teigimu, šįkart eilės formuojasi ne dėl sugedusių IT sistemų, bet dėl atsakingų žmonių trūkumo pasienio postuose, kurie turėtų tikrinti išvykstančias ir atvykstančias transporto priemones. Kai kurie vairuotojai pasienyje įstrigę jau savaitę, ypač sudėtinga situacija Medininkų ir Lavoriškių kontrolės punktuose, rašoma asociacijos pranešime.

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Romas Austinskas tvirtina, kad eilės Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje nėra naujiena, o ilgametė problema, kurios vis nepavyksta išspręsti.

„Čia beveik visada yra įstrigusių vilkikų, bet ne tokiais mastais, kaip šįkart ar kai buvo sugedusios Muitinės departamento IT sistemos, kai eilėms išsisklaidyti prireikė beveik dviejų savaičių. Mūsų vertinimu, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio kontrolės postuose dirba per mažai atsakingų pareigūnų, be kurių ir negali greičiau judėti vilkikai. Šiuo metu čia nusidriekusioje vilkikų eilėje yra daugybė nepakrautų vilkikų, grįžtančių iš reisų, kurie galėtų pravažiuoti greičiau, bet yra priversti laukti“, – sako R. Austinskas.

Vilkikai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Asociacijos „Linava“ narys, transporto bendrovės „Visla“ direktorius Viktor Monkevič sako, kad šiuo metu Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje yra daugybė įstrigusių vairuotojų – ir lietuvių, ir užsienio šalių piliečių, kurie čia laiką leidžia 6 ir 7 dienas.

„Šie žmonės priversti ten būti nežmogiškomis sąlygomis. Jie negali jau beveik savaitę normaliai ir oriai atlikti gamtinių reikalų, nusimaudyti po dušu, nusiprausti, pavalgyti, galiausiai – pailsėti, nes yra priversti gyventi kabinose, kur nėra tokių patogumų. Šalia taip pat nėra kur nueiti, nes juk stovi kelyje“, – sako V. Monkevič.

Asociacijos „Linava“ prezidiumo narys, transporto bendrovės „Jotvainis“ direktorius Romas Vosylius sako, kad šios ilgametės problemos sprendimą dėl eilių ties Baltarusijos pasieniu apsunkina ir tai, kad dėl mažų algų žmonės neskuba darbintis pasienio kontrolės punktuose. Dėl to jau ne kartą buvo kreiptasi į Finansų ministeriją, Muitinės departamentą, Valstybės sienos apsaugos tarnybą prašant ieškoti sprendimų.