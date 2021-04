VTEK tiria „Žemaitijos pieną“, Pieno gamintojų asociaciją ir „Bio LEUA“

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį pradėjo tyrimą dėl vienos didžiausių šalies pieno perdirbimo bendrovių „Žemaitijos pienas“, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos (LPGA) bei kooperatinės bendrovės „Bio LEUA“ galbūt neteisėtai vykdytos lobistinės veiklos.

Bus aiškinamasi, ar savo veiksmais jos nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo draudimo užsiimti lobistine veikla neįsiregistravus lobistu, teigiama VTEK pranešime.

Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų kovą „Žemaitijos pienas“ prašė Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) padidinti mokinio krepšelį vienam vaikui iki 3,10 euro ministro įsakymu patvirtintoje Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijoje.

Pranešime taip pat nurodyta, kad į ŽŪM su prašymu kreipėsi ir LPGA. Ji esą siekė, kad iki 2023 metų būtų atidėtas Pieno supirkimo taisyklių nuostatų pakeitimas. Be to, prašyta iki to laiko sudaryti sąlygas pieno gamintojams investuoti į melžimo bei šaldymo įrangą, siekiant pagerinti superkamo pieno kokybę.

Taip pat pranešta, kad „Bio LEUA“ prašė ŽŪM koreguoti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą” veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2021 metų.

VTEK teigimu, tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo. Tyrimams atlikti įstatymas numato trijų mėnesių terminą.