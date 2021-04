Per pandemiją rekordiškai išaugusia internetine prekyba džiaugiasi ne visi ūkininkai: mėsos per paštomatą pristatyti neišeina

Dalis ūkininkų, daugiausia smulkieji ir vidutiniai, teigia per pandemiją gerokai padidinę prekybos internetu apimtis. Jei ne karantinas, gerokai ilgiau būtų verslavę mugėse ar turguose. Vis dėlto skaičiuoja, kad internetu produkciją parduodančių ūkininkų yra mažuma.

Katinų šeima spaudžia aliejų, juo prekiauja ir parduotuvėje Vilniuje, ir internetu. Anksčiau mugėse ir turguose įvairių rūšių šaltai spaustu aliejumi prekiavę Katinai įkūrė savo pirmą parduotuvę.

„Vis tik nusprendėme rizikuoti, dėl ko dabar labai džiaugiamės ir visiškai nesigailime“, – pasakoja „Lietuviškos produkcijos namų“ įkūrėja Justė Genišauskaitė.

Nebevykstant mugėms prekyba persikėlė į internetą – su ja ir iššūkiai.

„Anksčiau būdavo mugės, tu ten nuvažiuoji ir viskas aišku, o dabar turi galvoti, kaip išlaikyti nuolatinį klientą ir dar pritraukti naujų klientų“, – teigia J. Genišauskaitė.

Didesnį pirkėjų srautą pajuto ir administracija interaktyvios platformos, kurioje ūkininkai prekiauja savo produkcija. Svetainės „Kaimas į namus.lt“ valdytojai praėjusį pavasarį fiksavo rekordinius lankytojų šuolius, tačiau nemato grįžimo į priešpandeminį lygį. Dėl to daro prielaidą, kad galbūt daliai ūkininkų internete pavyko atrasti daugiau klientų.

„Kelis kartus padidėjo lankomumas – padidėjo nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių. Mušėm rekordus, kokių niekada nebuvo. Pandemija smulkiems ūkininkams tie, kas tiesiai pardavinėjo vartotojams, tik padėjo“, – džiaugiasi „Kaimas į namus.lt“ administratorė Vaiva Petrauskienė.

Kompiuteris / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vis dėlto, pasak jaunųjų ūkininkų atstovų, galimybę išnaudoti pandeminę situaciją į gera pamatė tik mažoji dalis ūkių.

„Labiau ta prekyba yra paaktyvėjusi ir galima tiems produktams, kurių galiojimo laikas ilgesnis, bet nuotolinė prekyba pienu, mėsa, žuvimi apsunkino, nes yra pristatymas į kitą rajoną, kadangi pirkimo taškai dažniausiai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Tai (ūkininkai – LRT.lt) susiduria su iššūkiais, kai kokios mėsos per paštomatą pristatyti neišeina“, – tikina Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vadovas Vytautas Buivydas.

Vištos / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Iki pandemijos tik turgeliuose bei mugėse prekiavo ir prieskonių pardavėjai „Saujelė Gruzijos“. Per karantiną verslo atstovai sako išlošę ne tik verslaudami internete, bet ir dėl to, kad prekiauja ilgai negendančiu produktu – prieskoniais. Jų ypač ieško per karantiną namie pradėję ruošti maistą žmonės.

„Mes, pavyzdžiui, pasidarėme ne tik elektroninę parduotuvę, bet ir feisbuko parduotuvę, kur mes keliame receptus. Jie klausia, aš noriu pirmą kartą gaminti ir noriu, kad nustebtų šeima. Tai mes iškart papasakojame kur, ką geriau ten dėti“, – patirtimi dalijasi „Saujelė Gruzijos“ įkūrėja Jolanta Liškauskienė.

Prieskoniai / LRT nuotr.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis, Lietuvoje mažais kiekiais maistą tvarko ir tiesiogiai jį vartotojams parduoda apie pusė tūkstančio smulkiųjų ūkininkų ir žemės ūkio įmonių.